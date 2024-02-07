当进入到相对富足的生活后，粮食浪费成为突出话题。美国“再利用食物协会”数据显示，全美每年约有3500万吨食物被浪费，约占食物总产量的40%，给国民经济造成损失超过2000亿美元。

放眼全球，约有30%的食品被浪费，占温室气体排放量的8%至10%，其中不少是临期食品造成的。为了处理餐厅临期食物的浪费问题，Too Good to Go（TGTG）在数年前应运而生。

通过TGTG的app，用户可以从17个国家的15万家商店、咖啡馆、面包店和餐馆节约花费，买到物超所值的优质食物。迄今为止，该平台已经帮助避免了超过2.8亿顿饭的浪费，并仍在源源不断地减少未售出和进入垃圾填埋场的食品数量。其也由此得到苹果 App Store 青眼，获得了“文化影响奖”。

TGTN 的解决方案

“每天在杂货店，员工都会四处走动，手动检查所有产品，以确定它们是否即将过期，”TGTG首席执行官Mette Lykke说，“这其实是一个耗时且容易出错的过程，保质期短的产品往往被发现得太晚。”

TGTG提供一种人工智能驱动的解决方案，帮助超市确定哪些商品接近临期。该工具利用AI跟踪追踪保质期，考虑季节性和其他因素，以估计产品在任何给定时间在商店中销售的可能性，然后在商品临期时建议折扣率，这样员工只需要手动检查1%到7%的产品。

TGTG平台目前将5个模块集成到一个界面中，为合作伙伴提供选择模块化解决方案，以定制他们的剩余食品管理策略。这些模块包括到期日期管理、建议、智能折扣、市场和捐赠。TGTG 平台的模块化方法将店内运营置于中心位置，易于定制，并利用技术和人工智能为日常工作带来效率。

通过员工的PDA，平台根据为零售店量身定制的预设、可定制的规则和偏好，建议商店员工如何处理每个即将过期的产品：例如，以优化的折扣率打印折扣贴纸，在店内销售；创建一个惊喜袋，在TGTG Marketplace上销售；或捐赠商品。规则和建议可以很容易地在总部或商店级别按类别或SKU设置。这种系统方法使员工在分配时几乎没有出错的余地，同时提供多个分销渠道，确保了剩余食品成功分配的可能性更高。

TGTG 平台用人工智能处理大量数据，以优化折扣水平，系统地提高即将到期的折扣产品的收入。通过连接到移动打印机，员工可以立即打印贴纸以在店内销售产品，并且折扣数据可以无缝发送到商店的ERP系统。折扣贴纸可以显示产品名称、新价格、折扣金额，并包含新的条形码，以便于结账。

“贴现规则不考虑库存或历史数据等因素，以确定短期产品在特定时间在特定商店销售的可能性。大多数杂货零售商只需在到期日或前一天以固定的折扣率打印贴纸。由于员工记住或正确处理每个SKU的定制规则可能具有挑战性，这样做，留下了可观的收入。”该公司美国董事总监Chris MacAulay补充道。

值得一提的是，如果用户最喜欢的食品售卖机构没有上线该平台，TGTG app允许用户提供他们最喜欢的餐厅的名称和位置，以便该 app经理联系企业，并询问他们是否有兴趣成为注册合作伙伴。

合作伙伴乐见其成

根据欧洲杂货零售研究所的数据，与食品浪费相关的成本平均占杂货零售商净销售额的近2%，几乎等于其平均利润率。

Zebra Technologies总经理兼EMEA高级副总裁Tim Stoddard表示：“像TGTG这样的独立软件供应商合作伙伴在Zebra如何解决零售和酒店业务问题方面发挥着重要作用。我们一起使客户能够优化库存，提升客户体验，并通过产生积极影响的硬件和软件解决方案打击食物浪费。”

Monoprix自2017年以来一直与TGTG在法国市场合作，并已将120万顿饭菜从浪费中节省下来，是250个地点的先驱测试平台。 Monoprix企业社会责任部部长Isabelle Boudard解释说：“TGTG 平台通过提供贯穿整个价值链的一体化解决方案，为打击食物浪费引入了新的动态。我们的团队继续合作创新，以在未来产生更大的影响。这在使用人工智能解决食物浪费问题中显而易见。TGTG适应我们的业务限制并满足我们商店卓越标准的能力是我们合作成功的关键。”

奥乐齐CSR总监Liz Fox表示：“我们与TGTG的合作为至关重要的食品浪费问题提供了一个商业上可行、可持续的解决方案，同时还提供更低的价格，我们对迄今为止看到的成功感到高兴。”

TGTG还与业内一些世界知名品牌合作，打击食品浪费，包括星巴克、家乐福、SPAR、Costa Coffee、Morrisons、Mitchells & Butlers、Biedronka、Netto等。

去年11月，苹果在全球2023年App Store奖上授予TGTG“文化影响奖”，以表彰其卓越的用户体验和对社会的深远文化影响。“该奖项证明，通过技术，公司可以产生强大的社会影响。现在，从到期日跟踪到最终分发，TGTG平台可以实现减少食物浪费的数据驱动决策。”TGTG首席执行官Mette Lykke强调了该公司成功的“双赢”商业模式，是其社会影响、世界一流的用户体验和全球规模的核心。

“每天我们都会吸引成千上万的用户进入零售店，帮助我们的合作伙伴从剩余食品中创造收入和客流量。随着TGTG平台的推出，我们现在还可以支持他们的店内库存管理，帮助他们在底线和减少食物浪费方面产生重大影响。”TGTG首席执行官Mette Lykke说道。

总结

事实上，不仅在欧美，食物浪费情况在世界各国（尤其是发达国家和新兴经济体）都应当引起重视。TGTG借助（AI）技术的力量减轻了食物浪费，也在很大程度上维护了包括在食品生产、运输等环节被耗费的劳动力、自然资源和能源。尽管该平台还没有和国内的零售商合作，但也为我们提供了可资借鉴的发展思路。