美国时间13日上午，美国国会众议院能源和商务委员会表决通过了一项针对TikTok的法案，其内容要求中国字节跳动公司剥离对旗下短视频平台TikTok的控制权，否则TikTok就会在美国遭到封禁。

根据新法案，字节跳动将有165天的时间剥离TikTok，这意味着字节跳动必须将TikTok出售，以保证TikTok不受包括中国在内的“外国对手”的控制。字节跳动无法与新独立的应用程序保持任何关系，也无法控制其算法。

在美国众议院投票结束后，TikTok首席执行官周受资在TikTok和社交媒体平台X上发布视频回应称，这项法案给了其他部分社交媒体公司更多权力，“将从创作者和小企业的口袋里拿走数十亿美元，并使超30万美国人的工作面临风险”。

周受资表示：“我们将继续尽我们所能，包括行使我们的法定权利，来保护我们和你们共同建立的这个超棒平台。我鼓励大家继续分享你们的故事。和朋友分享，与家人分享，也向你们的参议员分享”。

积极应对美国会“大棒”

美国当地时间3月5日，19位美国议员公布一项新法案（《保护美国人免受外国对手控制应用法案》），要求字节跳动剥离其旗下短视频应用TikTok。如果该法案最终被通过，字节跳动需剥离TikTok。否则将被苹果、谷歌等美国各大应用商店禁止上架，同时还会停止其网络托管服务。

3月7日，在新法案进行众议院能源和商务委员投票的几个小时前，TikTok给用户发出一则弹窗通知，试图告诉1.7亿美国用户事件的严重性。

TikTok将该法案称之为“全面禁令”，通知中表示这将“剥夺1.7亿美国人宪法规定的言论自由权”，并“损害数以百万计的企业，摧毁全国无数创作者的生计，并使艺术家失去观众”。通知下方设置了“拨打”按钮，提示用户致电所在选区的国会议员，“让国会知道TikTok对你意味着什么，并告诉他们投反对票”。

当天，美国众议院能源和商务委员会以50∶0的投票结果一致通过该法案。该法案想成为正式法律还需经过众议院表决，交由参议院进行讨论修改表决等一系列复杂的程序。待到两院达成完全一致，由总统签字生效。

并非首次被“盯上”

TikTok是继FaceBook之后第二个全球下载量突破30亿次的应用程序。目前，美国仍是全球TikTok用户最多的国家，用户数量已超1.5亿，约占美国总人口的一半，而且用户在平台上平均每天花费的时间超过90分钟，已超过全球最大的视频网站YouTube的用户使用时长。此外，数据显示，2023上半年全球TikTok视频发布数最多的国家也是美国，且其数据远高于其他国家。

TikTok在电商领域的表现更是令人瞩目。去年TikTok Shop在美国实现11亿美元商品销售总额，通过应用内购买的全年销售额超过40亿美元，远超Instagram的1.43亿美元。

之所以能在海外快速风靡，就在于TikTok的算法。和纯人工运营相比，算法能够更精准判断不同地区用户的喜好，大大压缩了人工运营中反复试验和试错的成本。TikTok依靠算法推荐机制为用户不停推送他们感兴趣的内容，让人长时间沉浸其中。

有美国媒体援引研究员的观点称，他们担忧TikTok成为中国在全球信息战中的武器，重塑美国主流社会对现实世界事件的理解方式。当时，TikTok的母公司字节跳动通过声明驳斥了上述看法：美国用户数据存储在本地，该应用在美国的内容和人工干预政策都由美国当地团队领导。

事实上，2019年10月，Facebook创始人扎克伯格公开批评TikTok，随后以“抵御价值观输出”的名义推动美国政府打压TikTok。当年11月，美国外资投资委员会（CFIUS）以国家安全的名义对TikTok进行调查。

2020年8 月，时任美国总统特朗普发出两个总统行政令，要求TikTok在美下架，并从字节剥离。2022年12月，美国国会通过法案，禁止联邦政府使用TikTok。三个月后，国会要求联邦政府设备卸载TikTok。紧接着国会又推出《数据法》，拟授权总统禁用TikTok。

2023年3月，拜登政府要求字节出售TikTok股份，否则TikTok将在美国遭禁。当月23日上午10时（美国当地时间），TikTok首席执行官周受资出席美国国会众议院能源和商务委员会听证会，回应来自美方议员“国家安全”等方面的问题。

在超过5个小时的听证会中，美方议员在关于TikTok与中国的关系、数据安全和青少年心理健康等问题上反复对周受资进行了盘问，但周受资的回答却被多次质疑是避重就轻。一些议员明确指出他们不相信周受资的回答，并称其若做出的虚假答案将承担法律责任。

尽管周受资在会上向美国立法者做出了 4 项承诺（优先考虑年轻用户的安全；用防火墙保护美国用户的数据；该应用程序将保留一个自由表达的地方，并且“不会被任何政府操纵”；让第三方独立评估单位验证安全性），但一年后的今天，美国国会仍打算使用雷霆手段遏制这家在美国颇受喜爱的中国短视频平台的发展。

若该法案正式生效，字节跳动没有按期剥离 TikTok，包括苹果、谷歌等应用商店将被强制停止对TikTok的网络托管服务，TikTok也无法与其他美国企业进行业务往来。而且违反该法案的应用程序商店可能会根据被禁应用程序的用户数量处以罚款（一个被禁应用程序的用户罚款高达5000美元）。

仍有转机？

尽管该法案已在众议院获得通过，接下来将被移交至参议院。一些 TikTok用户在众议院表决前发布了视频，显示他们打电话给自己选区内的议员，并威胁说，假使他们投票通过该法案，就要投票给其他候选人。这或许将使该法案在参议院通过受到掣肘。

很显然，TikTok努力借助用户力量的同时也正在维系内部凝聚力，其在内部备忘录中对员工表示，“我们的策略保持不变，我们仍然相信解决国家安全问题的最佳方式是在强大的第三方监督、审查和验证下，对美国用户数据和系统采用透明的、基于美国的保护方式”。TikTok在备忘录中重申，公司计划游说美国参议院不要通过该议案。

备忘录称，TikTok对美国众议院的决定感到失望，“虽然我们预料到了结果，但我想再次强调，委员会和众议院的投票只是一个漫长过程的开端，并不是终点”。

据外媒报道，TikTok首席执行官周受资本周将到访美国国会，并通过在参议院进行一系列游说以阻止这项法案最终通过。虽然一些议员办公室拒绝了其会面邀请，但其他一些参议员则表示“愿意坐下来与周受资谈谈”。在此种情形下，新法案是否尘埃落定还有待观察。