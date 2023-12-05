2013年12月17日，一加科技（OnePlus）成立。5个月后，一加手机在北京发布其首款产品一加1代，其后该手机被美国《时代周刊》评价为“梦想中的手机”，一加也是第一个被该杂志拿来评测产品的中国手机品牌。

昨日，恰逢一加成立十周年之际，一加创始人（现为OPPO高级副总裁）刘作虎在相关活动上回答了大家关心的9个问题，其中既有回顾一加的创业史，也有谈到一加的品牌定位和对经典产品的点评。十年来，一加发生了很多变化，但是做产品的理念却高度一致，那就是坚持“不将就”、“永远坚持做好产品”，“回归用户价值”等。

回首十年，许多手机品牌已经湮没在时间的长河，但是一加已经从初出茅庐的手机企业，成长为颇受关注的硬件品牌。

材质创新，步履不停

早在2014年，在初代的一加1上，一加就推出了babyskin、竹质两种创新工艺材质，其中babyskin白由于喷涂材料提取自天然腰果中，后盖三层均匀涂刷，质感细腻如肤，顺滑且不留汗渍。而竹质版本在是创新性地采用了楠竹作为后盖材质，带来温润的手感，让“手感”这个概念首次被行业重视。

在那之后，一加在后背材质和工艺上不断精进，一加2推出了多款定制后壳版本，包括黑杏、酸枝、凯夫拉等多种领先行业的个性材质。其中黑杏、酸枝与竹质一样，取自自然界中的植物材质，不仅颜值独特，手感也相当不错。而而凯夫拉材质则是一种高强度防弹材料，具有韧性好、耐高温以及防腐蚀等优质特性，更有弹性，得到了一众好评。

在一加3系列的保护壳中，一加还带来了全新材质黑檀，这是一种极为稀有的木材，具有结构紧密、质地坚硬和抗腐蚀的特性，质感不错而且木纹不一，差异化打法显而易见。

到了一加5T，再次将手机材质工艺发起挑战，在白色后盖上采用了业界全新的喷涂材料和工艺，通过四道全新的高精度喷涂工艺，将砂岩白和金属材质有机地融合在一起，不仅颜值高、工艺难度大，手感也相当好。

而当下旗舰手机最常用的AG玻璃也是从一加流行起来的。在一加6T电光紫上，首次通过AG蚀刻打造AG玻璃，不仅颜值很高，磨砂的手感也让人相当惊艳。目前一加已经用上了第五代AG玻璃工艺，将雾度做到了72%，带来不沾指纹、汗渍的磨砂质感。

一加在手机材质工艺上的追求还不止于此，今年春天推出一加11木星岩限定版，该机使用行业从未使用过的3D 微晶岩，可以让每部手机都独一无二。

从独树一帜到功能完善

早先一加手机搭载其自主开发的ROM氢OS。氢OS最大的特点是简洁，它在安卓原生系统基础上精简，且流畅、耐用。氢OS的“轻快流畅”一度得到了很多用户的肯定，是一加引以为傲的优势。

随着其他国产手机系统在本地化设计持续发展，优化也逐渐深入，诸多深度定制化功能已经让用户日常使用产生习惯，反观氢OS 更偏向原生安卓的策略让很多功能和体验都有明显缺失，更偏向极客用户的氢OS，对于更大范围的泛数码爱好者以及普通消费者而言，明显是一个挑战，大家对系统也有了新的想法。于是在一部分用户讨论当中，一直存在着“换 ColorOS”的声音。

实际上，ColorOS相比于氢 OS各方面都更完善，功能丰富且稳定。因此，一加 9 系列直接搭载 ColorOS ，以求逐渐取代氢 OS。一加此举满足了大多数用户对系统的需求，一定程度上提供了更好的产品体验。

11 月 13 日，OPPO 宣布 ColorOS 全球月活用户突破 6 亿。针对系统流畅性，ColorOS 在去年发布了自研的系统级计算中枢 ——ColorOS 超算平台，通过软硬件深度协同，可以实现更加精准的资源调配，并且解决了内存使用冲突的行业性难题，充分释放硬件潜能，让手机从此前追求单场景极致流畅进化到全场景、全时段流畅运行。

系统作为战略性选择，当手机行业进入成熟期，硬件发展处于毫厘之争时，软件层面的技术创新就变得至关重要。刚刚发布的一加12就将搭载ColorOS 14，其将首发全新安第斯大模型（AndesGPT），并将与潘塔纳尔系统深度融合，共同赋能 ColorOS，进一步打破数据与服务的壁垒，从交互、服务体验上为用户提供个性化的专属服务。

一加与OPPO融合，合而不同

由于刘作虎与 OPPO 的渊源，一加一直以来都与 OPPO “关系匪浅”。2021 年，一加与 OPPO 全面融合，成为 OPPO 旗下独立子品牌。刘作虎曾经对外强调，一加与OPPO是两家完全独立的公司，只是在投资方上有重合关系。但实际上，在产品、技术、供应链、渠道等方面，融合后的一加都受益于OPPO提供的支持和资源。为了抓住时代新一轮的机遇，促进一加更健康长久地成长，一加需要与OPPO合力形成品牌力量增值，给双方带来正面的协同效应。

举个例子，在过去，消费者大多都是通过线上渠道购入一加手机，并且当消费者需要售后时，一加“售后少”的弊端也更加凸显。而一加成为OPPO旗下子品牌之后，一加在销售渠道和售后服务的短板都被OPPO补上了。今年，一加已经完成入驻 1 万家 OPPO 线下门店，基本覆盖全国所有县市。在研发方面，一加可以更好地利用OPPO的技术平台和专利库，提升产品的创新能力和竞争力，比如一加12就完整搭载了 Find 影像团队倾力打造的“新一代超光影影像系统”。

当然，一加与OPPO合并后，并不意味着两者会失去自身的特色和风格。相反，两者可以通过差异化的品牌定位和策略，来吸引不同的目标用户和市场。刘作虎曾表示，一加将成为OPPO旗下独立运营的品牌，并继续以“不将就”的品牌理念为全球用户提供优质的科技产品。

近年来，一加在数字系列之外，又开辟了全新 Ace 系列产品线。刘作虎称，针对用户在 2k-4k 中端价位段对好产品的需求，一加有信心也有能力提供旗舰体验，一加推出 Ace 系列就是要做旗舰体验的普及者，让更多人用上有旗舰品质的产品。目前，一加有两条产品线：数字系列仍然是一加的高端旗舰，引领行业前沿科技，而 Ace 系列则致力于打造性能标杆，将高端旗舰体验向更多价位段普及。

Ace 系列发布后，一加在去年第三季度实现了国内总销量同比增长 9.6%，环比增长 44.3% 的成绩，在 2023 年上半年，一加手机的销量同比增长了 335%，是同时期行业内增长最快的手机品牌。今年，在双产品线策略下，一加推出了 Ace 2 和 Ace 2 Pro 等产品，每一款都是行业内的现象级产品。因此刘作虎调侃道，友商应该庆幸一加还没有做 2000 元以下产品。

初衷不变

一加十周年活动上，刘作虎提到最多的就是“做好产品”。谈及创立一加的初衷时，他直言，当时市面上认真做产品的品牌太少，更多是在讲参数、价格和性价比，来做噱头及追逐热点。实际上，用户本质上只是想要买一个好产品，因此一加的存在正是回归用户价值，要为那些对产品有着更高追求、有独立思考的人提供真正有品质的好产品。

“无论一加 1 的 BabySkin 让手感变成一种行业标准，还是一加 7 Pro 的高刷新率带领行业进入流畅新时代，一加每一款产品的创新突破都是基于用户最底层的体验和品质需求，这是一加坚持做好产品的初心，也是一加之于行业的价值。”刘作虎认为，不将就不等于完美，世界上不存在完美的产品，做产品一定会面临众多客观条件限制，需要做出平衡和取舍。

他在分享中强调，一加从来不会过分强调国与国之间的差异，无论是设计风格还是产品体验，都没有区分地域去刻意打造不同的产品。他认为“国际化是个伪命题”，真正的好产品是普适的、没有国界的，只要产品做得足够好，无论国内外都会被用户接受。

再者，早些年刘作虎在接受采访的时候也虚心表示：很多用户比团队水平都高，跟他们不是简单的卖产品关系。自成立之初，一加便建立了自己的社区，与来自全球各地不同国家和背景的社区用户共同优化产品功能及体验。目前一加社区已经拥有来自全球超过 1000 万的社区用户。

回顾过去十年，刘作虎坦言，一加还有很多梦想没有实现，未来将继续坚持做好产品，持续追求性能和质感，为用户带来更多极致产品和惊喜体验。