虽然可折叠设备对于大部分消费者来说仍然是一个新概念，但经过了几年的市场教育，加上售价逐渐接近直板机，其已经越来越成为消费者换机的新选择。根据最新的Counterpoint Research可折叠智能手机出货量数据，全球可折叠智能手机市场在2024年第一季度同比增长了49%，创下六个季度的最高增长率。三星从一开始就是折叠屏手机的领导者，但随着竞争的升温和Galaxy系列折叠屏手机的创新失速，该品牌的头部地位正在松动。

五年前，三星在旧金山的发布会上发布了首款消费者可用的折叠屏手机，而彼时其他品牌在新技术方面相当落后，于是三星成为可折叠市场的主导者。截至2023年第一季度，三星折叠屏手机就占全球可折叠市场的60%，其次接近的竞争对手是华为，仅为14%。

一年过去，事情发生了惊人的改变。

三星为何摇摇欲坠

与前代产品相比，去年的Galaxy折叠屏手机组合Fold 5和Flip 5升级幅度较小。除了Flip 5更大的外屏显示外，三星在物理硬件甚至可折叠设备上的软件方面也没有太明显的升级。而且，一直以来，摩托罗拉、荣耀和 OPPO/一加等竞争对手都在加强硬件、软件和相机方面的改进，而三星的产品提升微弱。

反应在数据上，Counterpoint Research的最新报告显示，三星已经萎缩到仅占全球可折叠市场的23%，华为成为新的市场领导者，占总出货量的35%。另外两个在该市场颇具影响力的是摩托罗拉（11%，已经被联想收购多年）和荣耀（12%），这两个品牌在2023年期间都经历了巨大的增长。

华为在中国本土市场的深耕和对消费者需求的快速响应，为其赢得了市场份额。华为首款5G横折型号Mate X5于去年9月推出，连续三个季度成为中国可折叠市场的畅销产品之一。2024年第一季度，支持5G的折叠屏手机的比例飙升至该品牌可折叠总出货量的84%。2024年4月，华为还发布了其首款5G竖折型号Pocket 2，极大地促进了第二季度的出货量。尽管在确保自行开发的5G 芯片的供应方面面临挑战，但考虑到其较高的价格定位，华为将继续将可折叠设备作为优先项。

华为还为竖折市场设定了积极的目标，计划在其未来产品组合中增加一个价格更低的型号。荣耀和小米也都准备拿出竖折方案产品，某种程度上也将加剧市场竞争烈度。

与华为专注于中国市场相比，荣耀和摩托罗拉在海外市场也取得了可观的出货量增长。荣耀的全球可折叠市场份额从一年前的3%跃升至2024年第一季度的12%，使其成为第三大竞争者。其出货量从一个小基数大幅增长，由最薄的横折型号荣耀 Magic V2驱动，该型号在2024年第一季度成为西欧出货量最多的折叠屏手机。同样，摩托罗拉将其全球市场份额提高到11%，排名第四，Razr 40成为北美的销量先锋。

三星尚有回圜余地

值得一提的是，在2024年第一季度，横折方案的可折叠手机占全球可折叠市场出货量的55%。这是自2021年三星Galaxy Z Flip 3发布后，折叠屏手机市场开始显著增长以来，横折方案首次超过竖折方案。

竖折市场主要由三星主导，除中国可折叠市场外，由于更低的定价，一直很受欢迎。然而，随着华为、荣耀、一加和vivo等中国手机厂商自去年下半年以来一直在推出新的横折产品，且三星竖折方案的细分市场的增长已经放缓，导致本季度流行类型之间发生逆转。

尽管横折折叠屏手机出货量有所上升，但随着一些预期的产品发布，人们对竖折市场今年的增长潜力的预期仍然很高。三星将通过即将推出的Z Flip 6重新夺回其市场领导地位，该产品也预告将增强性能和产品可靠性。

vivo产品副总裁黄韬曾表示，旗舰性能和优质体验，是掣肘折叠手机快速发展的关键。要想推动该品类产品的普及，厂商必须学会在性能、重量、轻薄等要素间寻找最佳平衡。

作为长期占据市场领先地位的品牌，三星在折叠屏技术和市场经验方面积累了丰富的资源。品牌影响力、成熟的供应链管理和广泛的全球分销网络，都是三星不容忽视的竞争优势。

结语

在折叠屏手机市场的激烈竞争中，国产品牌正以其成本效益、软硬件结合等多方面的优势，逐渐改变着全球市场格局。国产折叠屏手机的崛起，得益于显示面板供应商和铰链技术在成本控制方面的显著进步，这使得高端技术得以以更亲民的价格进入市场，拓宽了消费者的选择范围。同时，国产品牌在软硬件的整合上也展现出了强大的实力，通过不断优化用户界面和体验，提供了与国际品牌相媲美甚至更胜一筹的产品。

Counterpoint称，未来几年，折叠手机市场仍将保持高速增长，是全球智能手机产业中的一个重要成长领域。这也给了国产折叠屏手机的未来更多的想象空间。随着技术的持续创新和产业链的进一步完善，预计国产折叠屏手机将在性能、设计、耐用性等方面实现更多突破。特别是在全球市场对新技术和高性价比产品的需求日益增长的背景下，国产折叠屏手机有望进一步扩大市场份额，成为推动整个手机市场发展的重要力量。

然而，面对激烈的市场竞争，国产品牌也需保持清醒，戒骄戒躁。三星这样的老牌手机厂商在设计、品牌建设和营销策略上的成熟经验，依旧值得国产品牌学习和借鉴。在未来的发展中，国产品牌应继续强化设计创新，提升品牌影响力，并在营销上更加精准地把握消费者需求。通过不断探索和满足不同市场和消费者的需求，国产折叠屏手机有望在未来实现更广泛的市场渗透，继续以创新和性价比优势席卷全球手机市场。