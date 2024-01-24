动点出海获悉，越南互联网巨头VNG Group已于近日美国证券交易委员会提交了一份声明。根据声明，VNG已撤回其在美国的IPO申请。

此外，VNG也在声明中表示，公司目前已决定不再进行（IPO）发行注册，并计划在未来提供一份新的注册声明。

VNG并未透露其IPO撤销原因，并且也没有透露新声明的时间规划。不过有消息指出，VNG本次的举动是因为公司无法在限定期限内完成注册因而选择退出。不过，该消息人士也补充道，VNG也将会在今后继续探索上市机会。

作为VNG在美上市规划的背景，早在2017年时，VNG就已同美国交易所运营商纳斯达克公司签署了初步协议，以探索于此展开IPO。然而，这一意向始终没有得到具体落地——直到去年8月时，有报道指出，VNG正计划通过IPO募资1.5亿美元，并以“VNG”代码在纳斯达克全球精选市场上市，从而为这个历经了6年的上市传言画上句号。

而作为VNG这次上市动向的推力之一，在当年8月，越南新能源车企VinFast刚通过SPAC合并的方式登陆纳斯达克，并一度斩获高至1900亿美元的盘中股价。当时，有观点认为，VinFast的成功上市有利于促使外界把关注目光转向越南企业之上——在加上VinFast之后，美国股市中也一共只有两家越南上市企业（另一家为Society Pass，于21年在纳斯达克通过传统上市的方式上市）。

不过，随着时间来到当年9月，有知情人士称，由于不稳定的市场状况，VNG也推迟了其1.5亿美元规模的IPO计划，并计划在24年上半年展开这一选项。

值得一提的是，去年5月，另有知情人士表示，VNG的长期计划是寻求在新加坡证券交易所上市。并且据透露，VNG的上市时间最早可能也是会在24年。

目前，VNG未对此次IPO撤回动向置评。

VNG成立于2004年，是越南的首家独角兽公司（在2014年时成为独角兽，估值一度高至22亿美元）。该公司最初的名称为VinaGame。但在经历了多年发展后，除游戏业务外，VNG也已经携旗下社交通信应用Zalo（2022年间，该应用在越南的使用率为87%，为当地最常用的消息应用）、数字支付平台ZaloPay、线上媒体平台Zing News、音乐流媒体服务Zing MP3···等众多互联网业务成为了当地的超级互联网巨头，并且也因上述类似的业务版图被外界称为“越南小腾讯”。而值得注意的是，腾讯本身也同这家业务版图相似的互联网巨头有过一些交织——自2008年以来，腾讯通过多轮入股成为了VNG持股最高的外部股东，拥有其超47%的A类股份（相当于该公司23%的投票权）。