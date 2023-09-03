VNG再一次迎来了上市传闻。

上周晚些时候，有外媒援引知情人士消息称，越南互联网巨头VNG Group正计划通过IPO募资1.5亿美元，并以“VNG”代码在纳斯达克全球精选市场上市。据透露，VNG已向SEC递交了上市申请，而一旦该申请得到批准，这将意味着这家越南首家独角兽公司历经了6年的上市传言终将画上一个句号，并且，VNG也将因此成为越南首家在美国成功上市的科技互联网企业。

不过，在开始这段上市历程之前，先让我们把时间拨回到本世纪初。彼时，一名叫黎洪明（Lê Hồng Minh）的游戏爱好者在毕业后刚回到越南。与这份爱好稍有差异，当时，他在一家名为Vina Capital的投资机构处工作。不过，秉持着对游戏的热爱，工作的两年后——亦即2003年，黎洪明选择和朋友一起开设了一家小型网吧，让这种热爱变得更加深切。按照他的说法：白天，他是一名投行人士。而到了晚上，他就化身为了一名网吧合伙人···

在随后经营网吧的日子里，局域网对战游戏的愈发火热以及网游的逐渐兴起不断激发着这位年轻人的热情：他看到多人游戏正在全球范围内广受欢迎，并且也希望把这份热烈传递给更多的越南游戏爱好者。于是他便动身前往韩国，希望能够得到当红网游《MU Global》（奇迹国际版）的授权，让其能够以越南语版本进入越南。然而，身为一名绝对的业界新人以及当时正处于非常起步阶段的越南游戏市场，其代理诉求自然也遭到了对方的拒绝。但这并未能打消黎洪明的这份念头，取而代之的，他把目光转向了中国。

这时，转机也随之而来。在联系了当时国内的几家头部网游之后，黎洪明终于得到了相应的回应——时任金山软件CEO的雷军把《剑侠情缘网络版》的越南代理发行权交给了这位并不起眼的年轻人——尽管当时黎洪明甚至都不会说中文，并且甚至都没有玩过这款游戏。这一年，是2004年。而承载着这份历史转折时刻的，也正是黎洪明于当年成立的公司—VinaGame，亦即VNG的前身。

接下来的故事也同大多数成功的企业一样。尽管黎洪明和VinaGame对游戏代理几乎都是一无所知的状态，在后来的回顾采访中，黎洪明对记者透露，仅在游戏发布的3个月内（游戏于05年在越南发行），公司就完成了其3年的目标，并且公司在第二年就开始盈利···自然而然的，除了信心，首战的告捷也为VinaGame带来更加坚实的基础和更多的关注目光。在发行之外，VinaGame也把疆域延伸到了研发层面、开发出了多款游戏，并甚至把这些游戏带领到了越南之外的市场，比如中国和日本——按照媒体的说法，其在中国发布的游戏《空中花园》在上线的短短一个月内就吸引了多达200万名玩家。

但回过头来看，正如标题所提到的“越南小腾讯”称号那样，作为VNG可能最为外界所知晓的名号之一，在游戏开发商和代理发行商的身份之外，VNG显然有着另一段足够长的剧本。也或者说，VNG的野望并未止于游戏，尽管游戏近年来所带来的营收仍占其总营收的7到8成。

也正如VNG的各大发展史中所记录的那样，仅在06至07年期间，VinaGame就已涉足了软件开发领域（CMS网吧管理软件）、电商平台（123Mua.vn）、以及音乐流媒体服务（Zing MP3），并在随后推出了聊天软件（Zing Chat，2009年）以及Zing Me（社交平台，2009年）。同时，在08年期间，VinaGame也将公司名称改为了VNG——从这种名称的变化来看，不难发现黎洪明的寄托：他并不想让自己的公司被人当成是一家游戏公司。

当然，在这个不断延伸的过程中，VNG也正在同另一个有着类似轨迹的互联网巨头不断交织。在08年至09年期间，VNG获得了腾讯的两度入股，使得其持股比超过20%。而在这份得到腾讯“加持”的剧本之下，VNG身上所映现的“腾讯缩影”也在更加具象，继所谓的越南版QQ（Zing Chat）、越南版QQ音乐（Zing MP3）、越南版QQ空间（Zing Me）等一众服务之后，VNG也在12年和16年晚些时候分别推出了越南版微信（Zalo）和越南版微信支付（ZaloPay）。而作为这些或许并非刻意但又殊途同归的典型剧本的体现，坐拥这些服务的VNG也俨然成为了越南互联网界的“一哥”。以Zalo为例，22年间，该应用在越南的使用率为87%，是当地最常用的消息应用。与此同时，作为这种庞大用户规模的体现（当然也包括VNG的大力投入），ZaloPay也成为了当地的主流支付平台——有调查称，ZaloPay为当地的第二大电子钱包。

再回到这份交织故事的背后。根据VNG的招股书显示，目前，腾讯已经通过多轮入股成为了VNG持股最高的外部股东，拥有其超47%的A类股份（超6500万份），相当于该公司23%的投票权。

如上所见，作为VNG的发展历程，无论是它的“游戏梦”还是“小腾讯”之名，这其中所呈现出来的是一段段足够闪耀的故事。但如果把目光转向其另一段关于上市的剧情，这里可能就显得相对曲折了许多。

早在2017年，黎洪明就对外透露，在获得越南相关部门的批准后，VNG就已同美国交易所运营商纳斯达克公司签署了备忘录，以探索于此展开IPO。而此举一旦成功，VNG也会因此成为越南首家在海外IPO的本地企业。不过，这一消息传出后，VNG的上市计划就陷入了沉寂。直到21年的东南亚公司的美国SPAC上市热潮中，有消息传出VNG正考虑以SPAC合并的方式在美国上市（其合并估值将达到20到30亿美元），以及在去年时传出的VNG计划在年底登陆纳斯达克的传言。不过，这些传言在随后同样不了了之，并且“取而代之”的是，今年一月初，VNG选择在当地的非上市公众公司股票交易所UPCoM“挂牌上市”。根据7点5度指出，“上市”的首个交易日，VNG的市值仅为不到3.5亿美元，而这远低于其过往估值——作为背景，VNG曾在2014年时成为独角兽，估值一度高至22亿美元。

值得一提的是，VNG的上市转折也随着另一家越南企业VinFast的上市而随后出现。关于VinFast这家越南新能源新秀的故事在本栏目应该无需再次赘述，但在某种层面上，它于不久前的成功上市显然成功引起了外界对越南企业的再度关注——如笔者此前所强调，截至首日收盘，VinFast以每股37.06美元的价格达到850亿美元左右的市值（近期甚至一度高至1900亿美元）。而作为对比，该市值已经高于一些老牌传统车企（比如福特和通用）。从这一点出发，尽管VNG并未公布于本阶段递交上市申请的原因，现阶段，对希望寻求上市的越南企业来说，聚焦到它们身上的目光却也可以表明当前的上市环境正值一段恰当时期之际。再加上VNG的固有版图，至少在笔者看来，本次它的上市选择并非无迹可寻。

最后的最后，也正如文章开头所强调，不同于VNG以往所呈现出的剧本，相比于成为一家怎样的企业，对现在的VNG来说，它所承载的承载早已变得更加复杂。身为越南的头号互联网巨头，这种上市不仅仅意味着是一段长达6年长跑的结束，在此之外，它也会成为第一家在美国成功上市的越南互联网公司。而这必然会为当地科技互联网生态的发展带来更多积极影响——在近年来以科技创业为主要体现的的东南亚数字热潮中，关于“越南是否会可以成为东南亚的下一个增长引擎”或者“越南正在成为东南亚创投界的新风口”的讨论也会随着投资方的得以退出而迎来更多实质性的基础，并且也将会为这片新兴市场带来更多后续关注和期待。

所以这一次，我们真的可以拭目以待。