叫停造车的新闻还没捂热，苹果又被传将涉足新领域。据外媒援引知情人士消息，苹果的工程师团队已经投入了大量的研发资源，致力于开发一种能够在家中自由移动并跟随用户的移动机器人。这种机器人不仅能够在家庭环境中提供辅助、娱乐服务，还能根据用户的个性化需求提供定制化服务，从而为用户带来更为便捷和智能的家居生活体验。

随着科技的不断进步，家用机器人市场正逐渐成为各大科技公司的新战场。苹果如果真的入局，无疑是其探索下一个增长点、拓展业务范围的重要一步。

绕不开的 AI

苹果公司CEO蒂姆·库克不久前在公司线上股东大会上表示，苹果公司正在向生成式人工智能大力投资。CNBC称，库克这一表态是苹果公司“迄今为止发出的最强烈信号之一”，表明该公司正在拥抱科技行业掀起的生成式人工智能热潮。

库克当天在会议上称，苹果公司看到了“生成式人工智能具有令人难以置信的突破潜力”，“这就是我们目前在这一领域大力投资的原因”。“我们相信，从生产力、解决问题等角度来说，它将给我们的用户带来变革的机会。”

据库克透露，苹果公司今年晚些时候会分享更多关于使用生成式人工智能计划的消息。“我期待今年晚些时候与大家分享我们在生成式人工智能领域取得新突破的方式，我们相信这是可以重新定义未来的另一项技术。”

而经常爆料苹果消息的马克·古尔曼则称，苹果正在研究使用人工智能算法，可以让机器人在复杂的家庭环境下穿行，并打造出能处理家务活的机器人，比如在厨房水槽边清洗碗碟。这种机器人可能可以拨打FaceTime电话、监控家庭和家中的人，执行简单的任务并回答询问。

外媒指出，苹果公司在人工智能领域拥有深厚的积累，其机器学习算法和人工智能技术已经广泛应用于其产品线中，从Siri智能语音助手到Face ID面部识别，都展示了苹果在AI方面的强大能力。这些技术或将为家用机器人提供智能导航、语音识别、面部识别等功能，使其能够更好地理解和满足用户需求。

古尔曼进一步表示，除了人工智能技术，苹果的机器人项目还在探索与显示屏相结合，拟开发一种高级桌面家用设备。这种设备能够“模仿FaceTime视频通话中人的头部动作”，为用户带来更为灵活的交互体验。

褒贬不一的下一个增长点

今年2月，苹果公司放弃了电动汽车项目，而后又放弃为Apple Watch开发MicroLED屏幕，倾注心血打造的Vision Pro（混合现实头显）目前市场反馈平平，且尚未在全球铺货。苹果高层正欲努力再打造一个iPhone时刻，只能寄希望于新的领域。

据MarketsandMarkets报告数据，全球家用机器人市场规模预计将从2023年的103亿美元增长到2028年的245亿美元，预计2023年至2028年的复合年增长率将达到18.8%。

苹果公司考虑进军家用机器人市场可能是基于其对未来科技趋势的洞察以及对潜在增长机会的追求。随着人工智能和机器学习技术的快速发展，家用机器人市场正逐渐成熟，为苹果提供了一个新的收入来源和业务扩展的机会。苹果公司在设计、用户体验和生态系统整合方面拥有显著优势，这些优势可以帮助其在家用机器人领域创造差异化的产品，满足消费者对智能和高质量家用设备的需求。

此外，苹果公司一直在寻求创新和扩展其产品和服务的范围，家用机器人市场提供了一个与公司现有技术和产品线相辅相成的新领域。通过开发家用机器人，苹果也许可以进一步巩固其在智能家居市场的领导地位，并将其品牌延伸到消费者的日常生活中。同时，这也将使苹果能够利用其庞大的用户基础和强大的零售渠道，推广和销售新的家用机器人产品。

已经躬身入局的追觅科技，其中国区总经理郭人杰就认为机器人不一定能完全取代人，但它可以解放人脱离一些繁琐工作，发挥辅助作用。在核心技术持续进步的情况下，3-5年内机器人商业化的可能性非常大。

优必选科技创始人、董事长兼CEO周剑也曾表示：“随着人机协作时代的到来，越来越多服务机器人解决方案将在垂直领域落地应用，服务机器人产业迎来十年黄金发展期。这个行业一定是万亿级的。”

然而，进入家用机器人市场也意味着苹果将面临新的技术挑战和市场竞争。美国投行Wedbush知名策略师Dan Ives认为，这种转变对苹果不利，“苹果应该把主要精力放在向人工智能领域倾斜”。

“如果他们真的把钱花在机器人上，那将是一件可怕的事情，看看失败的电动汽车计划。”Ives说，“对库克来说，他的主攻目标应是人工智能。如果他们把目标对准机器人，那对苹果来说将是极为糟糕、再度遭受重创的时刻。”

华尔街的其他策略师也对苹果的机器人开发表示怀疑。知名科技分析师吉恩·蒙斯特甚至表示，“我百分之百同意，苹果搞一个小型计划来深入探索家庭自动化。但尽管如此，我认为我们在未来五年内看到一款新产品的可能性微乎其微，甚至为零。”

总结

苹果公司的历史表明，其一向喜欢定义赛道，诸如 iPhone和 AirPods，正是其对智能手机和无线耳机等赛道的颠覆和引领，才成就了如今的声名。因此，苹果进军家用机器人市场的决定可能是基于其对技术创新的承诺、对市场潜力的评估以及对公司长期战略的考虑。

然而，这一领域也充满了挑战，包括技术的复杂性、市场的竞争性以及用户需求的多样性。苹果需要在保持其产品高品质的同时，不断创新和适应，以确保其在家用机器人市场中的成功。尽管市场对此反应褒贬不一，但苹果的历史已经证明，它有能力在新领域中开辟自己的天地。未来，苹果能否在家用机器人市场再次定义赛道，引领行业变革，让我们拭目以待。