2023年，时代风向变幻之快，令人目不暇接。随着技术的不断进步，科技互联网行业正经历着前所未有的变革。在这样的大背景下，大厂们不得不重新审视自己的业务布局，以应对市场的快速变化和行业的激烈竞争。

因此在这一年里，众多科技互联网大厂纷纷进行业务调整，展现出对利润不佳业务的决绝态度和对新市场趋势的把握并前瞻布局。

爱奇艺：奇遇VR商品全线下架

8 月初，爱奇艺旗下VR公司梦想绽放，业务被曝已经停摆，超百名员工被欠薪。根据IDC统计数据，2023年，VR头显半年的出货量仅为26万，同比下滑53.3%。

2017年3月，全球首个4K超清屏幕VR一体机“奇遇”发布；一年后，奇遇斩获双11期间京东、天猫VR品类销售量和销售额双冠；IDC数据显示，2021年奇遇VR线上电商渠道的出货量占比达27.4%，位列行业第二。

今年2月份，爱奇艺·奇遇VR 副总裁王恺宣称将于4月份推出的MR旗舰新品迟未露面。此外，梦想绽放为吸引消费者购买VR设备的“打卡返现”活动，逐渐被曝出兑现难问题。7月31日，梦想绽放方面发布了公开说明，团队称因为面临挑战，对打卡活动用户返现的履行进度未达预期。此后，奇遇VR商品全部下架，旗舰店进入了长期的关停状态。

华为：鸿蒙将使用全自研内核，车业务或将独立

8 月，HDC 2023 大会上，华为官方宣布HarmonyOS NEXT 在 2023 年 8 月 6 日开始面向合作企业开发者开放，2024 年第一季度面向所有开发者开放，更新后的鸿蒙，会使用全自研内核，去掉传统的 AOSP 代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了 40% 的冗余代码，使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。

在今年9月的华为秋季全场景新品发布会上，华为终端BG CEO 余承东也宣布，HarmonyOS NEXT即将发布，鸿蒙原生应用全面启动。

另一方面，11月26日，华为与长安汽车分别发布公告，拟成立新的合资公司。11月28日，在华为秋季全场景新品发布会上，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在会上首次公开确认华为车BU将走向独立运营。拆分汽车相关的核心业务整合至新公司，并引入汽车公司及关联方，华为汽车业务将迈出重要一步。

此前，华为与车企有三种合作模式：大众所熟知的问界、智界采取的是华为智选车模式（即鸿蒙智行），与车企联合研发、提供零部件、管理造车流程，并帮车企把车卖出去；第二种是Huawei Inside模式（简称HI模式），华为向车企提供集合智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能车云和智能电动等全栈集成解决方案；第三种就是零部件供应模式，也就是向车企提供标准化模块。

余承东曾说过，车BU是华为唯一亏损的业务，每年研发投入超过100亿元。根据财报，自车BU成立以来，华为累计投入已达30亿美元。目前华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望一汽集团加入。

《投资合作备忘录》中写道，新公司将向车企提供智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等，与HI模式吻合度较高。

OPPO：终止自研芯片业务

5月12日，OPPO表示，面对全球经济、手机市场的不确定性，经过慎重考虑，公司决定终止哲库ZEKU业务。据了解，哲库ZEKU主要负责OPPO自研芯片业务，如今决定终止这一业务应该是OPPO发展战略的一次大调整。

虽然万物互融时代各终端之间的交互更为频繁，芯片是生态版图的重要方面，但目前看来，整体消费电子市场依旧疲软，全球智能手机市场持续下滑，复苏暂时看不到希望。而芯片自研成本高昂，没有规模放量来分担成本，使得自研芯片远没有外采经济。

比亚迪：获得经营车险资质

11 月，国家金融监督管理总局披露的批复文件显示，同意比亚迪财险变更业务范围。与此前相比，比亚迪财险的业务范围新增了“机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”。这也意味着，比亚迪正式获得了经营车险资质。

比亚迪进军保险业的计划此前已有相关筹备。事实上，在此次正式拿下保险公司牌照之前，比亚迪在2022年3月已经设立了保险经纪公司。今年5月，比亚迪斥资36亿元收购了易安财险，而且持股比例为100%。今年8月17日，易安财险正式更名为比亚迪财险。由于易安财险原有的经营业务却不包括车险业务，比亚迪正式接手易安财险后，便向银保监会申请车险方面经营资质，主要围绕新能源汽车开展保险业务。

随着新能源车数量的增加，新能源车险的规模也年年增长。无论是正在进入新能源车领域的传统车企还是造车新势力，均加速布局保险机构或中介机构，从技术、管理和服务方面推动新能源车险的发展。

车企进入保险业的优势明显，行业链的整合更容易。比亚迪董事长兼总裁王传福曾表示，比亚迪进入新能源汽车保险行业，将利用技术、销售、用户等方面的积累，在费用节俭、科学理赔等方面赋能新能源汽车保险行业。但缺乏保险经纪业务的专业知识和经验，比亚迪还需要投入大量时间和资源进行学习和培训。因此该业务进展顺利与否，还有待观察。

腾讯：多项业务调整

今年一月份，腾讯XR部门部分业务开始暂停。2月16日，腾讯XR业务线不同部分分批收到“预裁员”通知。而到了9月初，腾讯发出内部邮件称，IEG互动娱乐事业群XR业务线下成立XR设备与内容业务部，负责腾讯自有品牌的XR设备研发、销售、市场推广及其围绕的内容生态建设。据了解，Meta希望推动重启中国业务，而Quest与腾讯的洽谈意向已经取得一定进展，因此腾讯有望代理升级版Quest 2头显。

3月9日，腾讯旗下数字藏品平台幻核APP发布公告称，基于业务调整的安排，将于2023年6月30日24时下线。幻核APP下线后，持有藏品的用户将无法在APP中查询、下载、展示及分享已购数字藏品，且不能再进行退款操作。

7月5日，腾讯旗下音频平台企鹅FM发布下线公告，称由于业务调整，即日起，企鹅FM将关闭用户注册及充值功能，并在2023年9月6日0时正式停止运营。

同样在九月，腾讯课堂教培通于9月20日起不再提供服务，发课、排课、创建直播任务及交易功能暂停。腾讯教育于2019年5月正式成立，成立之初，其整合了不同事业群的教育业务，主要分个人产品和行业解决方案两大块。其中C端业务如K12网校、儿童英语启蒙产品开心鼠英语、K12英语测练评工具腾讯英语君、腾讯课堂等目前已陆续关停或转型。

在2023腾讯全球数字生态大会上，腾讯教育新推出EduLink教育连接器。该产品主要用于连接用户、应用，数据和服务，提供教育AI PaaS、低代码开发能力、教育号和教育智脑能力。聚焦To B后，腾讯教育主要布局基础教育、高等教育、教育企业服务三大板块业务。

10月16日，腾讯待办发文宣布，由于业务发展方向调整，腾讯待办将于2023年12月20日全面停止运营并下架。

在2022年底的内部讲话中，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾就称，腾讯收缩了很多业务，很多业务该砍就砍掉，不要留恋，与公司付出的管理成本和精力相比，非核心业务铺得太多并不划算。

结语

总的来说，2023年科技互联网行业的变革是深远的，各大厂的业务调整反映了市场和用户需求的变化。一些曾经风光一时的业务，由于市场饱和、竞争激烈或盈利模式单一等问题，逐渐成为企业的负担。这些企业果断地进行业务调整，剥离或缩减这些不盈利或前景堪忧的业务，将资源和精力集中在更有潜力的领域。

同时，也有一些企业凭借敏锐的市场洞察力，抓住时代机遇，迅速布局新兴业务。他们紧跟科技发展趋势，不断创新，迭代产品和服务，力求在激烈的市场竞争中脱颖而出。这些企业的转型和升级，不仅提升了自身的竞争力，也为科技互联网行业注入了新的活力。