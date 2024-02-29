终于，再一次，并且不出意料的，VinFast又出现在了我们的面前。

作为对23年的告别，近期，这家总部位于越南的新能源车企对外发布了其23年四季度的财报。但其中，相比于VinFast于此交出了一份怎样的答卷，在这个电动产业更加内卷的24年，VinFast为自身所立下的新目标可能更为值得关注。

根据声明，在截至23年12月31日的财年中，VinFast的总收入达到12亿美元，较上年同期增长91%。此外，就汽车销售而言，经历了近一年的努力，该公司也在全球市场内交付了3.48万辆电动汽车（其在当年年初所定下的目标为4.5到5万辆）。

不过，尽管其四季度净亏损额较上季度提升了3.4%（较22年同期高出1.3%）、达到6.5亿美元左右，伴随着本次财报的公布，VinFast董事长Le Thi Thu Thuy也对外透露，在接下来的新一年中，公司希望对外交付10万辆电动汽车。她表示，VinFast已经在美国和印尼等主要市场看到了积极迹象，今年，VinFast将在全球范围内扩张。她相信，“我们有信心实现这一目标”，虽然从现实层面来看这一过程中注定困难重重。

目前，有数据指出，VinFast有近70%的交付量是来自于其“兄弟公司”Green SM（GSM）——一家总部位于越南的由Vingroup掌门人潘日旺创立、主要聚焦打车和车辆租赁业务的企业（潘日旺也在今年一月份从VinFast的董事长职位转任为首席执行官，Thuy则相应地从其首席执行官转为了董事长）。基于这一点，VinFast在消费市场的前景并不怎么为外界所看好。

针对这一问题，在VinFast主阵地之一的北美市场，Thuy表示，今年，公司将把其北美销售点提升至130个，并在全球范围内把这一数字扩大到400个。作为对比，VinFast当前在美国仅拥有13家展厅以及6家经销商，而该公司称另有75家经销商正在进行申请。

另一方面，如笔者此前所述，从今年开始，VinFast将展开其“第二阶段”的规划，将在目前所专注的三大目标市场——越南、北美（美国及加拿大）、欧洲（包括法国、德国、荷兰）之外，开始深入探索亚洲（印度、印尼、马来西亚）、中东、欧洲（其他未覆盖地区）、非洲和拉丁美洲市场，并从中建立经销网络。

其中，针对印度市场而言，本月晚些时候，VinFast已经在印度泰米尔纳德邦正式动工了其年计划产能高达15万辆的综合电动汽车制造工厂，并宣布将在未来5年内对此投资5亿美元。同时，VinFast也强调称，除了制造设施外，VinFast 还计划在当地建立全国性的经销商网络，从而发掘这一人口众多但电动汽车采用率较低的国家的长期潜力。

当然，在这个平均消费力相对较低的区域——VinFast于北美市场在售的VF 8、VF 9两款车型起售价分别为4.6万和7.98万美元，VinFast也透露称，将会采取电池租赁模式，并表示，“客户每月支付的（电池租赁）费用会等于或低于同等汽油车辆的成本···”。而尽管VinFast并未透露其大致的价格规划，基于该公司此前在北美市场的租电定价——以VF 8为例，此模式下，该车型基础款的定价为4.22万美元，电池月租为每月169美元。相比于5.7万美元的含电池款售价，在短期使用层面，租电的车辆会有明显便宜许多。不过作为背景，有数据指出，23年大部分时间段内，印度所销售出的电动汽车有86%的部分价格低于2万美元，并且其中的最畅销款零售价约为1.05万美元。

东南亚市场则成为了VinFast今年的重中之重。Thuy在近期的采访中透露，在今年的10万辆交付目标中，将会有一半来自于越南（其余则来自北美、欧洲、中东和亚洲）。但也并不仅仅只是越南，今年，VinFast也将携其专为打造的右舵车型和“租电模式”探索印尼市场（印尼也为其首个推出右舵车型的国家），并且该公司也已于近期宣布同三家印尼客户签署了备忘录，将为后者车队提供600辆电动汽车。

此外，就印尼市场而言，去年9月份时，VinFast也曾对外透露将在印尼进行一项高达12亿美元规模的长期投资计划——其中，VinFast将于此新建一座产能预计可达3到5万辆的CKD工厂，尽管这一工厂的预计投产时间被定在了26年左右。

而在越南和印尼之外，今年早些时候，潘日旺也有对外表示，VinFast将于今年在菲律宾开始运营，并首先于此建设其电动汽车经销网络。同时，在宣布这一投资计划时，他也强调称，菲律宾是VinFast扩张时的“首要市场”。

但把目光转移回来，同印度相似的是，现阶段，东南亚电动汽车的渗透率仍并不理想，有数据预测，23年期间，电动汽车的销量可能会达到当地汽车总销量的6%。并且不容忽视的是，日趋加速的中国新能源出海热潮也将会为之带来更多的挑战——根据统计，去年一季度期间，东南亚售出的近75%的电动汽车均为中国车企产品。而从这一点出发，如果VinFast想要在东南亚的零售端发力，这其中显然会存在一个异常艰巨的挑战。

值得一提的是，就在本日，VinFast也对外宣布了其在中东地区的最新进展：已同一家名为Bahwan Automobiles Trading LLC（BAT）的企业签署了经销商销售协议，从而在阿曼市场分销电动汽车。根据声明，其首家商店预计将于今年中期开业，并将在随后开始销售包含VF 6、VF 7、VF 8和VF 9在内的多款VinFast产品。但同样，或者说正如上文所指出的那样，尽管这一举动推动了VinFast全球化战略的进一步落地，对这家电动新秀来说，面对翻了快两番的交付目标，VinFast要走的路依然还有很长很长。不过，也不难预料，伴随着这一过程，VinFast在接下来为外界呈现的答案，也将会有更多正待开演。