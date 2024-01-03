可能是东南亚创投领域24年的第一笔融资交易不出意外的来到了EV领域。

动点出海获悉，印尼两轮电动车换电平台Swap Energy已于近日为其A轮融资筹集到了2200万美元资金。

据悉，这笔融资由启明创投领投，纪源资本及其现有投资者Ondine Capital参投——其中，启明提供了约1200万美元的部分，后两者则分别提供了800万美元和200万美元。融资后，Swap Energy的估值达到近7600万美元，较去年8月时的4620万美元增长64%。

Swap Energy成立于2019年，自称为东南亚最大的电池交换网络，在印尼设有超1300个两轮电动车换电站站点。值得一提的是，除了上述的电池解决方案业务，该公司也曾在2021年时推出了一个名为Smoot的两轮EV品牌。据悉，该品牌下有Tempur Facelift和Zuzu两款两轮EV产品——其中前者的售价为1850万印尼盾（约合8500元）。

根据一份来自去年的数据指出，得益于印尼EV市场的蓬勃发展，其潜在市场总额已超过200亿美元。不过，作为两轮车/摩托车保有量超1.2亿的国家，印尼的两轮EV渗透率仅为市场的0.2%（另一说法为仅有4.3万辆两轮EV在册）。不过，也有观点预估，在未来的四到五年内，其渗透率有机会超过10%。