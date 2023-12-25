继上周四从苹果官网下架后，Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 于今日从所有美国苹果零售店撤柜。自 12 月 26 日圣诞节后重新营业时，美国消费者将无法在苹果官方渠道购买到最新的两款 Apple Watch。

这一切的根源在于苹果手表近年来的一大卖点：血氧检测功能。

发生了什么

公开资料显示，Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2由苹果于今年9月推出，其中，前者搭载全新的S9 SiP芯片，第二代超宽带芯片（UWB），并支持运动健康监测功能，包括心率监测、血氧测量、睡眠监测以及车祸检测和摔倒检测等功能。

苹果在2020年推出的Series 6系列手表首次添加了血氧测量功能，此后每款都有该功能。Masimo认为，苹果手表的这一功能侵犯了自己的相关专利，指控苹果利用两家公司此前讨论潜在合作的机会窃取技术信息和“挖人”，包括雇走了Masimo的首席医疗官。

今年10月26日，国际贸易委员会（ITC）围绕苹果与Masimo之间血氧传感器技术专利纠纷作出裁决：即苹果公司含有血氧测量功能的Apple Watch侵犯了Masimo的脉搏血氧仪专利。但ITC的裁决并没有明确指明Series 6之外的苹果手表是否也侵权，苹果既可以尝试游说拜登政府，也可以通过法院上诉整个裁决。

Masimo公司CEO乔·基奈将苹果形容为一个在偷零食过程中被抓现行的小孩，欢呼这场“法律精神的胜利”。苹果一名发言人表示，该公司对于ITC的这一裁决“强烈不满”，虽然苹果公司目前“先发制人”地提出了下架计划，但会在25日裁决审查期到期之日对外发布更多技术细节。

月前苹果公布的截至9月30日的2023财年第四季度业绩报告显示，包括Apple Watch等在内的可穿戴、家居以及配件业务第四财季净销售额为93.22亿美元，较上年同期的96.50亿美元下降3%。美联社援引韦德布什证券分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）称，由于此时正处于美国圣诞节购物高峰，苹果估计将在未来几天损失3到4亿美元的收入，而彭博社报道称，如果苹果无法解决这一问题，其年度营收170亿美元的手表业务将岌岌可危。

苹果正在尽力将损失降到最低。据了解，苹果的工程师正在调整测量用户血氧水平及呈现数据的算法，以期能够解决这一问题。不过知情人士表示，这一努力实际上没有任何成功的希望，因为要想在不影响智能手表其他功能的前提下修改血氧测量的方法，光是软件调试就至少需要3个月时间，这还没算上与硬件生产厂商的沟通交流和制造流程。

Masimo公司的技术人员还指出，苹果要求修改侵犯专利的部分并非易事，因为该公司的专利不仅在软件部分，也深刻地嵌入了硬件设计环节。简单来说，这项专利需要可穿戴装置发射一种特殊的光线“照亮”用户的血液，以便让仪器准确地测量用户身体的血氧饱和度。工程师们认为，苹果要想撇清侵权的风险，需要做的软硬件调整将是非常大的工作量，不可能在短期内一蹴而就。

还有转圜余地吗

Masimo公司在国内名不见经传，但作为脉搏血氧技术以及脉搏碳氧血氧技术的制造商，其研制和生产了多种手持和床边检测设备主机、线缆，以及全系列的单一患者黏附式或重复使用传感器探头，同时为40个品牌、超过100个型号的病人监护仪制造商提供脉搏血氧，以及碳氧、高铁血红蛋白无创监测的高端技术和解决方案，OEM合作伙伴遍及全球。目前，Masimo已经在北美，欧洲，亚洲和澳洲等地区广泛开展业务。

2012年，Masimo曾经研发出了一款可以跟iPhone/Android设备直连、传输脉搏数据的血氧仪“iSpO2”。据其 CEO乔·基奈透露，早在2013年苹果公司就曾派人接触过他，希望促成双方达成合作，还表达了收购Masimo公司的意向。由于他看好医疗行业的未来，因此没有同意跳槽或者被收购，而在此之后苹果开始了侵权行为，从该公司挖走了多名资深工程师，并将机密技术复刻到自家产品上。

尽管目前尚不清楚禁售令将持续多久，但这一决定无疑给苹果的销售带来了不小的打击。对于那些期待在苹果零售店购买新款Apple Watch 的消费者来说，可能只能从其它渠道诸如亚马逊和百思买等处购买苹果手表。不过一旦这些库存售罄，消费者将无法再购买到 Apple Watch Ultra 2 和Apple Watch Series 9这两款手表。

2013年，ITC曾在收到三星公司的专利权举报后，宣布禁售苹果很多型号的iPhone和iPad产品，其中涉及到一些最新款的核心产品。对此，奥巴马亲自出面推翻了ITC的裁定，为苹果挽回了很大一笔潜在损失。

尽管苹果选择先发制人，但实际上，在进口禁令生效之前，拜登政府将有60天的时间根据政策考虑决定是否否决该禁令。不过业内人士预计，拜登这次不太可能出手挽救苹果公司。此前ITC就曾裁定苹果侵犯了AliveCor公司的可穿戴心电图技术专利，拜登政府当时也拒绝推翻这一决定。

如果此次拜登政府“不给力”，那么苹果也可能继续动用“钞能力”解决问题。几年前，苹果自研基带失败，为了后续的iPhone能继续采用高通的基带，苹果不得不和高通达成专利和解与授权，付出了高额的费用。

去年，由于侵犯了爱立信的相关5G专利，哥伦比亚法院在去年4月份裁定，禁止进口和出售支持5G网络的iPhone和iPad产品，因此iPhone12系列和iPhone13系列手机将无法继续在哥伦比亚销售。其后，苹果服软，在美国提起反侵害赔偿诉讼，并支付爱立信专利费，以达成和解。