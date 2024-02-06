据彭博社近期报道指出，欧洲外卖巨头Delivery Hero已经否认了其东南亚地区foodpanda业务出售谈判破裂的传闻。Delivery Hero表示，该业务的潜在出售谈判仍在进行中。

作为背景，上周五时，有东南亚媒体援引知情人士消息称，关于foodpanda东南亚业务出售给Grab的谈判已经告吹。当时，Grab并未对此传言置评。

另一方面，去年9月份时，Delivery Hero曾对外证实将出售其在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、缅甸以及老挝的foodpanda品牌。而作为这一出售意向的走向，有知情人士在当时指出，Grab或将支付超10亿欧元的金额来收购上述出售业务。

此外，彭博社也在随后（去年11月时）援引知情人士消息称，美团正考虑收购该业务以期探索在国内市场之外的多元化发展途径。不过，这一消息在不久后便得到了美团方面的否认，据透露，美团管理层在投资者会议上表示，无意收购foodpanda业务。

值得一提的是，尽管Grab目前仍被认为是foodpanda业务最有可能的潜在收购方，有分析师认为，来自于这些市场地区的反垄断审批也将是Grab收购该业务的头号难题。

作为参照，根据墨腾创投日前发布的一份报告指出，截至23年年底，Grab是东南亚当年的最大外卖品牌，预计占该地区外卖商品总价值的55%（94亿美元），较上年增长6.8%。同时，foodpanda预计会占据其15.8%（27亿美元）的份额，而这一金额规模较上年同比下降12.9%。