本田在俄亥俄州建立本田电动汽车中心取得了关键进展，该中心将作为北美电动汽车生产的路线图。随着本田致力于在 2025 年底开始电动汽车生产，重组工作正在顺利进行，包括车辆生产的准备工作和智能动力单元 (IPU) 的内部组装，智能动力单元容纳电动汽车电池并作为车辆的一部分平台。基于实现碳中和的目标，本田的目标是到 2040 年实现 100% 零排放汽车销售。

本田预计在其俄亥俄州电动汽车中心雇用 300 名员工，而马里斯维尔汽车工厂 (MAP) 的 300 名员工将提高 IPU 组装技能。这家日本汽车制造商已承诺投资至少 7 亿美元改造其马里斯维尔汽车工厂、东自由汽车工厂 (ELP) 和安娜发动机工厂 (AEP)，以引领北美电动汽车生产。

除了在 MAP 和 ELP 生产电动汽车之外，本田员工还将在电动汽车中心开发电动汽车生产方面的知识和专业知识，这些知识和专业知识将在未来几年在本田的北美汽车生产网络中共享。 EV Hub 将为本田在北美和全球生产电动汽车设定标准。

虽然本田将在俄亥俄州的电动汽车中心开始生产电动汽车，但基于该公司到 2040 年使电池电动和燃料电池电动汽车占其汽车销量 100% 的愿景，本田在北美的每个汽车生产工厂都将拥有一个关键的电动汽车生产基地。在本田的电气化未来中发挥的作用。

俄亥俄州本田电动汽车中心的作用是建立电动汽车生产的专业知识和经验，并将在北美的本田生产网络中共享。重要的是，本田希望在向电气化未来过渡的这些关键的后续步骤中保持所有地点的就业稳定性。

此外，即使本田加快了电动汽车生产的准备工作，该公司仍计划维持当前的内燃机和混合动力电动汽车生产，以满足持续强劲的客户需求。内燃机和混合动力汽车销售的持续成功也将支持电气化未来所需的投资。