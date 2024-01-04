动点出海综合多家海外媒体报道获悉，阿里旗下东南亚电商巨头Lazada目前正在进行裁员行动。

据了解，Lazada已于昨日（3号）解雇了新加坡办事处的部分员工，包括商业和营销团队在内的多个部门的初高级员工均被纳入此范畴。

尚不清楚还会有多少员工卷入这场裁员行动，但据消息透露，裁员行动将持续到明天，而Lazada的HR部门也在余下的时间内预约了会议室。

值得一提的是，有知情人士表示，Lazada或将在多个地区内裁掉30%的员工，其马来西亚部门将是下一个受波及部门。此外，报道了这一数字的媒体称，Lazada的吉隆坡高级员工已对其表示正在寻找其他的工作机会。而该媒体也进一步补充道，本次裁员或将持续一周，并且其中，客服、营销和商业团队受到的影响最为严重。

作为本次裁员的背景，据悉，自22年年中以来，Lazada和母公司阿里发生了一系列高层变动——当年6月，Lazada CEO李纯（20年6月上任）的职位由Lazada泰国和越南CEO董铮担任。而到了去年8月，Lazada新加坡CEO Loh Wee-Lee也辞去了其职位。

有观点猜测，本次裁员正值阿里寻求将其包括Lazada在内的国际电商部门于今年在美国上市之际。

目前，Lazada尚未回复我方TNGlobal部门对此次裁员的询问。

不过从另一方面来看，近段时间以来，东南亚地区也正经历一场相对普遍的裁员行动，包括Shopee、GoTo、Grab、Carsome等在内的多家东南亚科技公司均进行了不同程度的裁员。