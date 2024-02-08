2月3日，知情人士透露，美国知名社交新闻网站Reddit已选择在纽约证券交易所进行首次公开募股（IPO）。据报道，Reddit最快将于3月在纽交所上市，估值有望达到至少50亿美元，这在很大程度上将取决于新股发行的市场和交易的时机。

Reddit 曾于 2021年12月秘密提交了用于 IPO 的申请文件。当时 Reddit 官方计划筹集七亿美元用于业务扩张。同时预计将于第四季度上市，彼时 Reddit 的估值已经来到一百亿美元。但与许多上市公司一样，由于 2022 年大部分时间股市波动性较大，该公司的上市时间不断被推迟。

不久前，有知情人士称Reddit 2023年营收增长大约20%，全年调整后税息折旧及摊销前利润亏损 0.69 亿美元，但第四财季获得盈利。

据 The information 报道，Reddit 原计划是在 2023 年下半年完成上市，但时间窗口的错失让 Reddit 不得不多次后推预计上市时间。因此Reddit的上市重启受到市场密切关注。

一炮而红

Reddit成立于2005年。一年后，它成为世界上独立访问量最大的网站之一。同年，几位创始人以1000多万美元的价格将Reddit出售给了媒体巨头康泰纳仕出版集团。而后由于时任 CEO 的辞职，创始人之一的霍夫曼于 2015 年回归并担任新的CEO。

此后几年，Reddit成为美国人气最高的新闻社区，估值一路上涨。2021年，Reddit等社交网络让投资变成了“娱乐”，由此进一步名声大噪。2021年1月，美股资本市场掀起轰轰烈烈的“散户大战”，散户们在Reddit的子论坛Wall Street Bets（以其非传统的、经常是无厘头的语气而闻名。在这个论坛和之后出现的其他论坛上，用户们共同确定目标股票，然后推广这些股票，同时也把自己的资金投入其中）集结，与知名对冲基金梅尔文资本为代表的华尔街机构展开激烈较量。

在散户抱团热情之下，很多只相关股票暴涨暴跌，没有将这群散户放在眼里的做空机构以惨败收场，Reddit一举获得六百万的新增用户。当年第二季度，Reddit 在线广告收入首次突破一亿美元，季度营收同比增长 192%，也由此助长了其上市的野心。

而后，美国政府出手进行打压，券商停止面向散户交易。迷因（Meme）股大本营Reddit也调整了社区发言规则。其散户投资者大量聚集的论坛“Wall Street Bets”上发言规则指出：发言中不要提市值低于15亿美元的股票，因为存在操控市场风险。不要提及虚拟货币。不要发布广告也不要请求别人交易股票。

投资人青睐

作为全球最大的综合性论坛产品，Reddit月用户访问量达17亿，月活用户数4.3亿，其热度超过Facebook。无论是喜欢新闻、体育、游戏，还是科技、娱乐的用户，都可以在 Reddit 的数万个社区上找到感兴趣的内容。正因如此，即便盈利能力欠佳，还是被许多投资机构看好。

2017年8月，Reddit获得2亿美元C轮融资，由红杉资本、硅谷风投安德森霍茨基金（Andreessen Horowitz）领投，寇图资本（Coatue Management）、富达资本（Fidelity Investments）硅谷投资人罗恩·康韦（Ron Conway）、VY Capital、山姆·奥特曼（OpenAI 创始人）等跟投。

2019年2月，美国社交媒体Reddit宣布，已完成新一轮D轮融资，获得3亿美元资金，其中1.5亿美元来自腾讯。除了腾讯，这一轮的投资方还包括红杉资本、Tacit和Snoop Dogg。那时Reddit在美国市场的流量仅次于Google、YouTube、Facebook和Amazon。

而张一鸣也对Reddit抱有兴趣。早在2016年，张一鸣便希望通过换股方式收购Reddit。The Information在2017年的一则报道中称，消息人士称字节跳动原本试图收购美国社交新闻网站Reddit，但最终未能与Reddit股东及康泰纳仕达成协议。原因主要在于海外投资者当时对字节跳动（彼时母公司名称仍为今日头条）商业模式的不确定，包括用户与营收数据难以评估，估值难以确定影响换股价格等。

发展隐忧

与X（原推特）类似，过去 Reddit 乐见于第三方客户端的涌现，既能吸引大量的用户，也提供了不同平台更好的使用体验，甚至反哺到官方客户端。

从2023年4月开始，Reddit 宣布针对第三方客户端更新了高昂的 API 价格，整个社区都在表达不满。同年6 月，Reddit 用户将过去两个月对官方的不满情绪引爆了整个社区，大量的子版块选择了“Blackout（停电）”——或转为私有，或直接关闭。大规模的关停以及明显影响到了 Reddit 的正常运营，很多竞争对手正在社交媒体乃至 Reddit 展开了营销。

而这，主要是为了上市铺路。

由于一直极力维护用户与内容的社区氛围，Reddit一向拥有良好的流量与用户数。作为一个社区网站，用户喜欢匿名是常态，这意味着没法像 Facebook 那样设计出一套精准的广告定位系统；其次，作为内容服务类互联网公司，Reddit一直以来也面临着内容监管问题，导致广告商对 Reddit 兴致不高。所以，Reddit 的广告收入一直难以迅速增长，而其它途径（付费会员、周边）带来的收入亦是杯水车薪。

得不到广告主青睐的Reddit，在社区精神维护和商业化中面临两难，其广告业务在现有产品形态下很难做大，因此才想出了打压第三方获取收入来维持运转的招数。第三方开发者 Christian Selig 曾介绍，在新的 API 政策下，Reddit 将对每5000万次 API 请求收取 1.2 万美元的费用。这对第三方客户端来说是灭顶之灾。

随着美国IPO市场遇冷，科技巨头开始一轮又一轮的裁员，上市公司估值低于私募融资时的估值并不鲜见。作为一家寻求上市的公司，Reddit需要面对更加严格的市场监管和投资者审视。同时，科技行业的裁员潮也可能影响到Reddit的人才招聘和团队稳定，进而对其业务发展产生负面影响。