宝马集团在弗里兹洛杉矶艺术博览会上以 BMW i5 Flow NOSTOKANA 的形式展示了艺术与创新的融合。这款独一无二的车辆将宝马开发的变色技术与南非艺术家 Esther Mahlangu 的艺术语言相结合。

这一当代致敬让人回想起 Mahlangu 于 1991 年设计的 BMW 艺术车。“BMW i5 Flow NOSTOKANA 向 BMW 品牌的历史致敬，并以独特的方式延续我们全球文化参与的故事。它通过先进的技术将艺术与设计结合起来。在这里，技术本身就变成了艺术。”宝马集团设计主管阿德里安·范·霍伊东克 (Adrian van Hooydonk) 说道。

1991 年，Mahlangu 在 BMW 525i 的基础上设计了第 12 辆 BMW 艺术车，成为第一位这样做的女性和第一位非洲艺术家。“多年前，她的艺术启发了我，当时汽车变色的概念还只是我脑海中的一个想法，”宝马集团开放创新研究工程师斯特拉·克拉克 (Stella Clarke) 说道。“现在，能够实现这个想法，并与 Esther Mahlangu 合作，绝对是超现实的。” 这位 88 岁艺术家的标志性色彩和几何图案非常适合将创新 Flow 技术带入 BMW i5。电泳颜色变化的多功能性使这款全电动轿车成为一件充满活力的艺术品。“看到现代技术如何扩展我的艺术并使全新的观众能够接触到它，这对我来说很着迷，”马兰古说。

在以 Mahlangu 的第一个儿子命名的 BMW i5 Flow NOSTOKANA 中，应用了可以电子动画化的胶片部分，车顶、发动机罩、后部以及车辆两侧各有两条带。就像电子书阅读器一样，每张电子墨水薄膜中都有数百万个微胶囊。它们所包含的彩色颗粒的结构和排列可以通过施加电压来改变。这使得马兰古艺术的典型颜色和图案能够在不断变化的构图中产生。

动画还伴随着同样非凡的声音，由 BMW 集团声音创意总监 Renzo Vitale 专门为 BMW i5 Flow NOSTOKANA 创作。为了将宝马品牌的音景与南非恩德贝勒文化的音景结合起来，维塔莱使用了 Mahlangu 的声音序列以及她用于绘画的羽毛刷的声音。这些声音与 BMW 设计工作室使用的彩色铅笔产生的声音以及操作 BMW i5 触摸屏时听到的反馈声音信号相结合。这创建了一个声音混合，在每次颜色变化开始时轻柔地开始，并随着动画的进展而增加强度。

为了准确地再现复杂装饰的每个细节，BMW i5 Flow NOSTOKANA 配备了 1,349 个薄膜部分，每个部分都可以单独控制。用于修整薄膜的激光切割工艺和电子控制设计是与 E Ink 合作开发的。曲面技术的适应以及编程动画都是宝马集团的内部开发。

总体而言，变色技术正在迅速发展。2022 年推出的采用电子墨水的BMW iX Flow只需按一下按钮即可从白色切换到黑色。仅仅一年后，就出现了第一个多色实施。BMW i Vision Dee 所采用的 240 段薄膜能够显示多达 32 种颜色。最新的开发阶段现在可以实现更多的颜色和图案。与此同时，影片的各个部分更加稳健——这可能会让未来的系列制作变得更加容易。然而，就目前而言，BMW i5 Flow NOSTOKANA 仍将是独一无二的。