近日，商汤科技智能产业研究院与中国信息通信研究院云计算与大数据研究所，中国智能算力产业联盟，人工智能算力产业生态联盟，联合发布《新一代人工智能基础设施白皮书》（以下简称《白皮书》）。

AI 2.0时代，需要新一代的基础设施来支撑大模型的训练与推理、生成式AI应用的规模化落地，其核心要素，如计算、存储、网络以及数据服务都要做精细化的设计和重构，而非简单的服务器或GPU实例堆砌。

《白皮书》明确了新一代AI基础设施的定义：以大模型能力输出为核心平台，集成算力资源、数据服务和云服务，专门设计用于最大限度提升大模型和生成式AI应用的表现：数据准备与管理、大模型训练、推理、模型能力调用、生成式AI应用部署。企业通过新一代AI基础设施开发和运行生成式AI业务和客户应用程序，以及基模型和行业模型的训练与微调。

《白皮书》指出，新一代AI基础设施的建设将降低大模型开发和应用门槛，在政企服务、产业和科研创新等方面创造更大社会价值：面向产业，将加快推进传统产业上下游各个环节的智能化转型，催生新业态、新模式的不断涌现。面向科研，可加速科学实验的自动化和智能化，激发人工智能驱动科学研究（AI for Science）的新范式。面向政务，将原本分散、碎片化的政务应用，通过“一模通办” 为政务服务提质增效。

为了给企业用户提供AI基础设施选型的可靠性指导，《白皮书》首次提出了“新一代AI基础设施评估体系”。通过产品技术、战略愿景、市场生态三大维度、十二个评估指标，对AI基础设施厂商综合能力进行定性和定量的全面评估。