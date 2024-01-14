科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.01.08-2024.01.14）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

如果从影响力层面来看，本周东南亚地区中的一些裁员动向可能会算得上是相对让人关注的事情。但从笔者个人的角度上来看，相比于在这个“寒冬”阶段出现了怎样的低谷，那些从“至暗时刻”中艰难走出的企业也同样值得深思。没错，这一次的主角就是“亚航”。也或者说，还是“亚航”。

差不多正好在两年前的时候，由于触及了马来西亚证券交易所上市规则PN17中的相关规定（主要原因是持续营运能力遭质疑），并且对自身延长救济期的申请遭到马交所的拒绝，马来西亚廉价航空公司亚航集团被归结为了财务困境企业。不过随后，这家几近破产的企业便迅速开始了自救举措——通过一系列的“重新定位”，从两年后的现在来看，亚航的剧本似乎已经翻到了一个全新的篇章。

如我们所见。尽管在被列入PN17状态之前，亚航就已积极涉足航空出行之外的业务领域。但随着公司状态的急转直下以及当时外部环境（当时正值疫情期间）的推动，同月，亚航便对外宣布将“告别航司单一定位”，把集团名称更换为了Capital A Berhad（亦即Capital A）——亚航表示，这一更名反映了集团将自身定位为投资控股公司的的核心业务战略目标，而这意味着亚航品牌所代表的不仅仅只是一家航空公司。除此之外，亚航也在旅游出行和生活方式业务的投资组合方面进行了立足。

而在此之后，从流入其物流部门teleport的5000万美元“强心剂”到数字业务MOVE的重构，从Capital A在打造超级应用上的执着再到试图挑战Grab的野心，Capital A也在不断展示着它的转型决心（至少在媒体层面）。并且在本周，Capital A的掌舵人Tony Fernandes也对外透露称，包括其航司业务在内，这家曾经的廉价航空公司也将会把其非航空业务推向更宽广的舞台——最终，Capital A会拥有一家在美国上市的公司和另外四家在东南亚上市的公司。并且其中，后者四家公司将会包含物流、数字服务、航空工程、咨询、食品以及知识教学等在内的非航空业务。

当然，更具说服力的内容还是Capital A的后续实际表现。根据Capital A公布的数据，它在去年三季度的亏损和营收均较上年同期呈现出了显著改善，分别达到了1.78亿林吉特（上年同期为9.01亿林吉特）以及42.3亿林吉特（相比于19.6亿林吉特）。

不可否认这一提升离不开疫情影响的褪去、其当前营收中的大部分来源仍是来自于航空业务，但在非航空业务层面，以同期营收为例，无论是1.89亿林吉特的Teleport还是1.71亿林吉特的超级应用airasia Move，尽管目前Capital A仍未从PN17状态中脱身，在两年后的现在来看，这一天似乎不再遥不可及。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

Twtich裁员500人，涉及新加坡员工：流媒体直播平台Twitch日前表示，将在包括新加坡在内的多个地区中裁员35%——涉及近500名员工。据了解，尽管这家直播平台的业务“依然强劲”，Twitch首席执行官Dan Clancy在一篇博文中写道，该公司做出这一“艰难决定”的原因是因为，尽管在过去一年中（公司）“削减了成本”并“做出了各种提高效率的决定”，但Twitch的员工人数依然“大大超过了业务规模所需的人数”。

“亚航帝国”预计将拆成5家上市企业：据悉，廉价航空公司Capital A（前亚航）CEO Tony Fernandes在本周一表示，其“全球帝国”最终将被拆分为一家在美国上市的公司和另外四家在东南亚上市的公司。其中，他指出，Capital A希望拆出四家公司（非航空业务），而这四家企业所涉及的Capital A的业务包括其物流企业Teleport、数字部门MOVE、航空工程和维护服务提供商Asia Digital Engineering、食品公司Santan、航空咨询公司AirAsia Consulting、以及AirAsia Academy。

Warisan TC与广汽埃安达成合作协议，在马来西亚分销电动汽车：据悉，马来西亚乘用车租赁公司Warisan TC Holdings Berhad（WTCH）已于本周宣布同我国电动汽车制造商广汽埃安就在马来西亚分销电动汽车签署了合作协议。WTCH在周四提交的一份文件中表示，其全资子公司WTC Automotif (M) Sdn Bhd (WTCA)已与广汽AION签订了一份分销和服务协议。其中，广汽埃安将指定WTCA作为唯一独家分销商，在马来西亚进口、分销、销售电动汽车和（或）电动汽车零配件并提供售后服务。

东南亚金融科技初创公司23年融资总额同比下降65%：据Tracxn日前发布的一份调查报告显示，2023年期间，东南亚金融科技初创公司所获得的融资总额从上年的59亿美元下降至了近20亿美元，呈现65%的降幅。而基于当前数字，该机构表示，这是东南亚金融科技领域过去5年来的最低水平。

根据报告，23年期间，该地区金融科技公司的融资轮次也从上年的288起下降至了142起，降幅达50%。此外，Tracxn表示，与有史以来融资额最高的2021年，东南亚在23年的水平也较其86亿美元下降了77%。

VinFast在美国推出电动自行车：越南新能源车企VinFast本周三宣布，已在美国市场正式推出了其电动自行车DrgnFly。据悉，该两轮车的起售价为2800美元，配备可拆卸锂电池，行驶里程达102公里，并提供两年且不限里程的保修。

投融资

农业科技公司Semaai获得470万美元融资：Semaai成立于2021年，主要致力于为农民和农村的中小微企业提供包含B2B农业投入市场（Toko Tani）、农业咨询以及土壤测试在内的农业科技解决方案。

在市场表现方面，Semaai透露，在过去的一年中，公司的净收入增长了15倍以上，其Toko Tani市场的用户群也增加了一倍。此外，该公司也表示，其农业咨询服务的采用率也在过去的六个月中增加了八倍，并正被多数Semaai活跃用户所使用。

这家新加坡半导体封装公司成为东南亚24年首家独角兽：Silicon Box成立于2021年，是一家专注于Chiplet架构的半导体集成服务提供商。据介绍，目前，Silicon Box已于去年7月份在新加坡斥资20亿美元建设了一个占地75万平方英尺的半导体封装工厂，且该工厂在去年10月起就开始为其早期客户展开了批量生产。

帮助农村银行数字化转型，金融科技公司Komunal完成550万美元融资：Komunal成立于2018年，致力于通过融合渠道和超本地化贷款的支持方式推动印尼农村银行的数字化转型。

据介绍，Komunal旗下拥有DepositoBPR by Komunal和Komunal P2P两条业务线。其中，DepositoBPR by Komunal（BPR指农村银行，下称为DepositoBPR）旨在帮助印尼居民在无需亲自前往银行的前提下，以政府担保的存款利率在该国的农村银行中开展数字存款活动（据该公司表示，DepositoBPR为印尼的首个针对农村银行的市场平台应用）。Komunal P2P则是一个P2P借贷平台，致力于将当地有贷款需求的中小微企业同可以提供相应贷款的贷方联系起来。

观点&观察

东南亚VC的2023，在波澜起伏中稳步向前：回顾2023年的风云变幻，我发现自己所见证的是一段难以预测但又充满启示的时期。在全球风险投资（VC）行业中，从业者们共同经历了许多让人意外、担忧、困惑和鼓舞的时刻。这里，我想花一点时间，以东南亚为重点，重温今年影响我们公司和行业的一些关键节点，并且也希望能够从中总结出一些可以被我们带入2024年的经验教训。