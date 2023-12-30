2023年，时代风向变幻之快，令人目不暇接。随着技术的不断进步，科技互联网行业正经历着前所未有的变革。在这样的大背景下，大厂们不得不重新审视自己的业务布局，以应对市场的快速变化和行业的激烈竞争。

因此在这一年里，众多科技互联网大厂纷纷进行业务调整，展现出对利润不佳业务的决绝态度和对新市场趋势的把握并前瞻布局。

快手：快看点停止运营

1月6日下午，快手期下的图文资讯App快看点发布公告，宣布其因业务调整于2月6日全面停止运营，届时将删除所有用户信息数据。创作者的作品信息需在2月6日之前导出。

快看点是一个基于个性化推荐算法的内容平台，其包含图文、小说、短视频多个内容频道，内容类型日常化，以满足大部分人日常新闻阅读需求。该App从内容到形式，包括金币体现等推广模式都与今日头条高度类似。

快看点App于2019年5月份在开始在各大应用平台上架。根据七麦数据，截至目前，全平台总下载量仅6.6亿次。在安卓平台同类型App下载榜单中排名不佳。

美团：网约车打车业务放弃自营

3月6日，美团创始人、董事长兼首席执行官王兴在内部发布邮件称，经S-team研究决定，网约车业务调整，转入美团平台，网约车负责人张星远向李树斌汇报。网约车业务后续将减少资源和人力投入，同时，美团宣布，网约车业务放弃自营打车业务，全面转向聚合模式。

公开资料显示，美团打车业务最早始于2017年，首先在南京试运行；2018年正式登陆上海，开始了向全国市场的扩张之路。打车业务由原美团高级副总裁王慧文亲自带队，开启网约车行业惯用的烧钱补贴大战。当时，美团打车在南京对司机的抽成为8%。而在上海地区注册的司机，可享受开站三个月内“零抽成”。

但受到行业监管影响，美团打车发展并未如预期中顺利。2018年，王慧文表示，美团一直在评估资源投入哪个业务里投入产出比更高。而当前网约车业务的评估情况来看，美团不会对网约车加大投入。

京东：东南亚电商业务调整

京东在2016年和2018年，先后在印尼和泰国布局电商业务。不同于LAZADA等平台型电商的模式，京东在东南亚基本复制了其在国内以自营电商为主的模式，并为其电商业务的发展配备了完善的物流配送能力，通过正品行货和快速履约来提升当地消费者的购物体验。

由于成本高昂、竞争激烈且业绩不达预期，京东泰国电商官网的官方商城下单服务在2023年2月15日晚上11点59分截止，商城内其他门店的订单于今年3月3日晚上11点59分关闭并终止，平台售后服务中心开放至3 月 31 日。京东印度尼西亚电商官网从2023年2月15日起停止接受用户的订单，所有服务于2023年3月31日停止。

在东南亚深耕多年之后，京东注意到东南亚落后的供应链基础设施有着更大的提升空间。目前，京东已通过旗下京东产发在印尼投资管理了20个物流园，这些物流园主要分布在雅加达、芝加朗、加拉璜等核心工业物流区，当地聚集了大量加工制造业和汽车产业。此外，2022年京东物流也在马来西亚布局了自营海外仓。在越南，京东产发在南部的隆安省和北部的海防市也已投资在建智能产业园项目。

网易：“知识公路”关停

网易知识公路是网易上线的一个聚焦泛知识、泛生活短视频的创作者平台，于2021年1月21日正式上线。知识公路在知识付费领域取得了一定的成绩，然而由于公司业务的调整，该平台于2023年7月27日00:00全面停止运营，储存在网易知识公路的视频内容下架清空。

网易方面表示，对于在网易知识公路平台停运后，仍想继续在网易产品发布、传播创作内容的用户，可以选择使用网易知识公路注册账号信息登录网易号媒体开放平台继续发布创作内容。

目前，知识付费平台众多，包括得到、知乎等。这些平台都在争夺用户的关注和付费意愿。同时，用户对于知识付费的需求也在不断变化，他们越来越注重内容的实用性。

Shein：开放第三方卖家入驻

5 月，Shein正式宣布将在全球市场推进平台模式 Shein Marketplace。在这之前，Shein采取的是独立站自营模式，主要以经营自有品牌为主。而现在，为了满足顾客对于产品多样性的需求，平台将允许其它品牌商家通过Shein建设的渠道销售自有品牌。

Shein将通过平台模式引入更多第三方商家，商家入驻后，可以看到商品的实时表现与销售情况，同时借助Shein的按需供应与需求趋势预测等优势，提升在全球市场上的综合竞争力。

拼多多：Temu正式向卖家收取服务费

10 月，拼多多旗下跨境电商平台Temu向卖家推出了新的《客服外包服务协议》。根据该协议，千分之五的服务费率被外界解读为平台开始收取佣金的信号。

这项新举措对于卖家而言，可能会增加一定的成本压力。但是从另一方面来看，这也意味着Temu平台正在逐步实现商业化运营，为卖家提供更加完善的服务和支持。此外，收取佣金也是电商平台常见的商业模式之一，因此这也可以看作是Temu平台在探索自身盈利模式的过程中所做出的必要调整。

值得注意的是，这项新协议中还规定了其他一些细节问题。例如，如果卖家的商品销售成功并产生退款，则不会再次收取服务费；但如果卖家的商品销售失败或发生退款，已收取的服务费将不予退还。这一条款虽然看起来有些严格，但也有助于保障平台和卖家双方的权益。同时，乙方特此无条件并不可撤销地同意并授权平台代收款方自销售货款中直接扣除相应的服务费。

这意味着，平台将会从卖家的销售货款中扣除相应的服务费用，而卖家则无法再次获得这笔已经扣除的费用。总的来说，Temu平台的这项新举措，既体现了其对卖家服务质量和用户体验的重视，也为其未来的商业化发展做了准备。

阿里：“双 12”活动取消；达摩院撤裁量子实验室

今年3月底，为了最大限度激发组织活力，阿里启动“1+6+N”组织变革：在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司，它们将分别成立董事会，独立面对市场，实行CEO负责制。

11月16日，阿里发布2024财年第二季度财报，与财报同时公布的还有两个令人震惊的消息，阿里巴巴不再推进云智能集团的完全分拆，同时，盒马鲜生的首次公开募股计划暂缓。

11月24日，淘宝商家服务大厅显示，淘宝“双12”活动今年取消不再举办，今年12月举办平台大型活动“淘宝年终好价节”。12月9日，淘宝开启年终好价节，具体优惠力度为满200元减30元。然而，好价节并未引发太多关注，社交平台上关于“双12”的话题寥寥无几。

11月26日，多家媒体报道称，为了进一步推动量子科技协同发展，达摩院联合浙江大学发展量子科技，达摩院将量子实验室及可移交的量子实验仪器设备捐赠予浙江大学，并向其他高校和科研机构进行开放。据了解，达摩院量子实验室的前身是量子计算实验室，由阿里云与中国科学院于2015年7月共同成立。

小红书：关停旗下电商平台“小绿洲”

由于业务调整，小红书旗下电商平台“小绿洲”于2023年10月1日停止运营，商品停止销售，10月31日正式关闭“小绿洲”。小红书表示，“小绿洲”商品后续的售后问题，消费者都可以通过“小绿洲”频道商品页面历史订单与客服进行联系。店铺正式关闭后，消费者仍可通过订单页面申请售后进行反馈处理。

据了解，2022年初，小红书推出了自营电商项目“小绿洲”，初期主营包括美妆、护肤品、香氛、时尚家居等综合品类。不久后随着户外露营话题持续火热，小红书相关笔记和话题量猛增，并一度超过美妆品类，该平台随即更改了定位，转向深耕露营、陆冲、滑雪、骑行、徒步等运动场景。

对于“小绿洲”关停原因，在告别信中，小红书方面表示，“小绿洲”在业务的探索和发展过程，没能实现最大化满足大家户外需求的预期目标。

字节跳动：游戏业务“断舍离”

11月27日，字节跳动游戏品牌朝夕光年表示，部分在研UGC及AIGC项目得以保留，已上线且表现良好的游戏寻求剥离；还未上线的项目，除少量创新项目及相关技术项目外，均会关停。

在自研游戏板块，朝夕光年旗下设有四大自研工作室，也都有较为亮眼的项目，分别为北京绿洲工作室（项目《晶核》）、上海一零一工作室（项目《花亦山心之月》）和上海无双工作室（项目《海航王：热血航线》），以及杭州江南工作室（项目《星球：重启》）。其中《航海王：热血航线》是字节在国内市场第一款过1亿美元营收的产品，2021年4月上线后首月流水超过4亿元。

当月，网传字节还计划出售于2021年花40亿美元从腾讯手中买下的沐瞳科技，落实对游戏业务的战略调整。11月27日晚，对于沐瞳被出售的消息，沐瞳CEO袁菁在内部公开回应，表示沐瞳继续独立运营，会长期深耕游戏行业。

2018年，字节跳动决定成立游戏事业部，之后通过“高价收购+挖人”的模式迅速扩张。从字节跳动最新的动态看，公司已经将重心放在了电商业务上，游戏业务的重点也从自己研发发行转为将流量卖给游戏厂商这种更高效的方式。