在经历了一段相对较长的沉寂期后，东南亚独角兽俱乐部终于迎来了新的成员。

动点出海获悉，新加坡半导体封装初创公司Silicon Box已于近日宣布成功完成了其2亿美元的B轮融资。同时，Silicon Box的估值也以此突破了10亿美元，成为东南亚今年来的首家独角兽企业。

本次融资由BRV Capital、Prasedium Capital、Maverick Capital以及UMC Capital（联电旗下风投机构）、Tata Electronics（隶属于印度塔塔集团）、Lam Capital（Lam Research旗下风投机构）、TDK Ventures（TDK旗下风投机构）等机构参投。此外，据透露，Silicon Box的三位联合创始人——Sehat Sutardja、Weili Dai、Byung-joon Han也均为本次投资的参与者。

据悉，Silicon Box将利用这笔新资金推动其Chiplet技术的全球化发展，并进一步增强对大语言模型、GenAI、移动计算、数据中心、汽车出行科技等技术的发展支持。

Silicon Box成立于2021年，是一家专注于Chiplet架构的半导体集成服务提供商。据介绍，目前，Silicon Box已于去年7月份在新加坡斥资20亿美元建设了一个占地75万平方英尺的半导体封装工厂，且该工厂在去年10月起就开始为其早期客户展开了批量生产。

根据一份调研报告指出，得益于产品创新、人工智能数据中心、次世代计算、高性能计算应用、以及乘用车电气化转型对半导体需求的进一步增长，全球半导体产业市场规模预计将从2023年的5288亿美元在2024年增长至6165亿美元，实现16%的同比增长率。