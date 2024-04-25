在当今世界，AI已经成为推动社会进步和经济发展的关键力量。随着技术的不断进步，AI的应用已经渗透到人们生活的方方面面，从日常的智能助手到复杂的工业自动化系统，AI的影响力无处不在。在这场全球性的技术革命中，各国都在积极布局，力图在AI领域取得领先地位。然而，尽管许多国家都对AI的发展给予了高度重视，但中美两国无疑是目前该领域的领头羊。

在这样的国际背景下，以技术创新著称的日本，在错失移动互联网发展的红利后，也在AI领域展现出了不甘落后的决心。据日本共同社报道，日本神奈川县横须贺市于当地时间23日宣布，将尝试使用生成式AI创建该市市长“上地克明”的虚拟分身，让其用英语介绍例行记者会概要，并发布信息。

事实上，横须贺市去年就已经成为日本第一个尝试使用 ChatGPT 进行协助行政工作的城市。这一举措反映了日本在追赶中美AI发展步伐中所展现出的积极姿态。

科技企业押注日本

日本民间对人工智能的看法也日益积极。普华永道的一项调查发现，2023 年春季，只有 10% 的受访者表示他们在 ChatGPT 等应用程序中使用了生成式人工智能。仅仅六个月后，这个数字就跃升至 73%。

日本经济团体联合会4月16日发布建议，要求日本政府制定着眼于2040年前后的综合性产业战略。经团联强调，数字化在应对少子老龄化和人手短缺问题上是有效的，呼吁应把今后三年作为人工智能开发的集中投资期，动用包括税制和监管改革等在内的所有措施。

日本对 AI 的关注，也吸纳了很多科技企业的目光。

OpenAI 本月15日宣布在东京设立该公司在亚洲的首个办事处，将业务扩展到亚洲，并将发布针对日语进行优化的GPT-4定制模型。OpenAI称，将致力于与日本政府、当地企业和研究机构合作，开发安全的人工智能工具，满足日本的独特需求，并创造新的机会。

美国东部时间4月9日，微软宣布将在未来两年内投资 29 亿美元，以增加其在日本的超大规模云计算和人工智能基础设施。它还将扩大其数字技能项目，目标是在未来三年内为超过 300 万人提供人工智能技能，在日本开设首个微软亚洲研究院实验室。据微软公司2月份发布的搭载ChatGPT的搜索引擎Bing称，日本试用版本的注册量占全球的10%，日本的人均搜索量最高。

去年11月，据日媒报道，英伟达CEO黄仁勋在与日本时任经济产业大臣西村康稔会谈中表态，可以满足日本在AI领域对先进计算能力的需求。

更务实的 AI 应用目标

根据高盛的研究，生成式AI研究的突破可能在未来10年推动全球GDP增长7%。在此背景下，全球科技公司也纷纷发力大语言模型。美国和中国的主要科技巨头都已经推出了自己的大语言模型。

与中国和美国相比，日本在开发大模型方面不具备优势资源。日本经济学家野口悠纪雄去年8月撰文称，在生成式AI方面，日本落后于世界其他国家，“令人担心的是，日本能否跟上巨变的步伐”。

目前，日本正面临人口老龄化、劳动力不足、财政支出负担加重、经济持续衰退等社会经济问题，AI普遍被看作解决现有问题以及经济新增长点的路径。日本经济产业省去年关于数字化推广的研究的一份报告显示，鉴于生成式人工智能的潜力，企业不仅必须将其用作提高运营效率和生产力的工具，而且还必须通过转变其产品、商业模式和企业组织来获得竞争优势。

日本跨国信息技术和电子公司 NEC 开发了自己的以企业为中心的生成式人工智能系统，名为cotomi，并计划为制造和医疗保健等特定行业提供更多版本。日本初创公司 Preferred Networks 正在设计定制芯片，用于为生成人工智能提供动力的机器。

日经新闻此前公布的调查显示，在受访的94家主要公司中，不打算使用生成式AI的企业仅有1家。关于引入人工智能的目的，调查显示，83%的企业追求的是“削减工作时间”；67%的企业指向提高生产效率、增加销售额；63%的企业希望借此削减销售管理成本及人工费。

帮助企业实施人工智能解决方案的台湾公司iKala，其联合创始人兼首席执行官Sega Cheng表示，日本公司正在寻求与外国公司建立长期合作关系。随着劳动力不断减少，日本的目标是成为展示人工智能带来的更高生产力优势的领导者。医疗保健行业正面临严重的人员短缺（人口老龄化需要更高水平的医疗护理）被行业专家视为关键目标领域。

政府的雄心

日本政府计划正在帮助培育人工智能环境，努力确保国家拥有这种数字化转型所需的资源，其中包括计划建立一个国家研究所来确保人工智能技术的安全。

与欧盟的严格监管不同，2018年日本《著作权法》修订增加了对机器学习合理使用的豁免条款，允许人工智能在未经版权所有者许可的情况下，自由使用受版权保护的作品。日本政府亦多次重申“不会对人工智能训练中使用的数据实施版权保护”。

2022年日本政府发布《人工智能战略2022》，提出将数理科学、数据科学、人工智能教育作为“社会5.0时代”的基础教育内容，从早期教育阶段开始强化数理科学，完善各级学科信息通信基础设施，提高学生数理应用的能力。日本计划每年培养数据科学和人工智能领域专业人才25万，挖掘和培养该领域创新人才2000人、全球顶尖人才100人，每年开展相关领域在职培训社会人员100万人。

日本文部科学省从2024年度起给从事新一代人工智能等开发的顶尖人才提供经济支持，将每年给年轻研究人员发放2000万日元、给研究生发放600万日元，并将此项措施制度化。日本政府提出目标，到2025年每年培育2000名可在世界舞台活跃的AI专家人才。

去年4月，日本政府成立了AI战略小组，以内阁为中心，经济产业省、总务省、文部科学省、数字厅、个人信息保护委员会都作为小组成员，负责讨论与AI相关的国家战略。而为了更好地支持AI产业的发展，日本政府在去年6月发布了更新后的半导体战略，目标是到2030年将国内生产的半导体销售额增加两倍，达到15万亿日元以上。

据日经新闻报道，日本执政党将提议政府在2024年内出台一项监管生成式人工智能技术的新法律，据悉执政党此举是为了回应人们对人工智能相关虚假信息和侵权行为日益增长的担忧，该党的人工智能项目团队计划为微软支持的GPT、Sora等生成式大模型开发商起草初步规则，其中可能包括刑事法规。

经济产业省则制定了到2027财年末将国内计算能力提高到现有水平20倍至30倍的目标。2023财年政府追加预算1800亿日元，为企业安装超级计算机和为开发生成式人工智能提供补贴。

总结

随着全球人工智能技术的飞速发展，日本正积极拥抱这一变革，不仅在地方行政工作中应用AI技术，更在国家层面制定了一系列战略和政策，以推动AI技术的深入发展和应用。从横须贺市的虚拟市长到全国性的AI战略，日本正通过政府的引导和企业的创新，努力克服资源上的不足，专注于AI的实际应用，以解决人口老龄化、劳动力短缺等社会经济问题。

同时，日本政府也在积极培育AI人才，加强基础设施建设，并在法律层面为AI的发展提供支持和监管。通过这些措施，日本旨在成为具备生产力优势的 AI 领导者，并在全球AI领域占据一席之地。