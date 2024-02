概要:

台湾电动两轮车和电池交换公司Gogoro 推出了其新旗舰智能两轮车 Pulse。Pulse 采用先进的空气动力学设计、Gogoro 设计的全新 9kw 动力系统、革命性的自适应有源矩阵闪电和全景高清触摸显示屏。Pulse 采用了新的 AEROFORCE 设计语言,该语言利用先进的空气动力学来减少不必要的阻力并利用气流来冷却电动机。结果是 Gogoro 设计的最具空气动力学效率的 Smartscooter。

特点:

Pulse 由 Gogoro 的新型 Hyper Drive 动力系统提供动力,该动力系统旨在提高性能,同时降低能耗。 Hyper Drive 的核心是 Gogoro 的新型高性能 H1 电机、完全重新设计的电力装置和 Hypercore,这是一个强大的智能系统,可提供最先进的牵引力控制以及后轮的 378 纳米扭矩。 Gogoro 的 Hyper Drive 还集成了新型混合水风双冷却系统。 Hyper Drive 使 Pulse 能够实现新的性能水平,包括:0-50km/h – 3.05 秒、9.0 kW – 最大功率输出、11,000 RPM – 最大转速和 378 nm 扭矩 – 后轮。

Pulse 采用 Gogoro 全新先进的有源矩阵照明系统和 13 个独立 LED 单元,将安全性、感知性和便利性提升到了新的水平。 LED 单元的平行阵列构成了城市两轮行业中第一个矩阵序列头灯。 13 个单独的 LED 单元中的每一个都会主动打开,以适应骑手的速度、转弯,甚至天气条件。随着 Pulse 速度的增加,有源矩阵灯会动态地进一步扩展光线,为骑手提供更多的可见度和时间来做出适当的反应。此外,凭借主动角落照明,Pulse 可以针对每个转弯的方向提供更宽的光带。

Pulse 配备了 Gogoro 的全新智能驾驶舱仪表板,其中包括令人难以置信的 10.25 英寸全景高清触摸显示屏,与 Gogoro 的 iQ Touch HD 用户界面集成,提供身临其境且易于使用的交互体验,让骑手掌控一切。 iQ Touch HD 提供各种新功能和服务,包括不同的乘坐模式、带实时交通信息的路线导航和 Gogoro GoStation 位置。借助 iQ Touch HD,骑手可以选择六种骑行模式中的一种,为范围、泥土、城市、旅行、赛道或自定义提供最佳骑行体验。可以使用车把上的专用骑行模式转盘选择骑行模式。

Gogoro 开发的配备 iQ TouchHD 的智能座舱是世界上第一款搭载高通全新 Snapdragon QWM2290 数字底盘的两轮汽车。Pulse 还在 Apple Wallet 应用程序中集成了 Gogoro 的滑板车钥匙和 Apple Find My 功能集成。借助 Apple Wallet 应用程序中的滑板车钥匙,Pulse 只需轻按 iPhone 设备或 Apple Watch 设备即可无缝、安全地锁定、解锁和启动。通过 Apple Find My 功能集成,Pulse 骑手可以通过 Apple Find My 应用程序找到他们的智能滑板车。

点评:Pulse的出现,为两轮电动车和城市短距离通勤提供了一个新的方案。当然,也会给市场带来一定的鲶鱼效应,我们期待未来看到更多的智能化两轮车创新。