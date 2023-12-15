2012年，一个名为Oculus的创新项目在Kickstarter网站上亮相，以众筹的方式成功募集了近250万美元，为其初期的虚拟现实（VR）研发提供了资金。此后，该项目的吸引力进一步放大，首轮融资达到了1600万美元。

短短两年后的2014年3月，社交媒体巨头Facebook（现已更名为Meta）宣布了一个震惊业界的消息：将以总价约20亿美元的价格收购Oculus。这一高价收购案中包括了4亿美元的现金以及2310万股Facebook普通股，后者的总价值达到了16亿美元。值得一提的是，此时Oculus已经展现出了其在VR硬件领域的实力，其发布的Oculus Rift头显在发售四个月内，就已经成功实现了与20余款已发售游戏的技术适配。

这一重大收购案无疑为VR行业注入了新的活力，标志着新一轮的VR浪潮的兴起。Facebook的收购行为也向全球传递了一个明确的信号：VR技术的潜力巨大，未来的发展前景不可估量。

到了2020年，经由Meta补贴，Oculus Quest 2以299美元的低价进入市场，销量迅速突破1000万。尝到甜头的扎克伯格提出了“1000万理论”：1000万用户是VR硬件的“奇点”，超过这一规模后，VR硬件和应用、内容开发者就有了持续稳定获利的条件，进而推动VR生态系统跨越式发展。

然而补贴退坡后，作为先行者的Meta日子也不好过，其在今年二季度业绩报告中提到，涉及到VR和元宇宙相关业务的Reality Labs在二季度营收2.76亿美元，同比下降38.9%，系2020年四季度统计数据以来的新低；二季度亏损37.4亿美元，同比一年前亏损扩大33.3%，超过分析师预测的36.8亿美元。

太平洋另一边，11月7日，字节跳动旗下VR部门PICO发布内部通知，宣布进行裁员，并对组织架构进行调整。两年前，字节跳动凭借对PICO的收购，完成了目前为止国内VR行业最大的一笔收购案。仅仅经过两年时间，VR已现遇冷之势。

国内VR爆款难出

VR最早的用处实际上类似于3D观影，国外在VR技术的研发和创新上起步较早，投入较大，因此在技术成熟度上具有一定的优势。例如，在硬件设计、图像处理、交互方式等方面，国外VR产品往往能够提供更流畅、更真实的用户体验。

国外VR行业也更加注重与其他相关领域如游戏、电影等的合作和发展，能够形成更加完善的产业生态。义柏资本合伙人黄晨认为，Quest的内容强项是游戏，一方面源于美国较强的PC主机游戏土壤，另一方面在于Quest长期培育的开发者生态以及多起对VR游戏团队的收购所积累的自主创作能力。

目前，最能够带动VR产品实现消费市场增长的内容品类是游戏。然而，与国内其他游戏平台相比，VR游戏平台的内容数量、更新速度仍有较大差距，且缺乏爆款内容。但是，仅依赖游戏场景让VR设备的增长面临天花板。

2023世界VR产业大会上，《虚拟现实产业发展白皮书》正式发布。《白皮书》显示，今年Q2，我国VR/AR头显出货量共15.6万台（其中VR11万台、AR4.6万台），较去年同期减少49.51%。

HTC企业发展全球副总裁汪丛青表示国内VR领域， 其实整体在开发方面的质量上一直落后。主要是两个方面引起: 首先是人才不足，我们需要本地有更多人才支持，另外中国的大部分开发者在这方面往往预算不足，并为了追求发布速度而牺牲了内容价值。

虽然VR技术在不断进步，但消费者对它的接受度似乎并没有达到预期。腾讯科技联合动点科技出品的《原力》栏目第一期中，汪丛青对话动点科技创始人卢刚博士并解释了原因：“一开始我觉得是硬件可能太贵了，但是后来又想其实不是价格贵的问题，因为它跟手机比起来，有时候比高端手机更便宜，并且它也不需要每年更换。第二，初期这些设备也存在比较重、装备设计不够时尚等问题，但其实我们看现在手上的设备，目前已经很轻巧了，可能再过一代，就可以和日常戴的眼镜差不多了。不过，核心原因还是内容方面没有足够的吸引大众，可能一开始用户因为新鲜度购买了，但只能持续一段时间。”

AI兴起后, VR能搭东风再崛起吗

一直以来，由于内容发展迟缓，普通大众消费者对于VR产品的参与度较低，更多的被认为是极客圈爱好者的产物。内容的丰富程度和质量影响了市场对VR的接受度。随着今年ChatGPT、Stable Diffusion以及最新提出的大型视觉模型（LVM）等技术的出现，极大的降低了3D制作门槛并提高了制作效率。

不过，汪丛青认为内容方面的问题在接下来的一两年会得到解决。特别是今年AI领域获得了爆发式的增长，AI可以写诗、做音乐、做图片、做电影，到明年就可以开始做虚拟世界。比如想把某个故事变成一个虚拟世界，通过人工智能的协助，创作内容的脚本，然后让AI去创造这个虚拟世界，用户可以根据喜好来体验。

并且，通过生成式AI的帮助，也可以降低成本。以前可能需要几百万美金甚至几千万美金做一款精品的内容，但现在有了AI的帮助，可能只需要几百或者几千美金，就可以做一个很好的内容，并且也可以很快做出来。总而言之，VR领域在接下来会有一个突破性的进展和改变。

汪丛青表示，不论是过去还是将来，各种人工智能的实现都帮助产品更易用，提升了诸如语音识别、手势识别、眼动追踪、线程扫描等功能。所有这些AI技术都被广泛应用于今天的虚拟现实和增强现实应用中。AI在VR产品的交互技术上大有可为，比如未来肢体定位和手势交互的升级主要依赖于算法模型的升级，让高精度手势识别成为可能。

近日，来自UC伯克利的计算机视觉三位大佬联手推出了第一个无自然语言的LVM。LVM的兴起可能会对VR的发展产生一定的影响，但要说VR能否快速崛起，还需要考虑多方面的因素。

首先，LVM的兴起可能会推动VR技术的不断创新和提升。LVM作为一种先进的AI视觉技术，能够为VR提供更高效、更真实的图像处理和渲染能力，从而提升VR的用户体验。其次，LVM的兴起也可能会促进VR与其他技术的融合和发展。例如，将LVM与AI、语音识别等技术相结合，可以为VR提供更多的交互方式和更广泛的应用场景，从而拓宽VR的使用范围和用户群体。

然而，VR的崛起并不仅仅取决于技术的进步和创新，还需要考虑市场需求、资本支持、产业链协同等多方面的因素。例如，如果市场需求不足或者资本对VR行业的投入不够，那么VR的崛起速度可能会受到一定的限制。

此外，VR行业还需要不断解决一些现有的问题，如眩晕、延时等用户体验问题以及内容缺失、应用场景局限等问题。只有在这些问题得到有效解决的情况下，VR才能够得到更广泛的应用和认可。