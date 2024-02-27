回顾已然过去的这段说长不长说短不短的时期，人们或许很难用一个准确的词语来概括科技领域所经历的全貌。

据Crunchbase的数据显示，23年期间，全球风险投资总额有望以2850亿美元的规模达到18年以来的5年最低水平，较22年的4620万美元下降38%。同时，伴随着这种愈发收紧的举措，企业估值下跌或者裁员也正在更加广泛地发生——据统计，全球科技公司在23年的裁员人数较上年增长59%，达到26.27万人。

但同样不能忽视的是，在以ChatGPT为代表的人工智能技术加持之下，科技领域也迎来了更多期待。数据指出，全球人工智能初创公司的23年融资总额达到近500亿美元，较上年增长9%。其中，仅OpenAI、Anthropic、Inflection AI三家公司就筹集到了180亿美元。

但并不仅仅只是人工智能，在增强现实、脑机融合、量子计算等行业继续深入变革的当下，面对正在继续向前延伸但又更加充满不确定性的未来之路，科技领域却也正展现出更大的想象空间。而从这一点出发，作为全球前沿产业的汇聚中心以及企业全球化的重要跳板，伦敦所能呈现的剧本自然也就有了更多值得期待的地方。

风景这里独好

如我们所见，对科技领域来说，尽管这里正在渡过一个格外充满挑战的时期，在伦敦发展促进署大中华区首席代表赵冰冰看来，伦敦仍然交出了一份足够精彩的答卷。

以GenAI领域为例。近年来，伦敦对生成式人工智能公司的投资呈爆炸式增长。2023年期间，总部位于伦敦的GenAI初创公司总融资额达2.32亿美元，是2020年融资总额的20倍。并且其中，AI视频公司Synthesia和AI决策公司Quantexa也都于此迅速加入了独角兽阵营。

同时，人工智能领域的头部公司也纷纷把目光瞄准伦敦。去年6月，ChatGPT的开发商OpenAI选择把伦敦作为其首个海外办公室的所在地，这使得伦敦一度成为业界热议焦点。OpenAI在当时强调，伦敦有着“充满活力的科技生态”和“杰出的人才”。并且其首席执行官Sam Altman也进一步指出，“我们将此次扩张视为吸引世界级人才、推动AGI发展和相关政策的创新契机。”

另一方面，气候科技也成为了伦敦科技产业中的另一个亮点。赵冰冰表示，伦敦一直是可持续产业领域的倡导者和领先者，伦敦几年前就制定了2030年要成为零碳城市，2050年要成为零废城市的目标。在强有力的政策推动下，“伦敦成为在可持续科技领域国际科创企业最理想的‘试验场’。”

据介绍，伦敦气候科技公司在刚刚过去的一年共计募集35亿美元，相较于前一年的22亿美元呈现大幅增长。她强调称，去年，伦敦发展促进署帮助100家来自全球的科创企业落地伦敦，其中23%是气候科技领域的企业，相比2022年增长了一倍。同时，这些企业也创造了近1000个就业机会，同比增长了200%——包括来自中国的全球最大电动汽车制造商比亚迪也选择伦敦作为其在英国的总部。

从汇聚目光到引领变革，伦敦凭什么

当然，相比于伦敦如何继续在国际科技舞台中为外界带来更多高光时刻，随着越来越多的资金涌向这一区域，它所具备的这种吸引力本身也正在日益引起外界的热切关注。

数据显示，伦敦初创企业在2023年总共筹集了超过129美元的风险投资，规模几乎相当于紧随其后的三个欧洲城市（巴黎、斯德哥尔摩、柏林）的总和。同时，伦敦的VC投资者在过去三年中募资超过240亿美元，占欧洲三年间总VC资金的30%以上。此外，伦敦也不断迎接着包括A16z、Antler、BDA Partners、以及Sustainable Ventures、Octopus Ventures和2150等多家影响力投资基金的入驻，而Index Ventures、Lighstpeed Venture Partners 和红杉等全球风险投资公司最近也在伦敦设立了重要机构或新基金。

赵冰冰表示，每年六月举办的伦敦科技界顶级盛会伦敦科技周（London Tech Week），在打造伦敦蓬勃发展的科技生态系统方面发挥了重要作用。在这场盛会上，每年都将汇聚世界领先的公司、创始人、投资者、政府机构以及未来人才，共同探讨商业和社会面临的最紧迫问题。

再加上来自当地政府部门的全面协助，如赵冰冰所处的伦敦发展促进署，该机构长期为在伦敦注册的企业提供更多更丰富的社群活动，帮助企业、尤其是中小型科创企业更好的融入伦敦成熟的商业生态，链接更广泛的资源，伦敦也正日益成为海内外企业和机构的汇聚中心。

她举例介绍称，比如，伦敦发展促进署会有Meet the Investor和Meet the Corporate这类的社群活动，为寻求融资的科创企业对接投资人，或者为企业对接机构和大企业搭建平台。近期，该机构也将会为金融科技领域的企业组织一场和伦敦金融监管机构FCA交流的机会。而她也进一步指出，“在伦敦，我们的社群活动也非常强调国际化，除了我们Grow London Global扶持企业国际化的项目外，2023年的伦敦科技周吸引了来自168个国家及地区的参与者，还有很多国家馆——比如荷兰、德国、迪拜、波兰和巴基斯坦等，在科技周上展示各自科创生态的发展···”

作为最为直观的体现，据透露，自2014年创办以来，伦敦科技周已帮助伦敦的科技生态系统发展成为孕育初创企业和成长型公司的重要中心之一。根据Dealroom的数据显示，伦敦科技生态系统的价值在过去十年中呈指数级增长，从2014年的700亿美元增至2023年的6215亿美元。与此同时，自伦敦科技周创办以来，伦敦科技公司也已累计融资1070亿美元。

让中国企业在国际平台继续讲好中国故事

时间的指针来到2024。从机器人、电动汽车、无人机这样的高新技术产品到以拉美、中东、非洲为代表的新出海阵地，从席卷东南亚的“蜜雪冰城”再到在全球服装零售版图中落下浓墨重彩一笔的“Shein”，可以看到，以出海之名，这个舞台的中央正在迎来越来越多探索者的到来。

同样的，不难发现，无论是对已经加入这场征程还是正在考虑把海外市场纳入未来扩张计划中的企业而言，当他们把目光转向这一选项时，不仅仅是链接全球产业链的生态优势，依托于其覆盖全球的交通及便捷的沟通时区，作为企业全球化跳板的伦敦所能体现的重要性也正在更加不言而喻。

赵冰冰表示，过去的一年中，伦敦发展促进署已经帮助了20家来自大中华地区不同规模的科创企业落地伦敦。除了全球最大的电动汽车制造商比亚迪，机构也为总部在杭州的金融科技企业PingPong Payments落地伦敦开展英国业务提供帮助和支持。而从产业维度来看，这些中国出海企业也来自了不同行业——在以上这些与可持续发展相关的产业以及金融科技以外，有7家企业来自创意科技产业，并且也不乏工业数字化解决方案以及生物医药产业等。

“2023年对大中华区来说也是收获满满的一年···在2024年，我们希望能够继续为更多计划出海的中国企业提供帮助，让他们能够更好的融入英国和伦敦的科创生态圈并受益于伦敦成熟完善的国际化商业生态，顺利落地伦敦发展，并以伦敦为起点进行国际化拓展。同时，我们也会为中国企业持续寻找合适的展示平台，例如伦敦科技周， GROW Summit等泛科技或者产业相关活动，助力中国企业在国际平台讲好中国故事。”

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