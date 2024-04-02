动察：全球绿色交通飞行器进入佳境，近期行业创新盘点

飞行汽车作为先进智能的交通工具，正成为中美日欧等国家争相涌入的热点科创领域，已进入井喷式发展期。我国在陆空两栖飞行汽车的研发上走在了世界前列，低空经济的发展前景广阔。

小鹏陆空一体式飞行汽车面向未来立体交通

小鹏陆空一体式飞行汽车，面向未来立体交通而设计。在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降，飞越拥堵、障碍、河流等，满足人们短距离低空出行的需求。此外，陆空一体式飞行汽车还采用了可折叠方向盘、透明仪表盘、驾驶舱透明底盘等前瞻“黑科技”，智能座舱可以在陆行模式与飞行模式之间自由切换。 2013年，汇天成立，便开始探索载人飞行器。2020年，何小鹏与小鹏汽车共同投资控股汇天，小鹏汇天正式成立。小鹏汇天致力于“给汽车插上翅膀”，造出真正的陆空两用飞行汽车，为人类城市立体交通提供产品和解决方案。

一体式飞行汽车的实际应用需匹配未来城市的软硬件建设、应用场景的建设，因此小鹏汇天将把此款产品安排在下一步进行量产。而他们首先要量产的分体式飞行汽车，有个霸气的称号——“陆地航母”。它由陆行体和飞行体两部分构成，陆行体可将飞行体完全收纳至车内，进行地面移动，并可像“变形金刚”一样进行自动分离、结合。此次CES上，小鹏汇天联合创始人、副总裁王谭向全球媒体宣布：分体式飞行汽车将于2024年四季度开启预订，并计划于2025年四季度开始量产交付。如果顺利实现，意味着“陆地航母”将成为全球首款面向个人用户量产交付的分体式飞行汽车。

空客 eVTOL 是一款四座飞行电动出租车

为了不被现代汽车和其他进入电动垂直起降 (eVTOL) 游戏的初创公司超越，欧洲航空航天公司空中客车公司推出了 CityAirbus NextGen。这家航空巨头利用“升力和巡航”概念，相信该原型机将非常适合城市和郊区的航空旅行。

空中客车公司表示，花旗空客下一代飞机的翼展为 39 英尺（12 米），其尺寸并不小，但其固定翼和 V 形尾翼的设计都考虑到了安静的飞行。该形状还将使电动汽车的巡航速度达到 75 英里/小时（120 公里/小时）。

八个电动螺旋桨帮助原型机从地面垂直升起并在空中水平移动，空客的目标航程为 50 英里（80 公里）。它说，这将使其非常适合在大城市使用。该公司还提到，它正在与航空公司合作伙伴合作，以确保其实用性和有用性。除了 CityAirbus NextGen 之外，该公司还借此机会向世界展示了德国多瑙沃尔特测试中心。该地点将专门用于测试 eVTOL 系统。

该系统自 12 月起投入运营，将用于为 CityAirbus NextGen 的首飞做好准备，首飞定于今年晚些时候进行。该公司计划测试eVTOL 的电动机、旋翼、飞行控制、航空电子设备和其他系统。空中客车公司表示，它致力于满足最高的安全标准，并正在与监管机构合作，确保 CityAirbus NextGen 的每个部分都为乘客做好准备。尽管它将配备自动飞行模式，但最初的飞行将由飞行员负责，以确保该技术的开发是负责任的。

Eveairmobility的EVTOL空中出租服务多个区域

Eveairmobility的 eVTOL 是 100% 电动的，其以人为本的设计通过最大限度地减少噪音来确保乘客、飞行员和社区的安全、可达性和舒适性。它将在发射时进行试点，但为未来的无人操作做好准备。 它的开发优先考虑最合适的特性，使其成为适合各种城市交通任务的车辆。最引人注目的特征是它的八个转子。原因很简单也很根本：安全。多个转子使我们的 eVTOL 更加坚固，能够应对各种条件。 该飞行器的另一个重要性能特征是其升力+巡航配置：该飞机具有用于垂直飞行的专用旋翼和用于巡航飞行的固定翼，无需在飞行过程中改变位置的组件。 将传统的固定翼与旋翼和推进器相结合，可实现实用且直观的升力+巡航设计，有利于安全性、效率、可靠性和可认证性。我们的 eVTOL 续航里程为 60 英里（100 公里），可提供可持续的通勤并减少噪音足迹，并在巡航期间大幅降低噪音。Eve 的 eVTOL 可搭载 4 名乘客加上一名飞行员，当无人飞行获得认证时，最多可搭载 6 名乘客。此外，每位乘客都可以携带一个标准随身行李，其尺寸和类型与航空公司接受的相同。飞机还准备容纳折叠轮椅。

Joby 的全电动飞机准备进入商业化运营阶段

Joby 的全电动飞机最大航程为 100 英里，可搭载一名飞行员和四名乘客，使其具有无与伦比的灵活性，可以为全球社区提供服务。 Joby 计划于 2025 年开始商业运营，继续从原型机向全面运营的机队发展。 作为其雄心勃勃的增长计划的一部分，该公司最近宣布计划在俄亥俄州代顿建造一座规模化的制造工厂。该公司开创性的新工厂的建立，每年将能够生产多达 500 架 eVTOL 飞机，这是先进空中机动领域的一个重要里程碑，并将带来多达 2,000 架高品质飞机制造业工作岗位。 Joby 还计划扩大其位于加利福尼亚州玛丽娜的现有制造工厂，该工厂去年开始生产飞机。Joby Aviation 为其 eVTOL 飞机维护流程选择了 IFS 航空维护云解决方案。IFS 为世界各地制造和分销商品、构建和维护资产以及管理以服务为中心的运营的公司开发和提供云企业软件。 作为该协议的一部分，IFS 航空维护云将为 Joby 的 eVTOL 飞机跨关键功能领域提供先进的端到端维护软件解决方案。其中包括工程、记录管理、运营和规划，以支持其全球扩张计划并确保最高的安全和效率标准。

Midnight eVTOL 飞机开发出专有电力推进系统

Archer 已在国家航空研究所实验室完成了严格的电池组跌落测试。这是该公司为其 Midnight eVTOL 飞机开发专有电力推进系统的一个重要里程碑。这被认为是电动垂直起降飞机最难通过的测试之一，其结果使 Archer 处于有利地位，能够在即将与联邦航空管理局进行的信用测试中成功完成相同的测试。

Archer 的工程和认证团队带领 Midnight 的专有电池组通过了三项模拟极端冲击场景的 50 英尺跌落测试。在不同充电状态（0%、30% 和 100%）下进行测试，电池组经受住了冲击，没有任何故障迹象，并继续正常工作。该测试在电动航空行业中被誉为最具挑战性的认证障碍之一，旨在确保电池组能够安全地承受重大冲击。这些测试成功的一个关键因素是Archer 选择在Archer 的电池专有电池组设计中使用圆柱形电池。

Archer 的目标是改变城市出行方式，用大约 10 至 20 分钟的电动空中出租车航班取代 60 至 90 分钟的汽车通勤，这种飞行安全、可持续、低噪音，且与地面交通相比具有成本竞争力。Archer’s Midnight 是一款有人驾驶的四人座飞机，旨在执行快速的连续飞行，并且两次飞行之间的充电时间最短。

PAL‑V 确认其 Liberty 飞行汽车将在 EMEA 地区首飞

总部位于迪拜的 Aviterra 已确认与 PAL‑V 达成协议，将飞行汽车引入中东和非洲。该协议包括 100 多辆 PAL‑V Liberty 飞行汽车。PAL‑V Liberty 因旋翼机和汽车的结合而被称为世界上第一辆真正的飞行汽车，解决了独立于（拥堵）道路行驶的需求并增强了旅行灵活性。 PAL-V 表示 Liberty 的飞行航程为 500 公里，最大空速为 180 公里/小时，可缩短通勤和旅行时间。

Aviterra 董事总经理 Mouhanad Wadaa 表示：“PAL‑V 是满足客户区域旅行需求的完美工具，提供飞行和驾驶的结合。这确实是一项将改变我们所知的出行方式的创新。“在经营一家公务航空公司时，我们始终密切关注新兴的先进空中交通行业，强调 PAL‑V 提供的独特机会。 PAL‑V 的长期存在和对现有法规的遵守使我们的客户能够使用现有的空中和道路基础设施安全地飞行。”

Wadaa 补充道：“此外，PAL-V 是唯一一款将飞行和驾驶结合到一辆车中的玩家。市场上没有其他公司能够提供这种组合，并且能够在不久的将来真正交付这些车辆。”PAL‑V 正在世界各地设立区域办事处，以发展其飞行汽车业务。这些区域办事处是 PAL‑V 的销售、维护、飞行培训和组装地点的中心。

点评：

2023年10月，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门联合印发《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035年）》，对eVTOL（电动垂直起降航空器）及飞行汽车提出了明确的时间规划：到2025年，实现试点运行，到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流。2023年12月的中央经济工作会议上，明确将“低空经济”列为国家战略性新兴产业。各个地方政府也纷纷发力，部署更多落地的政策。中国在低空方面的前瞻性布局，也是在迎接全球个人低空出行时代的到来。而在创新方面，我们也要时刻关注海外的步伐，看看全球绿色交通飞行器进入到一个什么样的阶段，有助于我们了解这个业态。请锁定动点科技，我们会保持前沿的跟踪报道。