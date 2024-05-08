在智能硬件快速更新换代的浪潮中，苹果的iPad系列一直是市场上的佼佼者。尽管iPad产品线在一段时间内似乎鲜有重大更新，但苹果公司突然宣布的全新iPad Pro系列，无疑给期待已久的用户带来了惊喜。这款搭载M4芯片的全新iPad Pro，不仅在性能上实现了质的飞跃，更在显示技术、设计轻薄度以及配件生态上进行了全面革新，展现了苹果在科技创新上的不懈追求。

然而，在这份惊喜的背后，iPad Pro的价格上涨也引起了市场的广泛关注。在全球供应链紧张、原材料成本上升的大背景下，苹果不得不对这款旗舰产品进行了价格调整。尽管涨价可能会对部分消费者的购买决策产生影响，但苹果似乎对这款iPad Pro的市场前景依然充满信心。接下来，让我们深入探索苹果新iPad的五大变化和三大遗憾，全面了解这款备受瞩目的科技新品。

变化

芯片变化

全新 iPad Pro 率先搭载M4 芯片，该芯片以第二代 3 纳米制程工艺打造，采用 SoC 架构，进一步提升 Apple 芯片的出众能效。最高达 10 核的全新中央处理器，首次为 iPad 带来动态缓存、硬件加速光线追踪和硬件加速网格着色功能。M4 芯片还集成了 Apple 迄今最快的神经网络引擎，运算速度最高可达每秒 38 万亿次。

M4 芯片 10 核的全新中央处理器，包含最多达 4 个性能核心和 6 个能效核心。新一代核心采用经过改进的分支预测技术，其中高性能核心采用了带宽更高的解码和执行引擎，高能效核心则采用了更深层的执行引擎。两种核心也都采用了性能更强的新一代机器学习加速器。

相比前代 iPad Pro 搭载的强大 M2 芯片，M4 芯片的中央处理器性能提升最高达 1.5 倍。M4 芯片还延续了 Apple 芯片领先于业内的性能功耗比。M4 芯片仅需一半耗电量，就能达到与 M2 芯片同等的性能；相比轻薄型 PC 笔记本电脑中搭载的最新芯片，M4 芯片更是仅需 1/4 的耗电量就能达到同等性能。

结合中央处理器中的新一代机器学习加速器、高性能图形处理器和更高的统一内存带宽，神经网络引擎为 M4 芯片赋予超强性能，配合 iPadOS 系统的多种 AI 功能，如可根据音频内容实时生成字幕的实时字幕、可识别视频与照片中物体的看图查询等，新款 iPad Pro 可帮助用户在设备端快速完成各类 AI 任务。

拥抱 OLED

2024款iPad Pro从mini-LED面板转换为OLED面板，也让新款iPad Pro首次用上OLED屏，带来了更高亮度和精准的色彩显示，全屏亮度可以达到1000尼特，峰值亮度达到1600尼特，苹果将其称之为“超精视网膜XDR显示屏。

新款iPad Pro屏幕采用了全新的串联堆叠OLED技术，它具有两个发射层，与单层OLED面板相比，双层结构面板的屏幕亮度可扩大2倍，使用寿命可延长4倍。

华为、三星等头部厂商也纷纷加快中尺寸产品向OLED路线切换，这将拉动中尺寸OLED渗透率进入快速增长期。据Sigmaintell预测，2024年全球平板电脑、笔记本电脑中OLED面板渗透率将提升至3.6%、5.7%，2028年有望提升至21.5%、17.9%。

重量厚度都有惊喜

新款iPad Pro还是有史以来最薄的苹果产品。11英寸型号的厚度仅为5.3毫米，重量不到一磅（一磅约等于 454 克）；13英寸型号的厚度更薄，仅为5.1毫米，重量比其前身轻了近四分之一磅。

双层串联OLED显示屏可降低30%左右的耗电量，意味着设备可以搭载容量更小的电池，这或许也是iPad产品能够减薄机身的关键。

新配件

新发布的 Apple Pencil Pro，作为第二代 Apple Pencil 的“升级版本”，在功能上进行了大幅拓展。除了支持压感和无线充电外，Apple Pencil Pro 还额外支持轻捏、侧旋等全新的控制方式。

这些新特性不仅提高了用户的使用体验，还为用户在创作过程中提供了更多的便利。此外，Apple Pencil Pro 还支持“查找（Find My）”功能，在丢失时可以快速定位并找回。

除了Apple Pencil Pro，苹果还带来了新款Magic Keyboard的设计特点。与之前的魔术键盘相比，新款键盘在设计上更加轻薄，同时还增加了更大的触控板和功能行。这些改进将大大提升用户在处理复杂任务时的效率。为了进一步提升用户的打字体验，新款Magic Keyboard还增加了一个铝制掌托。

进入 eSIM 时代

这两款 iPad 均已完全移除实体 SIM 卡槽，所有蜂窝网络版本将仅支持 eSIM 卡。目前尚不清楚移除实体卡槽的决定是否是为了尽可能减薄新款 iPad Pro 的机身，但对于习惯了更换实体 SIM 卡的用户来说，这是一个不容忽视的改变。

需要注意的是，国行产品目前仅支持联通的解决方案。

遗憾

定价

iPad Pro的售价从上代的6799元（11英寸、128GB存储）起售变成了8999元（11英寸、256GB存储），13英寸的起售价也从上代的9299元上涨至11499元，同样涨价2200元，涨幅高达32%。

需要注意的是，M4 芯片有两个版本。256GB 和 512GB 存储版本为 9 核中央处理器的 M4 和 8GB 内存；1TB 和 2TB 存储版本为 10 核中央处理器的 M4 和 16GB 内存。可见库克的“刀法”依旧精准。

苹果中国官网还对 Apple Pencil 笔尖价格进行了调整，4 个装由此前的 145 元涨至 179 元。

新笔不支持前代产品

根据苹果官网的消息，新款 iPad Pro 和 iPad Air 均不再支持 2018 年发布的第二代 Apple Pencil，而是仅支持 Apple Pencil Pro 及 Apple Pencil（USB-C）。想要换新配件的消费者只能被迫同步更换新机。

影音系统减配

后置摄像头方面，新款iPad Pro意外地改成了单摄，与之前的双摄相比，此次去除了超广角镜头，显然是一次减配。此外，新款iPad Pro 麦克风也进行了缩水，从 2022 款 5 麦克风缩水到 2024 款的 4 麦克风。这或许有成本方面的考量，具体原因不得而知。

结语

随着iPad Pro的功能日益强大，它与MacBook产品线之间的界限也变得越发模糊。苹果iPad Pro系列与MacBook产品线之间的冲突，不仅体现在产品定位和功能上的重叠，更在于价格策略和市场接受度之间的微妙平衡。

Canalys最新数据显示，2024年第一季度，全球平板电脑出货量继连续四个季度下滑后首次实现小幅增长。苹果以1200万台出货量，仍占据最高市场份额。但在前四大厂商中，只有苹果的出货量同比下滑13.9%，其余厂商均取得增长，且苹果的市场份额从去年同期的41.8%下滑到35.6%。

苹果需要在不断创新和提升产品力的同时，更加精准地把握市场需求，以确保其两大产品线能够和谐共存，共同推动公司的长期发展。未来，苹果如何在iPad和MacBook之间找到恰当的平衡点，将是一个值得关注的长期话题。