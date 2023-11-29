随着科技的飞速发展，智能化的生活方式已经逐渐融入我们的日常生活。在这个数字化时代，从手机、平板、PC等单点智能设备过渡到全场景智联生态，硬件厂商都为此付出了不懈努力。而华为则在此基础上，开启了对“空间智能”的探索。

在移动空间智能领域，华为的自动驾驶技术已经取得了显著成果。华为凭借其先进的AI算法和强大的硬件设备，为消费者带来了安全、高效、便捷的出行体验。同时，华为在5G通信技术上的领先地位，也为自动驾驶车辆提供了更快速、更稳定的网络连接，进一步推动了移动空间智能的发展。

而在家居空间智能领域，华为的全屋智能解决方案则为用户打造了一个舒适、便捷、节能的智慧生活环境。通过将各种智能设备连接在一起，用户可以轻松地实现远程控制、语音交互、场景定制等功能，让家居生活更加智能高效。

移动空间智能的载体，智界S7发布

在当今越来越追求体验的背景下，汽车已经不再仅仅是一个简单的交通工具，而是转变为移动的智能空间。在这个趋势下，华为成立了“鸿蒙智行”（联盟）来推动汽车行业的智能化发展，其将聚焦于智能座舱、智能驾驶、智能车控等创新技术和设计理念，重新定义电动汽车乃至移动智能空间的概念。

HarmonyOS 4是华为近些年系统研发的大成之作，在个性玩法、高效性、智慧能力、流畅性、安全隐私等各方面均有突破。此次，智界S7率先实现HarmonyOS 4上车，新增超级桌面2.0、3D车控桌面、全新主题、全新渲染引擎等特性，带来更加易用、便捷的智能座舱体验。HUAWEI MagLink可轻松为后排扩展屏幕，将智能化体验扩展到全车。

随着电动汽车中控屏越做越大，语音助手的体验十分重要。在今年的华为开发者大会上，智慧助手小艺获得了华为盘古大模型的赋能，不仅改善了手机等终端设备的体验，也逐渐成为了私人用车顾问。

全新升级的小艺支持短词唤醒、免唤醒、自定义音色、可见即可说等特性，革新了人与车的交互体验。通过主动学习、主动感知，小艺能够根据用户习惯和出行场景主动提供服务，如主动开启空气净化、主动调整空调等。同时小艺还是贴心的出行管家，订票观影、事件提醒等功能帮助用户规划好行程。此外，小艺还可以回答用户关于车辆使用的问题。

不得不提的是智界S7推出的泊车代驾功能（泊车代驾Beta开放计划至2024年第一季度，开放北京、上海、广州、深圳、重庆、苏州、东莞等几个城市）。车辆可以自主找车位并泊入，如果车位被占还可以漫游寻找可泊车位，一定程度上解决停车找位难、费时间的痛点。在出行前，还可手机一键召唤，让车找人。此外，智界S7智能泊车可见即可泊，实现业界唯一机械车位泊车辅助功能，支持160+种泊车场景。

智界S7还搭载持续进化的HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，其融合感知系统，通过进阶算法和算力不断刷新智驾能力，实现99+%的城市高架汇入汇出成功率。GOD通用障碍物检测网络和RCR道路拓扑推理网络让智界S7具备强大的全场景和全天候感知能力，可精准识别车辆、行人、交通设施与标识、桩筒等，实现不依赖高精地图的高阶智能驾驶。

家居空间智能化，华为全屋智能5.0来了

随着技术、产品的持续创新，全屋智能渐渐为更多消费者熟知。据京东官方数据显示，11月1日-11日，京东智能家居类目销售额同比增长100%，在“家装建材TOP10单品榜单”中，有超过半数产品为智能产品。

对家居空间的智能化，消费者一向厌烦复杂的场景切换模式，渴望更智能的使用体验。这使得厂商需要持续推进全屋智能的进化，提升交互体验。为此，华为刚刚推出的全屋智能5.0带来了不少新变化。

华为全屋智能此次升级了声光调节的“指尖伴侣”——智能MINI Pro，重塑了交互体验。在保留此前按键操作的基础上，智能MINI Pro操作更简，点一下，即可唤醒观影、会客、茶叙、阅读等丰富的场景；旋一下，即可调节声光氛围。这里的旋转是新增的功能，线性马达带来的轻微振动反馈，对微调和盲操更加友好。MINI星环天线专利的使用，也让华为智能MINI Pro的稳定性得到了提升。

交互控制的核心设备还是智能中控屏。华为智能中控屏S2此次实现了HarmonyOS全新UX界面升级。更新后的HarmonyOS家庭桌面推出Overview模式，能够一键统览全局，轻松看到各个房间开启的设备状态。照明、遮阳、安防等十大子系统的功能都被收纳进入下方的服务区，可轻松点击和切换子系统。右侧的万象卡片区可以将最常用的卡片拖拽到首页，自由定义。

目前，流行的智能家居网络大部分都是采用蓝牙Mesh、Zigbee、Wi-Fi等无线网络，其中Wi-Fi的连接方式尤为普遍，兼容性也高，不过实际使用中会遇到两个问题，一是穿墙能力，这对于大户型来说很致命，可以通过Mesh等方案解决；其次大部分智能设备都使用2.4GHz频段，导致干扰严重，挂载的设备越多越容易出现设备掉线的问题。

网络中断，是影响用户空间智能化体验的重大痛点。华为全屋智能解决方案推出了PLC家庭连接，电力和信号共用一根电力线，有电即有网，连接稳定率高达99.99%（数据来源于华为实验室），布线成本也仅为传统有线系统的1/10。

另一方面，传统的家庭影音室、庭院、地下室等空间设备控制分散、不够智能，是大宅智能化面临的一大难题。体验很高端，但操作很繁杂。为了解决这类操控壁垒，创造更好的空间智能化体验，华为全屋智能推出了万能智点。万能智点一端连接繁杂的设备按键，另一端连接PLC，让更多传统设备实现智能化，接入全屋智能，通过全屋智能中控屏、语音等实现智能化控制。再加上鸿蒙智联生态的配合，全屋智能单品可实现更广范围覆盖。

万能智点还可帮助用户打造智慧影音室、智慧庭院、车家联动等丰富的智慧场景。在智慧庭院场景中，室外照明可以实现百灯齐控，阳光房遮阳配合灯光氛围和天蓬帘、防风卷帘实现场景触发，智能喷灌、驱蚊可以定时开关、远程控制，方便打理庭院。在智慧影音室，原来需要逐一打开的幕布、音箱、功放等设备，可实现一键观影联动或AI传感自动触发。在车家联动场景中，在车上就能通过语音提前开灯/凉房，待车进入地理围栏，自动触发预约凉房等智能场景，自动启动车库门。

总结

手机存量市场的竞争日益胶着，巨头们都在开辟新的增长点。从制裁中逐渐复苏的华为，将为全球市场带来良性竞争和正面刺激效应，为全球数十亿移动终端用户提供更加多元化的市场选择。华为正在打破设备边界，投入大量的研发资源，构筑迥异于苹果和谷歌生态的护城河，并构建空间智能下万物互联的新版图。