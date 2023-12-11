动点出海获悉，根据印尼超级巨头GoTo于今日发布的声明，TikTok已同其建立了互惠互利的战略合作伙伴关系，以此推动印尼中小微企业和整个印尼数字经济的长期增长。

作为本次合作协议的一部分，GoTo旗下电商子公司Tokopedia将同TikTok的印尼电商业务TikTok Shop Indonesia合并到现有的PT Tokopedia实体之下。其中，TikTok将持有该实体组合75%的股权。同时，TikTok在印尼的购物功能的运营和维护也将由该实体接管。

据了解，基于本次合作——或者说随着其电商服务为当地（电商）实体PT Tokopedia所拥有，TikTok的印尼用户将可以像“社交媒体电商服务禁令”之前那样在TikTok内即可完成购物。

声明称，TikTok承诺将会在接下来向扩大后的实体投资超15亿美元，以提供业务未来的所需资金，且此举也不会进一步稀释GoTo对Tokopedia的股权。

据悉，本次交易预计将于明年一季度达成，高盛将在本次交易中担任GoTo的财务顾问。

目前，二者的合作尚待印尼监管部门批准。不过，GoTo在声明中透露，该战略合作伙伴关系将在与当地相关监管机构密切协商和监督的情况下进行试点，而其中的首个活动将是一项名为Beli Lokal的计划。据了解，该计划将于印尼的全国在线购物节12月12日启动，是一项旨在支持当地中小微企业发展数字经济的政府计划。

根据声明，该计划将在TikTok和Tokopedia平台上推出，将通过广泛推广商家的形式促进消费者关注印尼商品。声明称，登陆TikTok后，Beli Lokal计划将使其社区能够同他们所了解和喜爱的当地商家进行互动并展开购物。

此外，GoTo也在声明中表示，展望未来，TikTok、Tokopedia和GoTo将改变印尼的电商行业，在后续五年内创造出数百万个新就业机会。同时，两家公司（TikTok和GoTo）也将通过人才培养、商品推广、营销支援、技能提升等一系列联合举措支持平台上占比达90%的中小微企业商家。

值得一提的是，在公布此次合作动向后，有媒体指出，由于外界担心GoTo将放弃其长期且利润丰厚的电商业务，GoTo的股价也一度创下该公司自22年上市以来的最大跌幅（达到21%）。

作为本次长达两个多月禁令风波的背景，今年9月份时，印尼总统Joko Widodo 表示，TikTok Shop的存在对（印尼）中小微企业造成了一定的打击，在传统市场的下滑中发挥了影响。由于无法提供匹及TikTok Shop平台的商品价格，一些企业因销量不足而面临破产。他认为，TikTok应该是一个社交媒体而非经济媒体。随后，他对外透露，将下令禁止在印尼的社交媒体平台上的直接交易（direct transaction）行为。而作为这一表态的直接结果，这一禁令在10月初时推出并即刻生效。

而作为此次合作协议的背景，上月中旬，印度尼西亚中小企业部长Teten Masduki在接受外媒采访时表示， TikTok正在与印尼电商公司讨论潜在的合作伙伴关系。该部长补充说，该社交媒体平台已与Blibli、Bukalapak、Tokopedia等公司进行了会谈。

不久后，另有媒体援引知情人士消息表示，TikTok正在同Tokopedia进行投资洽谈，以期在印尼“重启”其电商业务（有消息指出该合作已于上周时基本达成）。根据该人士的当时说法，该投资可能会在未来几周内完成。此外，该投资交易很可能会是通过合资而非直接投资的形式达成。而知情人士也进一步透露，本次投资讨论还将涉及将由两家公司共同新建一家电商平台，以解决TikTok这一社交媒体平台当前在印尼遇到的电商监管问题。

根据TikTok此前分享的数据，在印尼，有超过200万当地企业通过其平台销售商品。而根据另一份数据指出，在禁令之前，TikTok Shop在印尼运送的包裹量可达300万件/天。

如笔者在上一篇文章中指出，目前，随着印尼数字化进程的进一步加快，印尼的电商市场也正迎来高速增长时刻——有观点预测，到2025年，印尼电商市场的GMV有望从2023年的620亿美元增长至820亿美元，实现15%的复合年增长率。并且到2030年，这一数字最高有望达到1600亿美元。