近年来，尽管面临外部环境的种种挑战，华为却以惊人的速度推进技术研发，拓展产品线，深化全球市场布局。2023年第三和第四季度的全场景新品发布会，更是向世界宣告了华为全面回归的强烈信号。

从智能手机、平板电脑、可穿戴设备到智能家居、云计算服务，华为正在构建一个互联互通、无缝衔接的全场景智慧生活体验。这些产品的发布，不仅丰富了华为的产品线，也进一步展示了其在硬件领域的深厚实力。虽然面临着复杂的市场环境和激烈的竞争，但华为凭借近几次全场景产品发布的密集攻势，有望重新确立自己在全球市场的重要地位。

12 月 26日，华为冬季全场景发布会上推出了一系列新品，进一步完善了回归后的产品布局。

中端旗舰nova 12系列正式发布

P 系列和 Mate 系列一直是华为手机的旗舰标杆，但受限于价格，必然难以让广大消费者都体验到鸿蒙系统的魅力。而鸿蒙系统的普及对华为来说意义深远，不仅可以实现技术自主可控和拓展智能生态，还可以提升用户体验和增强品牌影响力。正因如此，nova 12系列的推出十分关键。

屏幕方面，nova 12 Ultra和nova 12 Pro带来了nova首款等深四微曲屏幕，兼顾手感与精准操控。影像方面，nova 12 Ultra和nova 12 Pro搭载前置双目立体视觉影像系统，带来0.7X-5X全焦段变焦能力，并搭载XD Portrait 达芬奇人像引擎，聚焦 “形、质、光、色”四个人像特征，同时，首发原生、质感、妆感三种人像美颜主题。

同时，华为高端旗舰上的双向北斗卫星消息功能下放至nova 12 Ultra和nova 12 Pro两款机型，在无地面网络信号的情况下，也支持发送和接收北斗卫星消息。同时nova 12系列搭载HarmonyOS 4，带来更智慧便捷的交互体验。nova 12系列搭载100W智能快充Turbo，nova 12 Ultra和nova 12 Pro10分钟充至60%。

对于华为来说，发布一款搭载HarmonyOS 4的中端机型意义重大。通过在中端机型上搭载HarmonyOS 4，华为可以吸引更多消费者使用搭载该系统的机型，从而增加其市场份额。其次，消费者在购买智能硬件时往往会考虑操作系统的易用性、稳定性和功能性等因素，如果HarmonyOS 4能够在这些方面表现出色，那么华为其他场景的产品就有可能赢得更多消费者的青睐。

问界最贵车型M9问世

在冬季全场景发布会上，问界旗舰车型M9正式发布，售价46.98万元起。作为鸿蒙智行旗下年度最重磅产品，问界M9搭载了华为智能汽车全栈技术解决方案，在华为的深度赋能下，问界M9将重塑出行体验。

得益于全新豪华D级平台及一体化压铸车身优势，问界M9首次让SUV实现纯平地板。通过全新的设计，问界M9实现了0.264cd（数据来源于赛力斯集团股份有限公司测试中心）风阻，带来更佳的能耗表现。

问界M9搭载途灵智能底盘，采用前双叉臂后多连杆独立悬架，全系标配智能闭式空气悬架和CDC可变阻尼减震器，车身高度5档智慧调节。基于HUAWEI iDVP智能汽车数字平台，通过多模态融合感知系统、HUAWEI DATS动态自适应扭矩系统和HUAWEI xMotion智能车身协同控制系统，用AI与软件能力将机械素质更好地发挥，在一定程度上提升驾乘体验。

动力方面，纯电车型拥有22000rpm行业量产最高转速电机，0-100km/h加速时间仅需4.3秒；超低电耗仅有17.4kWh/100km，为用户带来四驱动力，两驱能耗的卓越性能体验。增程车型搭载纯电驱增程平台4.0，配合智能增程系统，CLTC综合续航高达1362km(42度电池)/1402km（52度电池），纯电续航达到225km（42度电池）/275km（52度电池）。

问界M9还全面升级了HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，搭载全新设计的192线激光雷达，拥有更强大的精准探测和快速响应能力。通过GOD（General Obstacle Detection，通用障碍物检测）网络2.0和RCR（Road Cognition & Reasoning，道路拓扑推理网络）网络2.0，让问界M9具备强大的全场景和全天候感知能力，可精准识别车辆、行人、交通设施与标识、桩筒等，以减少对高精地图的依赖。

被动安全方面，车身铝合金体积占比达80%，全车共12处采用2000MPa核潜艇级热成型钢，配合高等级电池、座舱、隐私安全防护。基于HUAWEI ADS 2.0，问界M9前向AEB能力再进一步，前向静止车AEB主动刹停时速最高支持120km/h，覆盖人驾、智驾场景。侧向支持40-120km/h主动避障，后向支持1-12km/h的主动刹停，大大降低事故发生概率。此外，问界M9还首发搭载ESA紧急转向辅助系统，当车辆与前方目标存在碰撞风险时，可自动控制转向辅助驾驶员避免碰撞，为用户带来更安全的智能避险能力。

值得一提的是，问界M9搭载全新HarmonyOS 4与全新HUAWEI SOUND卓越系列，全车满配可达10块屏幕，随时满足用户驾驶、娱乐、工作的全场景需求。盘古大模型赋能下，小艺语音交互能力显著增强，在 OTA 升级后能实现全车六座免唤醒，小艺不仅能够识别每位乘客的身份，还能知道他们所坐的位置，精准应答并提供个性化服务。

9月，问界新M7正式上市，短短两个半月，大定订单便已突破十万，成功将问界转危为安，11月更是跻身新势力销量前三的宝座。华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案董事长余承东更是直言：“（问界）起死回生，真不容易！”

定位大型SUV的问界M9，在正式上市后2小时内大定数量就突破了1万辆，这是一个好的开始。然而其能否真正打入豪华SUV市场，除了华为品牌带来的热度加成，其后续实际交付后的市场表现，更具决定性作用。

创新形态TWS产品：耳夹耳机

在冬季全场景发布会上，华为推出了首款开放式TWS耳机——华为FreeClip耳夹耳机，以创新C形桥设计（C-bridge Design）为核心，将分布式声、电、控单元架构紧密串联为一体的同时，还带来了超高辨识度。

时尚的外观之外，华为FreeClip耳夹耳机的C形桥设计作为传输系统带来了更高的灵敏度，音频信号传输更加流畅。其内置一根镍钛记忆合金，通过人体工学设计，可以使耳机适合不同耳朵形状的用户，同时具有高弹性高耐用的特性，使耳机轻便可靠，用户可以长久保持稳固佩戴。在这一极致架构设计下，华为FreeClip耳夹耳机的单只耳机仅重5.6g，能够在一定程度上提升佩戴体验。

为了带给消费者更佳的佩戴体验，华为工程师还参考了万人人耳大数据特征，打造出华为FreeClip耳夹耳机舒适稳固兼顾的人体工程设计，即使在跳绳、街舞或空中瑜伽等大幅度运动场景下，也能牢固佩戴。

在通话场景下，华为FreeClip耳夹耳机通过科学排布的麦克风系统、VPU麦克风结合多通道深度神经网络（DNN）算法，实现AI清晰通话，让对方听得更清楚，并且有效保障了户外运动等场景下的通话质量。此外，华为FreeClip耳夹耳机聆听球内拥有精巧的逆声场声学系统，有效减小耳机漏音情况。

“巨幕手机”智慧屏 V5

华为智慧屏 V5延续了华为智慧屏 V系列外观、性能及智慧交互体验上的一贯水准。智慧功能上，持续搭载华为灵犀隔空触控，让操控智慧屏像玩手机一样轻松便捷。在画质上，其SuperMiniLED鸿鹄画质，能够带来更清晰沉浸的画质体验。华为智慧屏 V5借助鸿鹄900芯片和鸿鹄画质引擎，带来了强大的AI实时画面运算能力，实现了“1080P秒变4K”（此功能指将视频内容计算超分至4K物理分辨率，画面能达到接近4K的视觉效果，与原生4K可能有差异）的革新体验，让经典老片“重焕新春”。

娱乐上，依托多项核心技术底座打造沉浸的85英寸巨幕影院，以创新的人机交互方式搭配HarmonyOS 4的丰富智慧场景，通过多设备协同方式打通多样化客厅娱乐玩法。为更好地满足影音发烧友的观影需求，华为智慧屏 V5支持与Sound X智能音箱组建分布式5.1声道家庭影院，打造沉浸式环绕音效体验。

2023年12月15日，工业和信息化部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》（以下简称“意见”），其中提出，实施4K/8K超高清入户行动，加快推进4K/8K超高清技术成熟落地，鼓励4K/8K电视机、投影机、激光电视、高品质音响、虚拟现实终端、裸眼3D显示终端等产品入户。

12月26日消息，据国家广播电视总局网站批复，同意在华为技术有限公司设立“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”。批复中表示，“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”要围绕超高清产业链，在内容生产、传输分发、终端呈现等领域，开展全链条的关键性基础性技术创新和应用示范，为推动超高清端到端全产业链升级，推进超高清原创技术研发及产业化应用提供重要技术支撑。此举对华为大屏产品和影音设备的发展显然是一大利好。

华为首款Wi-Fi 7路由器

华为在Wi-Fi技术研究领域的长期投入，对于万物互联时代加速打造全新数据底座与推动市场普及至关重要。作为Wi-Fi 7技术和产业发展的推动者之一，据NGB统计IEEE官网数据的报告显示，华为在Wi-Fi 7标准专利贡献方面，贡献率达22.9%，位列全球第一。

在冬季全场景发布会上，华为推出路由产品BE3 Pro，作为华为首款Wi-Fi 7路由器，其拥有Wi-Fi 7 “三大优势”。

在时延层面，Wi-Fi 7加入了多链路聚合技术（Multi-Link Operation），能让手机、平板等可以适配Wi-Fi 7的设备同时连接2.4 GHz和5 GHz频段传输数据。这项技术不仅解决了以往Wi-Fi只允许连接到一个频道上网（2.4 GHz或5 GHz）导致的频道性能被浪费的问题，还能够大幅降低时延。据华为实验室测算数据显示，能提升高达92%的速率，以及降低77%的时延。

在稳定性方面，华为路由BE3 Pro基于Wi-Fi 7所具备的M-RU技术（Multi-Resource Unit），可将多个RU分配给单用户的机制，充分利用空闲的信道来传输数据，再加持前导码打孔技术（Preamble Puncturing），能够自动跳过干扰堵塞的信道，起到提升传输效率和降低时延的效果，带来更高稳定的网络体验。

在速率方面，华为路由BE3 Pro则采用了4096 QAM高阶调制方式，同一时间内能够传输更多的数据，速率对比Wi-Fi 6的1024 QAM提升20%，这意味着无论是看高清电影还是视频会议，都能获得更快的加载速率。

总结

本次发布会的多款产品都凝结了华为对不同场景智能化的思考，发布会结尾时刻，华为全新品牌视频《以行践言》亮相。余承东称，4年多以前，华为遇到了多轮制裁，去年业务跌到谷底，在这种极端困难的情况下，华为熬过了最困难的寒冬。

回首这四年艰难历程，华为在逆境中不断突破。今年8月，华为先锋计划开启，以Mate60系列的悄然问世为开端，吹响了重返市场的号角。未来，相信华为还将带来更多的全场景新品，并通过鸿蒙系统的普及再度崛起。