短短五天，OpenAI的“闹剧”频繁在全球刷屏，尽管微软已经敲定Sam Altman（以下称“奥特曼”）等人入职微软，本以为剧情到此告一段落，但目前已有超700名员工（OpenAI员工总数约为770名）联名签署了一封公开信，要求恢复奥特曼和前总裁Greg Brockman的职位，并且董事会要全部辞职，否则自己就将追随奥特曼入职微软。这其中竟然还包括 Ilya（OpenAI灵魂人物，反对并致使奥特曼出走的领导核心）。

OpenAI 内部在斗什么

当地时间周五，OpenAI宣布奥特曼将辞去首席执行官一职，并退出董事会，理由是“在奥特曼离职之前，董事会进行了审慎的审查，得出的结论是，他在与董事会的沟通中并不坦诚，阻碍了他履行职责的能力，董事会也不再相信他继续领导OpenAI的能力。”

此次解雇风波网传是OpenAI董事会成员Ilya由于不满奥特曼在商业方面的过度经营，而有碍于防AI失控的初心，才联合董事会其他成员向奥特曼发难。考虑到人工智能对社会的潜在危害，她倾向于 OpenAI 更加谨慎地行事。

事实上，Ilya与奥特曼的最大分歧，在于Ilya认为OpenAI应该放慢商业化步伐，更专注于AI产品的可解释性、安全性；与之相对，奥特曼和前总裁Greg则秉持技术乐观主义，倾向于积极推动AI模型跑通商业化路径并进行新一轮融资。要知道，OpenAI此前的目标是以最有可能造福整个人类的方式推进数字智能，不受产生财务回报需求的约束。

奥特曼称其第一次且最后一次带访客证进入OpenAI

早在创办OpenAI前，奥特曼曾在创投机构Y Combinator担任总裁，拥有丰富的投融资经验。此前，他推动Y Combinator参与了OpenAI的天使轮融资。加入OpenAI后的融资，也基本都有其身影。

据知情人士透露，最近几个月，奥特曼定期参加孙正义在其位于加州的豪宅举行的晚宴，与苹果前首席设计官艾维（Jony Ive）和微软CEO纳德拉（Satya Nadella）等其他科技高管讨论人工智能、芯片的未来和其他科技话题。野心勃勃的奥特曼试图从孙正义和中东投资者那里筹集数百亿美元，以建立一家新的芯片公司与英伟达和台积电等公司竞争。

最近召开的OpenAI开发者大会上，奥特曼展露出令OpenAI打造自身生态的野心：通过构建一个大模型版本的“应用商店”（GPTStore），用户可以通过自然语言构建定制化GPT，并将其上传到应用商店获得分成收入，企业也可以在应用商店里挑选最适合自己的大语言模型。

作为支持奥特曼决策的Greg，也在此前谈及技术与安全之间的平衡问题时称：“从AI的长期发展历史来看，专家们自信满满的预测往往并不准确。为了避免出现未注意到的预判错误，我们就应该让新技术以其当下的面貌时刻和现实世界碰撞，并在不断碰撞的过程中发展、测试、投入使用，当然能力提升也是一定的。”

“解雇风波”也引起了马斯克的关注，他在推特上转发了 Ilya 一个月前的一条推文，并表达了自己的担心。马斯克转发的推文内容为：“如果你把智力看得比其他所有的人类品质都重要，那你就惨了。”他在转发时表示担心：“Ilya 内心有良好的道德准绳，不唯权力至上。除非他觉得绝对有必要，否则不会采取如此激烈的行动。”

OpenAI 跌倒，微软吃饱？

当地时间11月18日，据多家外媒报道，OpenAI的投资者和部分员工正在联合微软向公司董事会施压，要求董事会撤回罢免前CEO奥特曼并解除其董事职务的决定。

当地时间19日，数十名OpenAI员工在公司内部宣布辞职。此前，公司董事会董事兼首席科学家Ilya 称，被罢免的奥特曼将不会回归。以至于有OpenAI员工表示，如果奥特曼创办一家新的AI企业，他们有兴趣加入。

在最大股东微软和风投公司Thrive Capital的领导下，OpenAI的投资者们都在敦促董事会辞职，并希望奥特曼恢复职务。迫于压力，OpenAI临时首席执行官Mira Murati计划重新聘请Open AI的创始人奥特曼回到公司，不过奥特曼和前总裁 Greg 的最终职务尚未最终确定，而董事会想要聘请前Twitch首席执行官Emmett Shear担任CEO一职。

当地时间19日深夜，微软CEO纳德拉在X（推特）上发出重磅消息：“我们仍然致力于与 OpenAl 的合作伙伴关系并对我们的产品路线图、我们在 Microsoft lgnite 上宣布的一切继续创新的能力以及继续为我们的客户和合作伙伴提供支持的能力充满信心。我们期待了解 Emmett Shear 和OAI 的新领导团队并与他们合作。我们非常高兴地分享这样的消息: Sam Altman（奥特曼）和 GregBrockman 及其同事将加入 Microsoft，领导一个新的高级 AI 研究团队。我们期待迅速采取行动，为他们提供成功所需的资源。”而今日超700名OpenAI员工的联名信，更佐证了微软的“渔翁之利”。

网友纷纷表示微软这一波操作“赢麻了”，作为OpenAI的最大金主，微软已经拥有OpenAI 源代码和模型权重的知识产权的永久许可证。如果大部分OpenAI员工和奥特曼一同出走微软，人才流失的后果前者将难以承受，而后者几乎等于间接收购OpenAI，还避免了承担反垄断诉讼的风险。

显然，微软已经和OpenAI强势绑定，为了获得巨大的短期利益，微软将其未来的很大一部分押注于其和OpenAI伙伴关系。微软还在大规模投资为OpenAI定制的基础设施，近期其发布了一款为运行OpenAI模型而调整的定制芯片。这种程度的支持，必然不可能愿意其恪守不受利润驱动推进AI发展的目标。

还有反转吗

知名科技媒体The Verge 爆料，尽管 奥特曼在 OpenAI 遭到解雇后出人意料地转投微软，但这一交易尚未敲定。多位消息人士称，如果解雇他的其余董事会成员下台，他和前总裁Greg仍然愿意重返 OpenAI 。

日前，路透社报道，在OpenAI解雇奥特曼后，投资者考虑起诉该公司董事会。消息人士称，投资者正与法律顾问合作，研究他们的选项。目前还不清楚这些投资者是否会起诉OpenAI。投资者担心最近的人事震动会令公司遭受巨大打击，他们对OpenAI的数亿美元投资因此可能遭受灾难性损失。微软CEO纳德拉表示，无论奥特曼最终去向如何，OpenAI的治理方式都需要改变。

不得不提的是，现阶段AI的持续创新成本如此之高，如果OpenAI的员工大规模出走，这家硅谷明星企业的未来将充满不确定性。而这影响的不仅仅是这家估值接近900亿美元的公司本身，而且将迫使人们重新思考是要负责任的AI还是技术乐观主义AI这件事。因此，这场乱局即便平息，也将在一定程度上影响接下来的AIGC风向。