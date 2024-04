科技无界,但也有着自己的独特进程。这里,动点出海将和大家一起回顾本周(2024.04.01-2024.04.07)东南亚及其他海外地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

朝向互联互通前进的东盟地区跨境支付蓝图在本周又向前迈了一步。

本周早些时候,新加坡金融管理局表示,继越南与23年的加入后,其与印尼、马来西亚、菲律宾、泰国在22年联合发起的《区域支付互联互通》合作倡议(RPC)再度迎来了文莱和老挝两位新面孔。至此,这项旨在推进该区域的经济复苏与增长的数字金融一体化战略已经迎来了8位选手的入局。

而作为这一倡议的体现,如本栏目所一再指出,这一互相连通的举措不仅在于能够通过二维码支付或者快捷支付方式促进这些连接国之间的跨境交易、为参与其中的参与者(尤其是中小企业)带来更多国际机遇,另一方面,在东南亚各国之间的流动日趋频繁的现在,它也将会通过投资以及业务交流等形式进一步推动各国金融基础设施的发展与完善,正如泰国央行副行长Ronadol Numnonda在该倡议启动当日所言,“这份协议标志着我们东盟支付互联互通倡议的另一个里程碑···并将作为未来多边合作的基础,为东盟的数字化转型铺平道路。”

展望未来,据透露,在东盟之外,RPC也计划希望扩展到其他东盟国家和其他地区——基于这一愿景,以东盟为起点,在不远的今后,我们或许也有望将于此见证到一个合作更加深化的普惠金融生态。

好了话不多说,让我们进入本期正题。

产业&动态

GGV Capital Asia现已更名为Granite Asia:纪源资本(GGV Capital)已于近期将其亚洲业务GGV Capital Asia重新命名为Granite Asia,以体现出其成为该地区领先的多资产投资平台的计划。GGV Capital 在一份声明中表示,公司将继续致力于管理其在东南亚、中国和印度的现有投资组合,并计划向亚太地区的其他资产类别和市场拓展,以反映投资者不断变化的需求。据透露,新名称是为了纪念纪源资本在2000年成立时的原名Granite Global Ventures。

携程与Capital A签署全面合作协议:马来西亚廉价航空机构亚航母公司Capital A近日宣布,已与携程集团签署了全面合作伙伴关系,以推进其亚洲的旅游产品和市场覆盖范围。Capital A在一份声明中表示,此次战略合作涵盖多个业务领域,其中,亚航与亚航MOVE将在航班住宿、景点门票、网约车和支付等创新解决方案方面与其进行重点合作。同时,携程的金融科技部门TripLink也将为亚航提供支付解决方案。

Grab将于6月逐步停止GrabPay支付卡服务:据悉,Grab已于近期宣布将从2024年6月1日起停止对其GrabPay支付卡(数字卡和实体卡)的支持。据了解,自4月1日起,Grab已停止接受新的GrabPay卡申请,而用户仍可在4月30日之前根据需要申请更换卡。同时,该卡服务结束后,用户的GrabRewards积分和GrabPay Wallet余额不会受到影响。作为背景,该公司曾于2019年与万事达合作推出了GrabPay卡服务——该服务首先在新加坡推出,随后到了菲律宾以及其他东南亚国家。

新加坡监管机构审查了Grab与Foodpanda的潜在收购交易:据外媒日前指出,新加坡竞争与消费者委员会 (CCCS) 曾在一月份时就Grab对Foodpanda的收购进行了审查,尽管该收购现已失败。作为背景,去年9月,Delivery Hero曾指出正在考虑出售其在东南亚的Foodpanda业务,而Grab是该品牌的潜在买家之一。不过到了今年2月,Delivery Hero表示已退出与“主要谈判对手”的讨论。 Grab也在同月的财报电话会议上表示,没有计划进行任何收购。随后,在这些公告发布后,CCCS停止了对该交易的审查。

Tokopedia已同TikTok Shop完成后端整合:据GoTo集团电商总裁Melissa Siska Juminto近日表示,TikTok Shop和Tokopedia已按照合并要求完成了系统整合,并于3月27日达成了Shop | Tokopedia品牌。Juminto向媒体指出,Tokopedia上的所有电商活动——包括支付、订购、交易,现在都完全在Tokopedia的电子系统上进行。同时,除了TikTok和Tokopedia 之间的支付整合外,从网站主页到 Tokopedia 的卖家仪表板在内,新实体平台的品牌都已与Shop | Tokopedia品牌保持一致。

BlackBerry 正式在马来西亚开设网络安全卓越中心:BlackBerry 全球顶级的网络安全卓越中心 (CCoE) 近日在吉隆坡正式揭幕。全新的 CCoE 将提供卓越的网络安全培训和网络威胁情报,旨在帮助马来西亚和该地区的合作伙伴更好地预防、遏制和应对印度洋—太平洋地区政府和组织面临的网络威胁。该公司还宣布,其全新的 BlackBerry 网络安全课程现已通过这项新设施首次推出,将提供多样化的全球认可课程和证书,帮助马来西亚和该地区培养资深的网络安全人才和生态系统。这些计划旨在帮助解决该国应对报告中提到的,约 12000 名网络安全专业人员的短缺问题,并为该地区男/女性提供职业发展机会。

广汽埃安宣布进入东南亚最大汽车市场印度尼西亚:广汽埃安日前宣布与印度尼西亚 INDOMOBIL 集团签署战略合作协议,标志着其正式进入东南亚最大的汽车市场,进一步巩固了广汽埃安的“泰国 + 印尼”双工厂战略布局。据介绍,INDOMOBIL 集团业务涵盖整车制造到汽车金融等多个领域,其母公司三林集团是印尼前三财团,这将为广汽埃安在印尼的发展提供支持。根据双方的合作规划,广汽埃安将与 INDOMOBIL 集团在整车制造、汽车销售服务及金融、能源生态、出行市场、产业链上下游等领域开展合作。

文莱和老挝正式加入区域支付互联互通倡议:新加坡金融管理局(MAS,该国央行)周三表示,在于此前表达了希望加入《区域支付互联互通倡议》(RPC)后,文莱和老挝两国央行现已正式加入了该倡议。目前,RPC中共有八家东盟央行加入。作为背景,RPC于2022年底由印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国五国央行率先发起(越南于2023年8月加入),是一项旨在促进更快、更便宜、更透明、更具包容性的跨境支付的倡议,通过QR码支付和快捷支付方式等方式,增强各国央行促进和加速该地区支付互联互通发展的能力。

VinFast在印尼的首家经销商店正式开业:越南新能源车企VinFast在周二的一份声明中表示,其合作伙伴PT Gallerie Setia Utama已在雅加达西部的德波市开设了VinFast在印尼的首家经销商店。据透露,现阶段,该商店将展示VinFast的VF 5 和 VF e34两款智能电动汽车,并提供专业咨询、销售和客户服务项目。

马来西亚公布VC增长和经济赋能蓝图:据报道,马来西亚当局已于本周一公布了该国的风险资本增长和经济赋能蓝图。马来西亚科技创新部(MOSTI)和马来西亚风险投资管理有限公司(MAVCAP)在一份声明中表示,随着2024-2030年马来西亚风险投资路线图(MVCR)的推出,马来西亚将成为风险投资的领先中心。据透露,该路线图强调战略分配、监管改革和能力建设,旨在确保风险投资生态系统的可持续增长和包容性。

投融资

聚焦工业场景风险,视频分析解决方案提供商Ailytics获得270万美元融资:Ailytics成立于2021年,旨在通过其视频分析解决方案帮助建筑以及工业场景工作人员所处的环境及操作行为进行监控,从而减少其减少事故率。

具体而言,Ailytics可以利用来自任意单一台摄像头的2D视频信息来生成3D画面,从而应对复杂部署情况。此外,该公司也强调,即使在恶劣的环境中,其解决方案也能利用现有的低分辨率摄像头完成高精度部署,使其更加适用于建筑工地和制造工厂的动态环境。

“外科手术界Airbnb”HD获得560万美元融资:HD成立于2019年,旗下运营着一个名为HDmall的医疗服务预约平台,主要为用户提供疫苗接种、医美、牙科诊疗、健康检查、药物购买、医疗资金借贷等方面的服务(也包含针对宠物的医疗服务预约)。

观点&观察

2亿美元新AI中心,Nvidia在东南亚继续加码:那个穿着皮衣的男人又在东南亚下注了。动点出海综合多家外媒报道获悉,有印尼官员在本周四表示,Nvidia将与印尼电信公司Indosat Ooredoo Hutchison(Indosat)展开合作,计划于今年在中爪哇省梭罗市动工打造一家人工智能中心。

据了解,该中心或将由电信基础设施或人力资源中心组成,且两家公司已承诺为此设施投资2亿美元。其中,就选址方面,透露该合作计划的官员称,之所以选在梭罗,是因为“它们已经准备好了,拥有良好的人力资源和5G基础设施···”

