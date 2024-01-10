总部位于印尼的金融科技初创公司Komunal日前宣布，已经完成了其550万美元规模的A+轮融资。

据了解，这笔融资由Sumitomo Corporation Equity Asia领投，Jafco Asia、Skystar Capital、Sovereign Capital、Gobi Partners参投。根据声明，Komunal表示将继续扩大其产品范围，并与更多农村银行——尤其是爪哇和巴厘岛以外的农村银行建立密切合作伙伴关系。

Komunal成立于2018年，致力于通过融合渠道和超本地化贷款的支持方式推动印尼农村银行的数字化转型。

据介绍，Komunal旗下拥有DepositoBPR by Komunal和Komunal P2P两条业务线。其中，DepositoBPR by Komunal（BPR指农村银行，下称为DepositoBPR）旨在帮助印尼居民在无需亲自前往银行的前提下，以政府担保的存款利率在该国的农村银行中开展数字存款活动（据该公司表示，DepositoBPR为印尼的首个针对农村银行的市场平台应用）。Komunal P2P则是一个P2P借贷平台，致力于将当地有贷款需求的中小微企业同可以提供相应贷款的贷方联系起来。

在市场表现方面，据了解，在过去的一年中，Komunal已成功输送了总计6亿美元的贷款和存款，规模是上年的近三倍——具体而言，Komunal指出，DepositoBPR已向印尼376家农村银行输送了3.5亿美元的存款资金，而其KomunalP2P服务则向印尼各地的1300多家中小微企业发放了2.5亿美元规模的贷款。

作为Komunal的发展背景，该公司表示，尽管印尼农村银行的存款产品具有一定的吸引力，但由于这些银行主要在当地二、三线地区展开相关业务，因此印尼的广大城市人口对其存款产品仍普遍不熟悉。而Komunal也强调称，正是由于这种相对的隔阂，印尼农村银行领域中会存在着巨大的增长潜力。