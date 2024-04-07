那个穿着皮衣的男人又在东南亚下注了。

动点出海综合多家外媒报道获悉，有印尼官员在本周四表示，Nvidia将与印尼电信公司Indosat Ooredoo Hutchison（Indosat）展开合作，计划于今年在中爪哇省梭罗市动工打造一家人工智能中心。

据了解，该中心或将由电信基础设施或人力资源中心组成，且两家公司已承诺为此设施投资2亿美元。其中，就选址方面，透露该合作计划的官员称，之所以选在梭罗，是因为“它们已经准备好了，拥有良好的人力资源和5G基础设施···”

Nvidia尚未对此消息置评。Indosat则在随后（本周五）的声明中指出，Indosat致力于成为印尼人工智能的发展先驱——现在，公司的主要关注点是在梭罗开发一个与人工智能相关的卓越中心。值得一提的是，上月晚些时候，Indosat称，公司已准备好将Nvidia Blackwell产品集成到其基础设施中，从而推进印尼人工智能产业的发展。

这并不是Nvidia近期在东南亚的首次加码。早在今年2月份时，新加坡电信就曾对外宣布，已经加入了Nvidia的合作伙伴网络云计划（NVIDIA Partner Network Cloud Program），以此为该地区的企业带来Nvidia的全栈人工智能平台。Singtel在当时表示，这个由Nvidia支持的人工智能云将由Singtel的Nxera区域数据中心业务托管，而该业务将从中开发出新一代的人工智能就绪数据中心。

另一方面，在去年年底，马来西亚公用事业公司杨忠礼电力国际有限公司也曾表示，将与Nvidia在当地合作共同建设一家人工智能基础设施，从而为马来西亚的科学研究以及（AI）解决方案和应用程序的开发提供基础支持、加速该国向人工智能国家的转型进程。据介绍，该设施的第一阶段预计将于今年中期投入运营。届时，马来西亚也将迎来该国速度最快的超级计算机。

把目光转向东南亚的另一个热门市场越南，同样的，这里也承载了Nvidia的“人工智能野望”。同在去年晚些时候，Nvidia CEO黄仁勋表示，Nvidia希望在越南建立一家新基地，以发展该国的半导体产业。他表示，在Nvidia看来，越南市场是其重要市场之一。据悉，Nvidia已在当时的会议上与越南科技公司以及越南当局讨论了半导体合作协议——作为背景，此前，Nvidia此前已在越南有过2.5亿美元的投资。

当然，也并不仅仅只是上述动向，对Nvidia来说，东南亚显然是其全球战略中的一块无法忽视的版图。以新加坡为例，在营收层面，据SEC去年的一份文件显示，在截至当年10月份的一个季度期间，该公司就有近15%（27亿美元）的收入来自新加坡，使得该地区成为Nvidia当期的全球第四大市场区域，仅次于美国、中国台湾、以及中国大陆与中国香港。

此外，作为东南亚地区快速向数字化转型的数字进程的体现之一，该地区针对人工智能以及数据产业方面的决心也在不断彰显和落地，而这也在不断吸引着这位“皮衣教主”的目光。

目前，马来西亚已经对外展现了该国在数据中心产业方面的发展定位——该国正希望吸引微软和谷歌的投资，从而进一步将马来西亚打造成数据中心枢纽。作为参照，有数据指出，2022年至2028年期间，马来西亚的数据中心市场规模预计将从13.1亿美元增至22.52亿美元，实现9.41%的年增长率。同时，其数据中心的建设速度也将加速前进———在未来五年内，预计将有800兆瓦的数据中心得到投产。

而在发展人工智能产业方面，尽管从实际层面来看，东南亚仍是一个起步较晚的区域，面对近两年来的生成式人工智能热潮，包括马来西亚、印尼、新加坡在内的多个国家也已经陆续对外公布了其针对这一热门风口的监管框架计划，希望以此确保人工智能技术能够得到正确落地使用。此外，新加坡副总理Lawrence Wong也在近期表示，未来五年，新加坡将在AI领域投资超10亿新元以支持该国家人工智能领域的发展···

在这样的背景下，自然而然地，东南亚正在愈发引起Nvidia的重视。正如黄仁勋在去年会见其马来西亚和新加坡业务合作伙伴时所言，在成为人工智能和芯片市场方面，他已经看到了东南亚的巨大潜力，并且这一热门新兴地区已经展示出了其在渴望进入半导体&系统设计、数据中心运营、软件设计、软件运营&服务等领域的成功案例。他强调称，“我对东南亚充满信心。”

有数据预测，24年期间，东南亚人工智能市场规模预计将为100亿美元。至2030年，这一数字有望达到近269亿美元，实现17.8%的复合年增长率。基于这一增长势头以及当地数字化进程的进一步加快，在这一技术的促进下，届时，东南亚GDP也有望从中收获1万亿美元的新增份额。而在这其中，不难发现，也必将有由Nvidia所挥下的浓墨重彩的一笔。

封面来源：Nvidia官网