雷诺与五家法国初创公司联手开发了五款独特的电动交通可持续产品。整个项目被冠以“5 种运动”的标签，涵盖了各种地形的移动性——从水、雪、柏油路面到越野地形。让我们来看看这些有趣的交通工具。

Searacer电动水上摩托艇

第一款名为 Searacer，是与法国初创公司 Searider 首席执行官 Flavien Neyertz 合作开发的。这款电动个人船只（PWC）是法国制造的第一艘此类船只，雷诺表示，它是专门为水上运动而设计的。

它配备了高密度电动机，尽管规格尚未公布，但雷诺表示 Searacer 的多功能性足以给经验丰富的肾上腺素爱好者留下深刻的印象。它赢得了 A’Design 奖，以及 MotoGP 世界冠军 Fabio Quartararo 的认可。

Moonbike雪地摩托车

从水上转向陆地，雷诺与 MoonBikes 首席执行官兼创始人 Nicolas Muron 合作，推出了同名的 Moonbike。所以这只不过是重新标记而已。然而，Moonbike 并不是一辆自行车，而是一种紧凑型雪地摩托，恰如其分地称为雪地滑板车。

后面有一条毛毛虫式轨道，前面有一个滑雪板，Moonbike 可以在泥泞的雪地上快速行驶，最高速度可达每小时 40 公里（约每小时 25 英里）。由于其无皮带和无链设计，Moonbike 几乎不需要维护，使其成为冬季出行的可靠选择。

Moonbike 承诺提供电动雪地自行车的绝佳体验。 MoonBike 配备轨道和前滑雪板，重量轻，速度高，骑行时间为 3 小时。

Evol BMX电动自行车

当我们在陆地上时，让我们通过与 Evol Bike 创始人 Olivier Le Quellec 合作打造的 Evol BMX 过渡到干燥的天气。顾名思义，Evol BMX 是一款电动 BMX 自行车，由 Le Quellec 和建筑师 Vincent Coste 合作诞生。

Evol BMX 由 500 瓦电机驱动，最高时速为 28 英里，它更像是一款城市通勤车，而不是一款能够跳跃和旋转的特技自行车。

Reverso可持续帆船

雷诺跳回水中，与Reverso的Antoine Simon合作打造了这艘紧凑型帆船。 Reverso 尺寸为 3.4 x 1.45 米（11 x 4.7 英尺），可拆卸为四个独立的部分，以便于存储和运输。

这里没有提到电动马达，所以看起来你必须使用内置的帆或一些桨来驱动。

Plume Foil电动冲浪板

最后但并非最不重要的一点是，雷诺与设计师艾蒂安·蒙伯罗 (Etienne Monbereau) 合作推出了 Plume Foil。这款 eFoil 有点像冲浪板，只不过您甚至可以在静水中骑行。它配备了强大的电动机，可以将滑板推至每小时 35 公里（每小时 22 英里）的最高速度。

它的重量不到 30 公斤（约 66 磅），足够轻，您可以轻松装入面包车或皮卡车的后部，以便下次去海滩旅行。

点评：

近年来，多家汽车制造商纷纷涉足电动汽车领域。保时捷、杜卡迪甚至 Rivian 等大牌企业都已在电动自行车领域占据了一席之地。但现在，雷诺正在进一步突破界限，推出超越两个轮子的概念，甚至是陆地和水上概念，给了许多车企一些新的启示。以自然元素（雪、空气、水和地球）为基础。五款酷炫且创新的移动产品，体现了雷诺 5 的排他性、法国技术和前卫设计，是法国科技移动的标志。也让我们意识到原来除了都市交通，各种交通方式都可以拥抱电力系统，实现可持续的未来。