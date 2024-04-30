经过一年半的时间，华为位于上海南京东路的全球最大旗舰店（原上海“南京大楼”）在精心改造升级后，今日以全新的面貌焕新开业。自2020年开业以来，这家门店已经成为上海市的地标性建筑之一。此次翻新总面积达3500平方米，不仅在硬件设施上有了全面提升，更为顾客体验和探索华为的产品及服务提供了更理想的环境。

鉴于南京大楼在上海历史文化建筑中的重要地位，华为南京东路旗舰店在翻新过程中，依然尊重并保留了建筑原先的海派文化经典线条，以此为基础，力求保持其原始风貌。同时，巧妙地融入了大量木质、皮质、镜面及不锈钢的结构元素，旨在打造一种自然且温馨的环境氛围。

为了更直观地了解其中的变化，动点科技记者到场一探究竟。

华为认为，旗舰店并非单纯的购物场所，更是一个能让人们驻足停留、交流互动的空间。在此次改造后，店内一层将作为主产品销售区和鸿蒙智行区的所在地，展示了多样化的产品系列。全新设计的智慧出行区汇聚了鸿蒙智行旗下的多款产品，包括问界、智界等热销系列车型；而移动办公区则陈列了最新的华为Pura 70系列手机等终端产品，消费者可在此感受HarmonyOS“超级终端”带来的多设备协同的魅力。

二楼被精心划分为全屋智能体验区、咖啡区、儿童区与休息区等多区域，构建了一个多元化、互动性强的综合性空间。在这里，顾客可以沉浸式体验华为全屋智能产品，或是在随处可见的座椅上小憩。与此同时，这里也是观察南京东路的绝佳地点，科技、人文在此交相辉映。

值得一提的是，该店新增新一代华为旗舰特有的咖啡服务，设计师巧妙地将咖啡区布置在二楼的核心地带，使其成为顾客在店内穿梭时的自然停留点。店里为消费者准备了10余款咖啡赠饮，并在新品上市时提供新品特调和各城市旗舰店的定制化口味。

儿童游乐区则不仅展示了华为最新的科技产品，更提供了多样化的互动体验项目。在此区域，孩子们将有机会亲身操作各类科技设备，参与寓教于乐的科技游戏，从而更直观地理解科技知识，激发其创造力和好奇心。

位于三楼的全新运动健康区，由专业健身机构运营超级猩猩运营，该区域集产品展示与互动体验于一体。通过预约，顾客即可享受一对一的专业运动指导私教服务，或参与SUPERMONKEY META 超猩剧幕的沉浸式健身课程，该课程特有沉浸式剧幕教室，配备全景大屏及智能灯光音响等系统，为不同运动基础的人群提供多元化的运动课程选择、科技化的运动空间体验、有温度社群活动陪伴。

在运动过程中，华为南京东路旗舰店还将为顾客提供华为手表等穿戴设备，实时记录顾客的运动数据，使顾客能够深刻体验到华为穿戴设备在运动健康领域的出色表现。此外，店内还设有独特的装置艺术，这些装置艺术与华为产品和超级猩猩形象相结合，创造出了别致的打卡点，为顾客带来更加全面和丰富的场景体验。

改造后的售后服务区面积更大、功能更全面，特设有沙发组和休闲组，为等待的客户提供舒适的休息空间。同时，引入了售后叫号系统，以确保服务有序进行。此外，还特设了自助取水点，以方便有需要的客户随时取用。在服务模式上，华为旗舰店采用了独特的一对一售后模式，在8个一对一售后空间中配备了19个维修座椅，以应对各种维修需求。

总结

2019 年9 月，华为第一家全球旗舰店在总部所在地深圳开幕，自此，华为旗舰店就承载着探索零售店新价值的使命。自去年底，华为旗舰店加速布局，在天津、上海、北京、南京等城市的核心商圈相继亮相。这些旗舰店不仅展示了华为在科技创新方面的实力和成果，更成为当地消费者体验领先科技和智慧生活的重要场所。

当然，除了提升购物体验，定位为“城市客厅”华为旗舰店也希望成为充满活力的公共空间，致力于为每一位到店顾客提供一个交流、联接的场所。店内还将继续举办免费的“华为学堂”课程，不定期邀请来自各领域的知名人士进行HUAWEI TALK分享，以给予顾客和品牌更多的联结。