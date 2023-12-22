丰田在日本推出了全新 Crown Sport PHEV 车型。作为皇冠系列的新成员，运动插电式混合动力车型旨在增强其有趣、运动的驾驶体验。皇冠运动插电式混合动力车型在保留与感官产生共鸣的精美设计的同时，还结合了专属装备，为驾驶员带来更具运动感的感觉，使驾驶员能够更充分地体验驾驶乐趣。

此外，PHEV还配备大容量锂离子电池，提供适合日常使用的BEV模式续航里程，将驾驶乐趣与卓越的环保性能融为一体。除了 Crown Crossover HEV、Sport HEV、Sedan HEV 和FCEV 车型外，丰田还通过全新 Sport PHEV 为客户提供在继续走脱碳之路的过程中，有一系列重要的选择。展望未来，丰田计划继续采取多途径策略，通过扩大产品阵容以满足多样化需求，促进电动汽车的广泛普及，并为实现碳中和社会做出贡献。

Crown Sport PHEV 的售价为 7,650,000 日元（约合 48,600 欧元），丰田预计每月销售约 300 辆。Sport PHEV 配备高输出密度驱动电机，系统最大输出功率可达 225kW（306PS），并充分利用电机，实现无缝且强劲的加速。

大容量锂离子电池位于车辆中央地板下方。它提供了适合日常使用的 BEV 模式续航里程，且不影响车内空间，可在大多数日常驾驶情况下以 BEV 模式运行。充满电的电池可在 BEV 模式下行驶 90 公里。该插电式混合动力汽车油箱容量为55L，总续航里程超过1200公里。

Crown Sport PHEV车型配备了“我的房间模式”，用户只需在正常充电期间打开电源开关即可享受外部电源的空调和音响系统。该功能可在不运行发动机的情况下创造舒适的内部空间，将汽车内部变成一个额外的房间，可用于远程办公、休息或任何其他活动。

车辆标配最大1,500W（AC 100V）外部供电功能，可在停电等紧急情况下以及户外休闲活动时使用。除了行李厢内和中控台箱后端的附件电源插座外，运动版 PHEV 车型还配备了车辆电源连接器，当插入车辆的充电接口时，可用作外部电源插座，提供 1,500 W（交流100V）。

Crown Sport PHEV同时配备标准充电和快速充电功能。快速充电功能能够在约 38 分钟内将电池充电至约 80% 的总容量，与使用 200V 充电线的标准充电相比，可显着节省时间。

该车辆还配备了Vehicle to Home（V2H）系统，该系统可以将车辆电池中存储的电力供应给家庭，使车辆能够在停电和其他紧急情况下作为可靠的蓄电池使用。通过将快速充电接口设置为外部供电功能模式（V2H模式）并随后连接V2H设备（单独出售），驱动电池中存储的电力可以用作家庭用电。家用太阳能发电机产生的剩余电力可以为车辆的驱动电池充电，实现电力的无缝供需。它还具有BEV外部供电模式，可以利用电池中存储的电力为户外、休闲等活动提供外部电源，以及HEV外部供电模式，可以使用汽车作为停电、灾难和其他紧急情况下的电源。在HEV外部供电模式下，仅从电池供电，直到剩余电量下降到设定水平，之后发动机开始供电。在电池充满电和加满油的情况下，该系统可以提供足够大约 6.5 天使用的电力。标配外接电源附件，使用时可在车门关闭的情况下外接电源，防止雨水和昆虫进入车内。