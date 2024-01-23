总部位于印尼的风投机构AC Ventures（ACV）日前宣布，其第五支投资基金ACV Capital V L.P.（ACV Fund V）已达成最终收盘，并从中共计募集到了2.1亿美元融资。

据悉，该基金的主要投资者包括IFC以及一些来自美国、中东和北亚的著名金融机构。根据声明，该基金中有超50%的承诺来自其回归投资者、由机构资本提供的部分也超过了90%。

值得一提的是，ACV已经开始通过Fund V对包括当地两轮电动车制造商MAKA Motors及农业科技公司Koltiva等在内的初创公司进行了投资。

据介绍，ACV主要投资印尼和东盟地区的早期初创企业，致力为其提供远超资本的助力。根据ACV此前提供的数据，该机构目前管理着超过5亿美元的资产，投资于5只基金。并且自2012年以来，ACV的合伙人已在东南亚地区投资了120多家科技公司。

而作为本次基金的发展背景，ACV在声明中指出，现阶段，印尼的宏观经济环境以及在23年期间高达860亿美元的数字经济（这一数字有望在2030年时达到3600亿美元）正在使得该地区成为全球科技投资者的关键阵地。ACV创始合伙人Pandu Sjahrir表示，基于这一轨迹，印尼有望在未来十年内跻身世界十大经济体之列。