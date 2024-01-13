在2024年美国拉斯维加斯举办的国际消费电子展（CES 2024）上，中国企业再次成为全球关注的焦点。作为全球最大、影响最广的消费类电子技术年展，CES一直是全球科技行业的盛会，而中国企业的表现更是备受瞩目。在今年的展会上，中国参展商数量超过了1100家，占据了相当大的比例（全球展商总数超4000家）。这些中国企业不仅带来了自己的重磅新品，更是向全球展示了中国制造的实力和创新能力。

在CES 2024上，中国企业展示了各种前沿的科技产品，涵盖了人工智能、XR（扩展现实）、智能家居、智能出行等多个领域。其中，人工智能是一大关键词。随着人工智能技术的不断发展，越来越多的中国企业开始将AI技术与各种产品相结合，推出了一系列具有创新性的产品。这些产品不仅在功能上有所突破，更在用户体验上进行了全面的提升。

除了人工智能技术外，中国企业在XR、智能家居、智能出行等领域也有着出色的表现。在XR方面，中国企业推出了一系列具有沉浸感的产品，让用户能够更加真实地体验虚拟世界，并与虚拟现实环境进行交互。在智能家居方面，中国企业则注重产品的实用性和智能化程度，通过智能化控制让家庭生活更加便捷和舒适。在智能出行方面，中国企业则推出了各种新型的出行方式，如智能单车等，为城市出行提供了更加便捷和环保的选择。

科沃斯

会上，科沃斯带来了全新的一体化家用清洁套装 Deebot X2 Combo，整合了标志性的方形扫地机器人和手持式真空吸尘器，可以轻松应对各种家庭环境。扫地机器人和吸尘器都连接到了一个自动清空站，用户使用吸尘器等产品之后，不需要单独清理每台设备。

这款套装包含科沃斯去年发布的 Deebot X2 Omni 扫地机器人，具有 8000Pa 的强大吸力和 15 毫米的拖把提升能力。它还配备了双激光雷达技术和人工智能避障功能，可在遇到障碍物时创建新路径。

不过和单独的 Deebot X2 Omni 扫地机器人不同，Deebot X2 Combo 支持 Matter 协议，是首批兼容智能家居标准的扫地机器人之一。Deebot X2 Combo 还针对扫地机器人无法触及的角落，配备了一个无线手持吸尘器。与 X2 一样，手持式真空吸尘器可以插入清洁站进行自动充电和清空垃圾。

追觅科技

本次展会追觅科技带来了扫地机器人X30 Ultra，不仅配备追觅科技首个“七合一”自清洁基站，通过内置刮刀、热水清洗和热风干燥等功能，实现基站的自动清洁和维护，并且在清洁能力上，升级优化后的防缠结毛刷设计，更能有效解决毛发缠绕问题。

同时，追觅科技的仿生机械臂技术大大解决了边角清洁难题。8300Pa吸力高速数字马达，可轻松应对各种大小灰尘碎屑。而智能导航技术和3D地图，则提供更加出色的路径规划和障碍物检测能力。用户可更加轻松地控制扫地机器人，分配清洁任务，进一步优化使用体验。

除了追觅扫地机器人X30 Ultra，追觅科技还带来了无线智能洗地机H13 Pro、智能基站集尘吸尘器Z10 Station等产品。其中，H13 Pro洗地机具备智能化清洁技术、一键自清洁功能；Z10 Station吸尘器的自动清空尘盒功能、大容量设计等前沿设计也令人印象深刻。

九号公司

九号公司现场展示了旗下电动滑板车、ORV（全地形车）、商用配送服务机器人等多领域、全场景产品矩阵，并官宣入局E-bike领域，带来两款更加智能的E-bike产品。九号公司的E-bike产品聚焦“智能化”体验，当用户在骑行时，车辆通过感应不同路况，自适应调整电机最佳输出功率，保证稳定舒适的骑行体验。值得一提的是，赛格威 E-bike还支持与健康监测设备集成，可根据用户身体状况调整性能，更好地适应个人偏好，多功能仪表盘，则能实时掌握多种骑行状态参数，从而更好的为骑行助力。

同时，公司还重磅发布了由旗下控股子公司未岚大陆独立研发的新一代智能割草机器人——Segway Navimow i系列，该款割草机器人深度融合了定制的RTK及140°视野摄像头组成的视觉系统，可全方位感知空间，实现厘米级精准建图，相比其他割草机器人产品，其建图更精准，割草效率更高。

石头科技

在 CES 2024上，石头科技推出了 S8 MaxV Ultra 和 S8 Max Ultra 两款旗舰扫地机器人。S8 Max 系列均采用了全新的 FlexiArm 设计边刷，利用机械臂和额外的旋转拖把帮助狭小空间实现高达 99% 的角落覆盖率。

新款扫地机器人更新配备新型 RockDock Ultra 系统，可以清空集尘箱、加水、喷洒清洁剂、用热水清洗拖把，并在清洁后使用热风吹干拖把。二者还具备一个新的污垢传感器，可以帮助确定何时需要重新清洗或拖地。

其他改进还包括增加了振动的新型 VibraRise 3.0 拖把、Hello Rocky 语音助手、视频通话、支持 Matter 以及用于避障的 Reactive Ai 2.0。另外，石头S8 MaxV Ultra和S8 Max Ultra均支持Matter智能家居协议，未来可以与家居中其他支持Home协议的硬件设备协同工作。

徕芬

以“高速吹风机”品类闻名的徕芬，此次系首次亮相CES，在展会上，除了高速吹风机，徕芬还展出了其全新的扫振电动牙刷，旨在向全球消费者展示其在口腔护理领域的创新成果。

徕芬扫振电动牙刷是全球首款采用无限位器设计的电动牙刷，凭借着徕芬创新自研的“伺服系统”，实现了扫振一体的功能。这一系统使得电动牙刷在振动的同时，能够进行最大60°的大幅扫动，更贴合巴氏刷牙法的要求。

正浩EcoFLow

正浩EcoFLow携旗下全线清洁储能产品亮相，并推出了全球首款智能混合动力家庭能源系统解决方案产品——德DELTA Pro Ultra。

EcoFlow德DELTA Pro Ultra拥有6kWh单机容量，采用模块化的设计，最多可扩展至90kWh。用户可以根据自身的需求进行自由搭配。输出功率方面，德DELTA Pro Ultra可以达到7200W功率，与正浩EcoFlow全新Smart Home Panel 2搭配使用时，输出功率可提高到21.6kW，可以优化能源使用和支持智能风暴防护功能，提供全方位的能源使用管理。当用户身处极端环境时，还可以通过交流电、太阳能板和发电机为德DELTA Pro Ultra充电，甚至可以与用户家庭现有的屋顶太阳能系统或便携式太阳能板“无缝连接”，实现5.6kW-16.8kW的太阳能输入功率。

为了保障安全性，德DELTA Pro Ultra采用了BMS电池管理系统以及EcoFLow创新的X-Cooling极冷散热技术，新的散热系统将散热效率提高50%，同时降低了噪音并延长了组件的使用寿命。其搭配电动汽车级磷酸铁锂电芯，循环3500次后电芯容量依然可以在80%左右，可满足10年以上的日常使用。

极米

在 CES 2024上，极米带来了年度旗舰投影仪产品—Horizon Max，其主要搭载了Dual Light 2.0三色激光护眼技术，据了解，Dual Light 2.0技术是极米“宽光谱+窄光谱”光源技术路线的最新成果，采用自主研发的激光融合光学架构，极米Dual Light 2.0护眼三色激光可以大幅消除普通三色激光的散斑和彩边重影。

极米还推出了Aladdin，这是一款集吸顶灯、高端投影仪和联网扬声器于一体的三合一产品。这款投影仪的分辨率为1080P，投射比0.7:1，支持投射100英寸的画面。Aladdin神灯内置了Harman Kardon扬声器，声场效果十分出色。这款投影仪的“氛围”特性突出，号称拥有匹配室内场景的动态壁纸、环境氛围音、儿童互动书籍等特性。

此外，极米Horizon Series系列、Horizon Pro、Horizon UItra等多款极米投影都在展位亮相。

当贝

当贝在本次CES 2024展示了当贝Atom、当贝Mars Pro 2、当贝X5 Ultra等激光投影新品，以及当贝OS大屏操作系统、当贝PadGO闺蜜机等创新产品。

其中，当贝Atom是全球首款Google TV智能激光投影仪，也是行业内首批进一步升级内容生态系统的智能投影仪。当贝Atom利用Google TV优化用户界面，整合了各种应用程序内容和个性化推荐。Google TV的功能包括Watchlist、Multiple Profiles、Google Assistant和Chromecast built-in，增强了整体家庭娱乐体验，使Atom的大屏幕娱乐更易于使用、智能和用户友好。当贝Mars Pro 2则是首款支持HDR10 +的4K激光投影机，拥有2450 ISO流明亮度，双12W超强扬声器，支持DTS:X，计划于2024年上半年发布。

而当贝PadGO闺蜜机则拥有一块4K 27英寸超高清护眼屏幕，具备20cm升降行程，可垂直旋转90°，俯角约25°，仰角约30°。延续当贝投影优势，当贝PadGO闺蜜机搭载经过针对性深度优化的当贝OS。

绿米

在 CES 展上，绿米旗下品牌 Aqara 带来了方舟智慧中枢 M3、Border Router Plug、Smart Lock U300及创新的智能家居解决方案。

Aqara 方舟智慧中枢 M3 是首款搭载方舟技术 2.0 的产品，通过集中/分布/变结构组网方式，率先实现了跨网关、跨局域网的自动化本体执行操作。它内置有 8GB eMMC 储存空间，可以实现自动化本地储存，从而降低对云端的依赖。还采用了 PoE/Type-C 双供电设计，并支持 MagicPair 无感妙连功能，通过方舟智慧中枢 M3，用户能轻松方便地控制和管理家庭中的各种智能设备，提升居家生活的便利与舒适。

而Aqara Border Router Plug 是首批支持 Thread 边界路由器功能的智能插头。通过连接 Thread 网络和 Wi-Fi 网络，带来无缝的智能家居体验，比如它能实时跟踪能源消耗情况，记录历史数据并同步到 Aqara 应用程序中，方便了解用电情况。此外，它还可以充当电源探测器，判断所连接设备的开启或关闭状态，比如当我们将手机放在充电器上，就能设置家居环境是否切换成晚安场景，以便开启智能关闭窗帘和电视等操作。

Aqara Smart Lock U300 智能门锁，作为同样具有 Thread 兼容性的智能杠杆锁，它专为室内和室外使用设计，可提供指纹、PIN 码、NFC 或语音助手多种访问选项，助力实现无钥进入的生活方式。同时，房主还能远程控制门锁，允许客人临时进入，并接受使用人的实时通知，也能和多种智能家居平台无缝兼容，方便用户使用。而在续航性能上，它可提供长达 8 个月的使用周期。

传音

传音旗下品牌Infinix在CES 2024大展上展示了全新的E-Colour Shift技术，这项技术可以改变手机背面面板的颜色，并且可以在转换完成后保持鲜艳的色彩。Infinix表示，这项技术主要利用了元太科技研发的Prism 3可变色电子纸薄膜，在手机背面配备了60个微型单元，能够根据时间、用户心情等进行调整。

总结

在CES 2024上，中国企业展示了强大的创新能力和制造实力。他们所展示的前沿科技产品不仅代表了中国企业的进步和发展，更是为全球科技行业的发展增添了亮色。相信在未来，中国企业将继续保持强劲的发展势头，在多个领域逐渐引领全球科技行业的创新风向。