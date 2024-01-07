科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.01.01-2024.01.07）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

东南亚新一年的起点中，焦点毫不意外地落到了电动车领域。不过这次的主角并不是此前的常客电动汽车，而是当地保有量第一的交通出行工具——两轮车/摩托车。

正如外界所一直强调的那样，在驰骋于印尼街头巷尾的各式各样的摩托车族的背后，印尼凭借其超1.2亿辆两轮车的数量成为了全球第三大摩托车市场（前面的两位分别为中国和印度）。当然，也基于这一庞大的数量，印尼也是东南亚排名第一的两轮车大国。不过，如果我们把目光转向该地区当前如火如荼的电动化进程，同其他东南亚国家相比，却也不难发现印尼在这段转型之路上并没有领先太多。

总体来看，就两轮电动车而言，目前，印尼仅有超4.3万辆车辆在册。而相应的，作为目标，印尼当局曾在此前指出，希望在2025年时实现200万辆两轮EV上路。从这一点来看，在接下来的并不算长的一段时间内，印尼还有很长的一段路要走。当然，如果从更具体的市场反响层面来看，该地区所要面临的挑战显然更加严峻。

据印尼媒体报道，为了进一步促进电动两轮车的普及，当地政府在去年早些时候推出了电动车购置补贴计划——符合标准的补贴对象在购买相应电动摩托车时可获得700万印尼盾的补贴折扣（约合3200元人民币），并逐步扩大了其受众范围——从特定人群覆盖至16岁以上的印尼居民。然而，在经历了数月的实施后，据统计，截至去年9月20日，仅有836辆电动摩托车的补贴得以发放，并且其补贴申请在当年8月底时也仅为2429份。作为对比，当局设定的补贴数量为20万辆。

面对这一任重道远的历程，除了补贴和扶持政策方面的支持举措，过去一年来，当地两轮EV生态中也迎来了众多动向——从高达3760万美元种子轮融资的MAKA Motors一直到本周获得新注资的两轮EV换电平台SWAP Energy，把目光押注在这里的创业者和投资者们也在不断完善着印尼的两轮EV生态建设，试图用更加普及的充电基础设施和更加适宜的价格让更多人接受这一看似并不新兴的新兴产物。

回到本期栏目的标题。面对全球浩浩荡荡的电动化转型热潮，印尼的两轮电动车还要多久才能迈过这场竞赛的开端？这无疑是一个足够艰巨的问题。但其中却也可以肯定的是，今年，并且不仅仅只是印尼，在多方选手的激烈角逐下，电动车产业在整个东南亚地区中都将继续燃起更加热烈的势头。

好了话不多说，让我们进入今年的首期正题。

产业&动态

Lazada或将最高裁员30%：据了解，Lazada已于昨日（3号）解雇了新加坡办事处的部分员工，包括商业和营销团队在内的多个部门的初高级员工均被纳入此范畴。尚不清楚还会有多少员工卷入这场裁员行动，但据消息透露，裁员行动将持续到明天，而Lazada的HR部门也在余下的时间内预约了会议室。

值得一提的是，有知情人士表示，Lazada或将在多个地区内裁掉30%的员工，其马来西亚部门将是下一个受波及部门。此外，报道了这一数字的媒体称，Lazada的吉隆坡高级员工已对其表示正在寻找其他的工作机会。而该媒体也进一步补充道，本次裁员或将持续一周，并且其中，客服、营销和商业团队受到的影响最为严重。

教育科技公司Zenius暂停服务：据悉，印尼教育科技初创公司Zenius近日表示，在面临运营挑战后，公司将暂时关闭旗下服务。Zenius并没有具体说明服务将在何时停止，并且也没有透露员工方面的安排。作为背景，过去两年来，Zenius已经经历了三场裁员。

VinFast将在印度建汽车工厂：越南电动汽车制造商 VinFast 计划在印度建设电池工厂。预计未来几天将发布正式公告。路透社从三名熟悉该计划的人士处了解到了该工厂的计划。据业内人士透露，VinFast的电池工厂将建在印度南部泰米尔纳德邦的Thoothukudi市。目前尚不清楚投资金额和时间表的信息。据报道，VinFast 还希望从 2026 年开始在印度尼西亚生产电动汽车。美国工厂的建设也已在进行中。据路透社报道，VinFast 还计划在印度建立电动汽车工厂。随着产量的增加，该公司还于 10 月份交付了第 10000 辆汽车。

东盟地区23年IPO募资规模同比下降20%：据安永于近日发布的一份报告显示，2023年期间，东盟地区的IPO募资规模较上年的69亿美元同比下降了20%，降至56亿美元。不过，报告也指出，从数量上来看，该地区的IPO交易有所提升，从22年的152起增加到了157起，呈现出3%的增幅。

投融资

新年第一家？启明投了这家印尼两轮EV换电平台：Swap Energy成立于2019年，自称为东南亚最大的电池交换网络，在印尼设有超1300个两轮电动车换电站站点。值得一提的是，除了上述的电池解决方案业务，该公司也曾在2021年时推出了一个名为Smoot的两轮EV品牌。据悉，该品牌下有Tempur Facelift和Zuzu两款两轮EV产品——其中前者的售价为1850万印尼盾（约合8500元）。