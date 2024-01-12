在2024年美国拉斯维加斯举办的国际消费电子展（CES 2024）上，中国企业再次成为全球关注的焦点。作为全球最大、影响最广的消费类电子技术年展，CES一直是全球科技行业的盛会，而中国企业的表现更是备受瞩目。在今年的展会上，中国参展商数量超过了1100家，占据了相当大的比例（全球展商总数超4000家）。这些中国企业不仅带来了自己的重磅新品，更是向全球展示了中国制造的实力和创新能力。

在CES 2024上，中国企业展示了各种前沿的科技产品，涵盖了人工智能、XR（扩展现实）、智能家居、智能出行等多个领域。其中，人工智能是一大关键词。随着人工智能技术的不断发展，越来越多的中国企业开始将AI技术与各种产品相结合，推出了一系列具有创新性的产品。这些产品不仅在功能上有所突破，更在用户体验上进行了全面的提升。

除了人工智能技术外，中国企业在XR、智能家居、智能出行等领域也有着出色的表现。在XR方面，中国企业推出了一系列具有沉浸感的产品，让用户能够更加真实地体验虚拟世界，并与虚拟现实环境进行交互。在智能家居方面，中国企业则注重产品的实用性和智能化程度，通过智能化控制让家庭生活更加便捷和舒适。在智能出行方面，中国企业则推出了各种新型的出行方式，如智能单车等，为城市出行提供了更加便捷和环保的选择。

TCL

作为此次展台面积最大的中国品牌，TCL此次参展产品共23个大类，包括电视、AR智能眼镜、智能手机、平板、空调、冰箱、洗衣机、条形音箱、智慧商显、高端专业显示器、光伏科技一站式智慧能源解决方案以及车载显示、笔电显示、VR显示等，所涉及显示产业链场景丰富，品类齐全。

TCL在展区中重点展示了其在智能终端、半导体显示等领域的创新产品与前沿技术。TCL实业带来了115寸全球最大的QD-Mini LED高端巨幕电视，行业内首个集成手机、平板、AR智能眼镜等的移动智能终端解决方案，包括搭载新一代“未来纸3.0”（NXTPAPER 3.0）护眼显示技术的手机、平板以及全球首款搭载第一代骁龙AR1平台的双目全彩AR眼镜雷鸟X2 Lite等产品。

TCL华星全球首发车载智能座舱，该智能座舱集成42.7寸超大异形车载一体式显示屏、10.1寸智能透明OLED触控屏、5.1寸抬头显示、14寸高屏占比超薄柔性OLED显示屏，带来多元一体的车载显示解决方案。除单个屏幕的功能，产品还将多种互动功能融于一身，包括10.1寸智能透明OLED触控屏实现5.1寸抬头显示开关、42.7寸主驾DMS开关、副驾防窥功能开关、游戏和娱乐家长模式、多人娱乐模式、亮度及音量调节等功能。其还展示了全球首款14寸2.8K印刷Hybrid OLED笔电显示屏、全球首款极薄57寸8K MLED电竞曲面显示屏等产品。

京东方

在CES 2024上，京东方携三大显示技术品牌赋能的最新技术成果和全球首发创新显示方案惊艳亮相。在氧化物技术领域，由京东方ADS Pro技术品牌赋能的首款14.6英寸Oxide LCD显示器和全球首款Oxide 3K分辨率触控平板，实现了高透过率、高对比度、高色域等一系列显著优势。

在柔性显示领域，由京东方f-OLED技术品牌赋能的双滑卷柔性OLED显示作为业内首个卷曲形态的笔记本电脑，搭载7.5mm超薄超轻无折痕屏幕，可实现横向显示大小从13.6英寸到16.8英寸、显示比例从4:3到16:9的随心切换，满足娱乐、办公、创作等多场景使用需求；京东方全球首发的49英寸透明OLED显示通过技术优化有效提高发光层的整体透过率，使产品兼具绚丽的色彩效果和一定通透性，适用于交通地铁、无人小巴车等智慧出行场景。在MLED领域，由京东方α-MLED技术品牌赋能的曲面27英寸4K Mini LED显示器采用行业领先的Mini LED背光技术，实现百万级对比度和NTSC 95%高色域，创新超宽曲面设计带来更舒适的观看视角，同时依托局域调光技术将屏幕功耗降低20%-30%，引领绿色低碳显示趋势。

还有32英寸光场裸眼3D显示器，实现了行业领先的16K分辨率，单眼分辨率达到4K视网膜级别，完美呈现3D显示效果；京东方首发的XR混合现实一体机可实现双眼4K分辨率，通过空间算法升级可实现虚拟现实的自由切换，持续赋能观影、游戏、展览展示、教育医疗等多场景应用。

另外，京东方精电携多款前沿车载显示产品和智能座舱解决方案重磅亮相。其中，京东方全球首发超大尺寸Oxide智能座舱——45英寸9K氧化物Mini LED车载贯穿屏，借助氧化物产品的高电子迁移率优势实现9K超高分辨率和90Hz超高刷新率，采用玻璃基MLED背光可实现6048超高分区顶级画质、百万级超高对比度和1500nits亮度显示效果，可有效降低20%~30%功耗。

创维

在CES 2024上，创维首次展出了万级背光物理分区和千级背光物理分区的旗舰Mini LED壁纸电视系列，以及全新的OLED透明电视、165英寸Micro LED电视、投影仪、美妆冰箱、mini洗衣机、挂式空调等产品。还展出了创维MR新品PANCAKE 2，采用了单眼4K Micro-OLED屏，双眼8K分辨率，这也是全球第二款、中国第一台单眼4K MR产品。

CES 2024期间，由创维数字与Nex共同打造的Nex Playgroud-AI真人体感游戏机也惊喜现身，这是一款以人工智能驱动的真人体感游戏娱乐产品，利用人工智能驱动的动作感应捕捉用户动作。

在此期间，创维集团首次展出了新能源业务的光伏和储能产品，这也是创维首次在CES上展出新能源业务。创维储能聚焦工商业、家庭式、便携式、基站备电等四大业务板块，为全球客户提供全方位的储能解决方案，推出了多个系列产品。

海信

海信在CES 2024面向全球市场公布了拥有超高亮度和画质表现的三色激光智能投影C1 Pro。据了解，该产品的硬件和外观与国内已上市的Vidda C1 Pro非常相似，但内置软件和系统功能都是面向海外用户的。

在CES 2024展会现场，海信展示了全新的投影黑科技：使用两台C1 Pro通过AI技术自动实现画面融合拼接。两台投影不借助任何外接设备和手动操作，自动就实现了两块屏幕无缝拼接成一块完整大屏。经过拼接的画面不仅显示面积接近翻倍，分辨率也几乎加倍。

联想

联想集团携40多款基于人工智能的全新设备与解决方案亮相2024年CES，其中10余款AI PC亮相，包括赋能创作过程的Yoga Pro 9i，全球第一台可无缝切换笔记本电脑和平板电脑两种模式的ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid、全球首款商务AI PC ThinkPad X1 Carbon AI、新一代超小型ThinkCentre neo Ultra等。

这些AI PC不仅具备强大的性能和高效的运算力，还通过结合大模型，实现通用场景下的个性化服务以及即时可靠的服务响应，同时保证数据和隐私安全，成为懂用户的个人AI助理。

华硕

华硕在CES展示了诸多极具创新力的显示器及功能强悍的桌面搭配产品，覆盖电子竞技、内容创作、便携办公以及娱乐展示等各个方面。

其中，ROG Swift OLED PG39WCDM超影39 OLED是一款沉浸式游戏体验必备的超宽屏OLED电竞显示器，39英寸3440×1440分辨率设计，支持240Hz疾速刷新率，并且具备800R曲率。它还内置智能KVM功能，玩家可通过键盘和鼠标无缝控制两台PC设备。

同时，还展示了具有帧率提升功能的双模电竞显示器ROG Swift OLED PG32UCDP超神32 MAX OLED、ROG Swift OLED PG27AQDP超梦27 OLED电竞显示器和ROG Swift OLED PG32UCDM超神32 OLED。

此外，华硕还带来了AirVision M1可穿戴显示器，它采用一副时尚的眼镜外观设计，支持FHD分辨率，采用Micro OLED设计，具备1100nits亮度和95%DCI-P3色域覆盖。57°垂直视角和60%的透射率确保了舒适观看。AirVision M1眼镜为用户提供3DoF定位和直观的应用程序设计，允许用户将屏幕固定在特定位置，确保增强控制和舒适度。

华硕也带来了多款旗舰笔记本产品——首款14英寸双屏OLED笔记本电脑灵耀14双屏、RTX轻薄本无畏Pro15 2024、潮玩高能a豆14 Pro 2024以及AI轻薄本灵耀14 2024。另外华硕还全面升级了经碳中和验证的灵耀13 2024。

Xreal

在CES前夕，Xreal正式发布了Xreal Air 2系列AR眼镜的最新成员——Xreal Air 2 Ultra。

在设计方面，Xreal Air 2 Ultra延续了标志性的Wayfarer式造型，仅重80g，同时加入了新颖的钛金属环形边框。Xreal Air 2 Ultra 搭载了具有计算机视觉功能的双3D环境传感器，带来6DoF功能，意在提供一款相较Apple Vision Pro和Meta Quest 3定价更为友好的空间计算平台，从而为空间计算开发者社区注入新的活力。

Xreal还在展会上向开发者推出具有突破性的专利技术Mirage Shard Tracking Kit。该工具包使用户能够通过物理按钮与虚拟界面进行交互，提供了一种引人入胜的触觉交互方法，让开发者放飞想象，打造更具创意的互动体验。