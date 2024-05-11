随着全球旅游市场的逐步复苏，Z世代作为新兴的旅游消费群体，他们的旅游偏好和行为模式正逐渐成为影响行业发展的关键因素。在这一背景下，旅游市场出现了一些值得关注的新趋势，这些趋势不仅反映了年轻一代独特的旅游需求，也为旅游业带来了新的发展机遇。从美食驱动的小众城市游，到互动式旅游体验，再到文化活动和体育赛事的结合，旅游市场正在经历一场由兴趣和体验驱动的变革。

美食助力小众城市出圈

去年五一，在“淄博烧烤”的现象级流量拉动下，五一期间山东省酒店预订量较2019年同期增长近3倍，增速位居全国第一。淄博市酒店预订量较2019年同期增长超10倍，跻身五一期间山东省内酒店预订热门城市前五。

无独有偶，天水麻辣烫近几个月的火热也吸引了不少游客前往，今年3月份以来（3.1-3.16），天水整体旅游订单同比增长4成，其中酒店订单同比增长超6成。前往天水的游客中，外省游客占比49%，约一半，主要来自陕西、北京、江苏、上海、河南、四川、青海、广东、山东等地。从年龄段看，90后占比35%是主力人群，00后、80后均占比20%左右。

携程研究院行业分析师王亚磊认为，美食一直都是旅行中人们最看重部分之一，如今全球旅游正在复苏，所有游客都在重拾信心、重启味蕾。而美食在某种程度上也是不同地域文化和历史的一种具象体现，所以，美食不仅是一段段旅行之间的粘合剂，也是旅行中最受欢迎且几乎没有门槛的文化体验方式之一，受到绝大多数人的喜爱。

互动式旅游正当时

在旅游体验日益多元化的今天，互动式旅游正逐渐成为行业的新宠。它不仅仅是一种旅游方式的革新，更是旅游消费观念的一次重大转变。游客们不再满足于传统的观光游览，而是渴望更加深入地体验和参与到旅游目的地的文化和生活中去。

开封万岁山武侠城景区“王婆说媒”引发大量话题和讨论，携程平台上，该景区3月25日到3月31日搜索量环比前一周环比4成，也带动开封相关搜索热度环比增长2成。3月18日到3月31日，开封景区门票、酒店订单较前两周环比增长均超3成。清明节假期，开封整体旅游订单更是比去年同期增长超7倍。

携程研究院行业分析师王亚磊表示：“‘王婆说媒’现象走红，与年轻人婚恋话题有关，也是开封持续深耕‘大宋文化’结果，它将古代抛绣球招亲，与土味情话、时尚表达等现代元素融合，给游客不一样的体验。这也反映出游客对于体验式旅游的偏好。游客不仅看风景、吃美食，更希望沉浸其中，有参与感，能互动。开封历史文化底蕴深厚、文旅资源丰富、性价比较高，且各大景区演艺类项目丰富，充分满足了游客体验式、交互式消费体验。”

演唱会、音乐节带动城市热度

从2023年以来，以演唱会、音乐节等文化消费活动为中心的旅游经济逐渐成熟。由文化活动的火热所带动的人流量，被证明能够有效拉动所在城市及其周边区域的旅游经济发展。

2023年，跨城观演也为城市文旅发展带来了新的流量密码。报告显示，2023年大型演唱会跨城观演比例达68%，同比2019年增长7.4%，创历史新高。从用户结构上看，观看两场及以上演唱会的购票观众占比超20%，观看四场以上的观众达4%。从年龄上看，演唱会更受年轻观众青睐，24岁以下购票观众（00后观众）占比接近4成。

去年，“200万人在线秒抢林俊杰广州演唱会门票”“演唱会带动酒店预订火爆”“演唱会周边奶茶店饮品店火了”等相关话题就曾频繁登上热搜。去年9月，周杰伦天津演唱会外地游客占比62%，综合消费带动也一鸣惊人。一张演唱会门票带动一城的旅游人气，这样的故事一次次上演，不仅是演艺活动密集的广州、上海、深圳、海口、西安、青岛等城市，甚至是衢州、宜昌等地也因一场场人气演唱会的举办而全城火热。

据不完全统计，去年3月-12月，澳门已经或即将举办的演唱会超146场，涉及国内外艺人和艺人团体超70个。据澳门特区政府旅游局数据，2023年入境旅客约223万人次，日均量7.7万人次，恢复至2019年七成水平。此外，2023年12月31日入境旅客达17530人次，为2023年及疫情后单日入境旅客新高。其中，演唱会对澳门旅游经济的带动不可小觑，以演唱会为中心，白天逛景区、打卡目的地，晚上看演唱会，正成为旅游新常态。

体育游成新亮点

随着城市发展，体育活动已经成为城市生活的重要组成部分，也有助于提升城市形象和吸引游客。

据了解，2023年上海体育产业总产出达到2000亿元，目前，全市体育产业主营单位数量超过 3万家，产业结构不断优化，体育服务业占主体地位，总产出和增加值在上海市体育产业中的占比分别超过八成和九成。体育消费成为服务消费新亮点，居民人均体育消费稳步增长，2023年人均体育消费超过4000元，赛事消费溢出效益明显，体育消费成为上海建设国际消费中心城市的重要组成部分。

近年来，体育赛事与旅游之间的关系越来越近，特别是进入体育大年的2024年，由体育赛事带动的旅游消费逐渐升温。在今年F1中国大奖赛的三天时间里，现场上座率场场爆棚，据统计，共有近20万观众涌进上海国际赛车场观赛。携程数据显示，4月以来，F1搜索热度环比上个月增长78%，比赛期间（4月18日至4月22日）上海酒店预订量同比增长63%，酒店预订量从4月5日开始持续走高，本周上海酒店预订量环比上周增加10%。另外，比赛期间（4月18日至4月22日），上海国际赛车场在携程平台上，位列上海景区第4位，带动嘉定新城在上海酒店间夜量热门商圈中排名第三。

一个典型的例子。今年夏季，想要亲赴现场见证运动健儿精彩表现的奥运迷们，让法国在奥运赛时搜索热度同比增长近8倍，迎来空前旅游热潮，跃升为今夏热搜目的地第二，而首都巴黎的热度更是呈现同比近11倍的暴涨。

通过创新体育旅游产品、促进体育消费、以及将体育活动与城市发展紧密结合，有望为相关产业带来新的动力。大众也将从中受益，享受到更多优质的体育活动和体验。

并非一成不变，出境游也开卷

出境游在疫情中元气大伤，然而在后疫情时代，伴随着免签政策的利好，出境游开始迅速复苏。携程发布的《2024五一假期旅行总结》显示，“五一”假期，中国游客出境游覆盖全球将近200个国家和地区、超3000个城镇。

随着中国游客对城市漫步、个性化旅游、当地生活方式体验的需求提升，各目的地都有针对性地推出相应路线和产品体验。新加坡旅游局方面称，基于上述变化，他们不断举办分享会，介绍最新的市场趋势，并与旅游业者建立联系，探索支持中国游客回流的合作方式。

而南半球规模最大的多元形式艺术节——缤纷悉尼灯光音乐节（Vivid Sydney）也揭晓了2024节目单。从5 月 24 日至 6 月 15 日，连续23晚，2024缤纷悉尼灯光音乐节（Vivid Sydney）以“人文”主题，为观众带来精彩绝伦的缤纷灯光（Vivid Lights）、缤纷音乐（Vivid Music）、缤纷创意（Vivid Ideas）和缤纷美食（Vivid Food）体验。

值得一提的是，今年五一，爱彼迎跳出传统民宿房型桎梏，面向全球市场推出了全新特色分类“王牌”。据了解，“王牌”将邀请全球音乐、影视、艺术、体育等各个圈层的名流大咖变身王牌房东，深入到大家的日常文化领域，无论你喜欢体育、音乐还是电影、赛车等领域，爱彼迎都会将相关文化元素连接在一起，让人们与这个领域的名场面相遇。

而通过“王牌”项目，幸运的游客将能够入住意大利的法拉利博物馆，并有机会驾驶法拉利296 GTB跑车，感受百公里加速2.5秒的速度与激情；影视“王牌”则推出皮克斯经典动画《飞屋环游记》同款卡尔的“飞屋”，让超过8000个气球带着爱彼迎房客的梦想一起离地升空；更有高度还原2D动画视觉效果的漫威《X战警97》中的X学院，从墙壁、家具、到学院里每一件道具都超级逼真，沉浸式满足漫威迷的超级英雄情结。更有和“无语哥”来一场游戏对决，入住由社交媒体红人“无语哥”亲自设计的游戏Loft，和他一起血战一场《堡垒之夜》的体验机会。

爱彼迎中国业务负责人孔直秋向动点科技记者表示：“对于Z世代的需求洞察，我们主要有两个趋势希望和大家分享。第一，“目的”大于“目的地”的出行趋势在中国年轻一代旅行者中持续火热，越来越多的年轻人会基于自己的兴趣出国，比如去日本理个发，去看霉霉（泰勒·斯威夫特）的演唱会，或者是动漫展。基于细分的兴趣爱好去计划一场旅行是非常常见的。”

结语

旅游行业的新兴发展趋势表明，个性化、体验化和兴趣化的旅游产品越来越受到年轻一代的青睐。随着Z世代成为旅游市场的主要消费者，旅游业者需要不断创新，提供更加多元化和差异化的旅游服务，以满足这一群体的个性化需求。同时，如何平衡旅游发展与文化保护、如何提升旅游体验的质量和深度，以及如何在全球化背景下保持地方特色，都是旅游业需要深入思考的问题。未来，旅游行业的发展将更加注重文化融合和技术创新，以适应不断变化的市场需求和消费者期待。