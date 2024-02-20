最近，美国智能家居品牌 Wyze 再次陷入大规模用户隐私泄露风波。该公司近日承认，由于系统故障，导致约 1.3 万名用户在查看自家监控录像时，意外看到了其他用户的图像或视频片段。

上周，Wyze联合创始人David Crosby表示，只有14人能够短暂地看到陌生人的数据，现在，受影响的客户数量已激增至万人规模。鉴于并非前科，此事在智能家居行业掀起了轩然大波。

急于撇清影响

和以前一样，Wyze将这一事件归咎于最近集成到其系统中的“第三方缓存客户端库”。“停电源于我们的合作伙伴 AWS，并在周五清晨关闭了 Wyze 设备几个小时。如果您在此期间尝试查看实时摄像机或活动，则可能无法查看。对于由此造成的挫败感和困惑，我们深表歉意。”

然而，违规行为发生在 Wyze 试图使其摄像头重新上线时。客户报告说，在他们自己的“事件”选项卡中看到了神秘的图像和视频片段。Wyze 禁用了对该选项卡的访问，并启动了自己的调查。

然而对于 Wyze 的解释，用户并不买账。许多 Reddit 用户对该公司的说法表示质疑，认为“需求增加不会导致代码或数据库随机混淆数值，只会延长请求处理时间，不会根本改变既定的编码流程”。

这并非 Wyze 首次出现安全漏洞。2019年，Twelve Security网络安全公司调查称Wyze泄露了约240万用户的数据，包括用户名、摄像头设备型号、Wi-Fi SSID、iOS和Android的API令牌、连接亚马逊语音助手和摄像头的Alexa令牌、用户健康数据等。据Wyze联合创始人Dongsheng Song表示，一个员工的错误操作导致服务器的安全协议被删除，从而导致了数据的泄露。该公司的回应包括注销所有用户的帐户，要求所有用户重新进行身份验证。

2022年3月，Wyze透露他们已经意识到了一个安全漏洞长达三年之久，可能会让不良分子访问WyzeCam v1摄像头，但他们选择悄悄停产这款摄像头，而不是告知客户。

2023年9月，该公司的摄像头也曾出现漏洞，一些Wyze安全摄像头所有者报告说，他们出人意料地看到了其他人的房子内部情况。Wyze当时表示是由于网络缓存造成。

《Reviewed》的智能家居编辑Rachel Murphy说：“据称将Wyze私人安全摄像头暴露给某些用户是不可接受的，并直接侵犯了您的隐私。现在家庭安全摄像头的选择比以往任何时候都多，因此寻找一家认真对待您的隐私并迅速解决安全问题的公司很重要。”

结合Wyze之前存在安全问题的事实，《Reviewed》决定从购买指南中撤回所有Wyze安全摄像头的建议，并在所有Wyze摄像头评论中附上免责声明，即不建议客户购买这些摄像头。

Murphy说：“虽然现在安全漏洞是不可避免的，但Wyze对这种情况的处理，加上之前的事件，并没有反映我们在Reviewed评估家庭安全设备时寻找的用户隐私价值，因此我们不再推荐启用Wyze摄像头的设备。”

依托 TikTok 迅速崛起的智能家居企业

Wyze因其廉价的智能家居产品而闻名于整个行业，除了开发带有内置扬声器和麦克风的智能安全摄像头，其还生产智能视频门铃、智能锁、灯泡和插头。其产品与兼容 Android 和 iOS 的配套应用程序集成。

Wyze 由三位前亚马逊员工在西雅图创立。公司成立后，Wyze 在3轮融资中筹集了总计1.46 亿美元的资金。最新一轮融资是 2021 年 7 月 30 日进行的 B 轮融资，融资金额为 1.1 亿美元。《时代》杂志将Wyze评为2022年最具影响力的公司之一。

此前在竞争平台上看到性能和规模较低后，Wyze 成为 TikTok 商店广告的早期采用者，以推动其无线摄像头的采用和购买，并使智能家居行业商品化。

彼时Wyze 正在寻找一种方法来挖掘 TikTok 上的新受众群体，并建立一个新的无线摄像头客户社区。在经历了竞争对手平台上的转化绩效不佳和客户获取成本高昂后，该团队最初犹豫是否要大力投资新的社交商务渠道。通过采用最佳实践并借鉴 TikTok 真实的创意风格，Wyze 与 TikTok Shop 的视频购物广告迅速扩大规模，TikTok Shop 在几周内成为该品牌表现最佳的平台。

Wyze 招募了一支创作者大军，通过创作者联盟计划帮助补充其内部创意资产，该计划是一种独特的 TikTok Shop 工具，可将商家与创作者联系起来，并允许平台内佣金分享。 Wyze 的活跃度、影响力和付费举措发展成为三重增长，推动了无线相机和订阅销售的巨大增长。

Wyze 还从 TikTok之前未开发的人口统计数据中解锁了新客户，包括以西班牙语内容为目标的西班牙语用户，这些用户很快就成为其表现最好的受众之一。这不仅帮助 Wyze 进一步扩大业务规模，而且也符合该品牌为所有类型的消费者提供技术普及的使命。

通过持续的创意测试、创作者合作以及 TikTok 商店的早期采用，Wyze 在 TikTok 上产生了 1700 万次展示，并建立了一个拥有 90000 名活跃粉丝的忠实社区。仅 2 个月内，Wyze 仅通过 TikTok 商店广告实现了超过 130 万美元的销售额。

然而，Wyze公司并非一帆风顺。在关税、流行病和通货膨胀等多重挑战下，2022年，Wyze 裁员多达 20%，因为该公司的收入增长速度远低于投资者 2021 年投资 1.1 亿美元的预期。

结语

在智能家居市场，企业的声誉和信誉是其竞争优势的重要组成部分。如果企业因隐私泄露而受损，其竞争对手可能会利用这一机会来夺取市场份额和用户资源。

因此，智能家居企业需要高度重视用户隐私保护，采取有效的措施来确保用户数据的安全性和机密性。这包括加强技术研发和创新，提高数据保护和加密技术，建立完善的隐私保护政策和流程，以及加强员工培训和教育等。这些措施不仅有助于保护用户隐私，还有助于提升企业的声誉和信誉，增强用户对企业的信任度和忠诚度，从而推动企业乃至行业的可持续发展。