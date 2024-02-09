日本汽车制造商本田概述了其正在实施的增加氢燃料电池技术使用的关键战略，该公司希望扩大其氢业务并实现其零环境影响的全球目标，包括到 2050 年实现所有产品和企业活动的碳中和。新的燃料电池系统是本田氢业务战略的关键。本田和通用汽车在过去十年中共同开发的新型本田燃料电池系统与上一代系统相比，提高了性能并使耐用性加倍，同时将成本降低了三分之一。30多年来，本田一直致力于氢技术和燃料电池电动汽车（FCEV）的研发，并通过广泛的实际测试和客户部署（包括第一个政府），在燃料电池技术的部署方面处于行业领先地位。车队客户和首个燃料电池电动汽车零售客户租赁计划。

本田氢业务战略的布局分析

在其举措中，本田将氢视为支持可再生能源和电气化方向的高潜力能源载体之一。以可再生能源为起点的“氢循环周期”由三个阶段组成——“生成”、“储存/运输”和“使用”。更具体地说，通过水电解技术，可再生能源产生的多余电力可以用来制造“绿色氢”，可以无限期储存，不会造成能量损失。利用燃料电池技术，这种氢气可以转换回零排放电力，用于多种用途，包括固定备用电源，以应对季节性和天气条件造成的发电波动。储存的氢气还可用于通过陆地、海上和管道将能源运输到需要的地方。

本田将把新型本田燃料电池系统的应用范围从FCEV扩展到各种内部和外部应用，从而刺激对氢的需求，并通过氢的“使用”促进社会的碳中和。

本田已经确定了其新燃料电池系统初步使用的四个核心领域：FCEV、商用燃料电池汽车、固定发电站和建筑机械。虽然最初的 FCSM 生产将用于支持本田内部计划和 FCEV 销售，但本田正在探索外部燃料电池业务机会，目标是在不久的将来开始对外交付燃料电池系统模块。该公司预计初期销量为每年 2,000 辆，然后分阶段扩大销量。本田与通用汽车 (GM) 的合资生产工厂燃料电池系统制造有限责任公司 (FCSM) 已开始批量生产新型本田燃料电池 (FC) 系统，标志着氢燃料电池首次实现规模化生产。

商用车和建筑业等具体的行业应用

建筑机械是重型且长时间运行的建筑机械，是氢能利用的另一个值得期待的领域。在工程机械市场，很多挖掘机和轮式装载机都是柴油机驱动的，如果能开始将它们改成氢动力，就能为碳中和做出更大的贡献。除了对碳中和的贡献之外，零排放动力装置也是燃料电池的一个重要特征。此外，燃料电池系统比柴油发动机产生的振动和噪音更小。这些功能使燃料电池驱动的商用卡车和工程机械更加安静，减少驾驶员/用户疲劳，提高工作现场的安全性并减轻附近人员的负担。技术帮助人们，本田非常重视这一点。

在商用车领域，目前正在共同开发零排放燃料电池动力重型卡车GIGA FUEL CELL在 2023 年日本移动展上首次亮相除了开展燃料电池重型卡车的联合研究外，两家公司已于2023年12月开始在日本公共道路上进行原型车型的示范测试，并计划在2027年将量产车型推向市场，充分利用现有技术通过联合研究获得的技术、经验和知识。此外，本田正在美国准备一款概念验证的 8 级氢燃料电池卡车，并正在与潜在客户进行洽谈。本田还将主动将其燃料电池系统应用到挖掘机、轮式装载机等工程机械上，为工程机械实现碳中和做出贡献。

为了让更多企业积极利用燃料电池系统，本田正在努力发展合作伙伴关系，以支持整个氢生态系统并确保简化氢服务的提供。这包括氢气生产、劳动力发展以及售后维护和支持。

固定式燃料电池发电站布局

本田于 2023 年 3 月开始在其加利福尼亚州托兰斯园区对固定式燃料电池发电站进行示范测试，标志着该公司向未来零排放备用发电商业化迈出了第一步。燃料电池电站为本田数据中心提供清洁、安静的应急备用电源。2023 年 12 月，本田还在日本宣布了一个类似的联合项目，本田将建立一个固定燃料电池站，为三菱数据中心供电。利用氢燃料电池的备用电力系统为清洁、可靠和高质量的发电提供了充满希望的未来，特别是在使用由可再生能源制成的所谓“绿色氢”运行时，水蒸气是唯一的排放物。

未来用于商业化的固定式燃料电池（FC）装置将采用新的本田 FC 系统。未来几年，本田将开始将目前正在开发的固定式燃料电池发电站技术（以进一步降低成本和提高性能的下一代燃料电池系统为特色）应用于本田在全球的设施和数据中心。

氢技术在外层空间的利用

本田正在对氢技术进行先进的研究和开发，同时设想在外层空间的使用，这是可以利用氢技术（例如燃料电池系统和高压水电解技术）的另一个潜在领域。除了水和食物之外，人们还需要氧气、氢气作为燃料和电力来支持太空生命的各种活动。

为了实现可持续的太空活动，有必要尽可能减少从地球补给这些资源的需要。应对这一挑战的解决方案之一是创建一个“循环可再生能源系统”，该系统结合了利用太阳能电解水产生氧气和氢气的高压差水电解系统，以及利用太阳能发电和水的燃料电池系统。氧气和氢气。

为了创建这样一个系统，本田在 2021 和 2022 财年（截至 2022 年 3 月 31 日的期间）与日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 进行了联合研发。此外，2022年，本田与JAXA签署了一份关于“循环可再生能源系统”的研发合同3 ，该系统旨在提供电力以维持月球车居住空间和各种系统的功能。

根据这份合同，本田将受 JAXA 委托首先进行概念研究，然后在 2024 财年末（截至 3 月 31 日）开发早期原型机“面包板模型 ”。

氢生态系统的建立

为了实现燃料电池系统的广泛利用，建立包括氢供应在内的氢生态系统至关重要。本田一直通过参与日本加氢站网络联合公司（Japan H2 Mobility/JHyM）来支持日本加氢站网络的扩张，并通过支持 FirstElement Fuel 等加氢站业务来支持北美的加氢站业务。本田还将积极参与国家和地方政府组织的氢气发电项目，这些项目目前在港口和其他地点使用大量进口氢气。通过这些举措，本田将努力与参与这一新领域的公司建立合作伙伴关系。

在日本，为了建立氢生态系统，本田与丸红公司和岩谷公司一起开始讨论氢供应和燃料电池商用车的利用前景。在欧洲，本田目前正计划对结合可再生能源和氢的能源生态系统进行示范测试。