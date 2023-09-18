动点出海获悉，Capital A（由亚航集团在去年早些时候更名而来）于今日宣布，其数字部门AirAsia Digital已重命名为MOVE Digital（MOVE）。同时，Capital A也表示，集团旗下的超级应用airasia Superapp也将在不久后把名称改为airasia move。

据了解，Capital A首席执行官Tony Fernandes将出任MOVE的执行主席职位。Fernandes在一份声明中表示，MOVE的名称更好地代表了其作为Capital A数字部门的含义，并且该名称也重申了其想要在旅游领域推动人员、创意、创新向前流动（move）的承诺。他强调，随着这一变化的出现，在BigPay（Capital A旗下的电子钱包服务，而BigPay也为其数字银行部门的名称）之外，外界可以期望更多功能被整合到这个超级应用当中。

Fernandes进一步解释称，重塑品牌的决定是由亚航对移动通行（mobility）的核心聚焦所推动的。他指出，尽管大多数在线旅行社会重点关注航班和酒店方面的服务，但地面通行——比如机场通勤，也是旅行中的一个重要方面。而目前，亚航的超级应用正覆盖了这些领域，能够为用户提供叫车和订餐等服务。

根据本次发布消息，今年二季度期间，亚航超级应用程序的月活用户数量达到1500万，创下其历史新高。另一方面，BigPay的持卡用户数量也同比增长了16%。

作为背景，去年1月末时，亚航集团（AirAsia Group Berhad）宣布将其名称更换为了Capital A Berhad（亦即Capital A）。Capital A在当时表示，此次更名反映了集团将自身定位为投资控股公司的的核心业务战略目标，这意味着亚航品牌所代表的不仅仅只是一家航空公司——除此之外，亚航也在旅游出行和生活方式业务的投资组合方面进行了立足。

此外，在去年晚些时候，Fernandes对外透露，集团正在着手推进亚航（AirAsia Aviation Group）及亚航超级应用于纽约的上市计划。不过截至目前，并未有关于此计划的进一步进展对外透露。