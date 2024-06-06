高考在即，每年各省的高考作文题一经披露，都迅速引发话题，在考后几天内的互联网上拥有极高的热度。因此，动点科技借助主流国产大模型支持下的聊天机器人，各拟了一些作文题来参考。

提示语句：根据2023年 4 月到2024年 4 月的热点话题，以上海高考语文卷风格为参考，为今年上海高考作文押7道题。

2023 年高考上海卷作文题

以下是聊天机器人为今年高考上海卷作文设计的押题题目：

腾讯元宝

城市数字化转型与人文关怀

热点话题：上海作为国际化大都市，在数字化转型的过程中，如何保持和彰显人文关怀？

作文题目：请以“数字时代的城市温度”为题，写一篇议论文，探讨数字化转型中的人文精神。

长三角一体化与区域协同发展

热点话题：长三角一体化发展战略的推进，对区域协同发展带来的机遇与挑战。

作文题目：从长三角一体化的角度出发，分析区域协同发展的意义与路径。

科技创新与产业升级

热点话题：上海在科技创新和产业升级方面的最新进展和成效。

作文题目：以“创新引领未来，科技赋能产业”为主题，写一篇说明文或议论文。

国际文化交流与城市软实力

热点话题：上海作为国际文化交流中心，如何提升城市软实力和文化影响力？

作文题目：请以“文化桥梁：上海的国际传播力”为题，写一篇论述文。

环境保护与可持续发展

热点话题：在全球气候变化的背景下，上海如何实现环境保护与可持续发展？

作文题目：针对上海的环保实践，探讨可持续发展的策略与意义。

教育改革与人才培养

热点话题：上海在教育改革方面的探索，如新高考改革、素质教育等。

作文题目：以“新时代的教育变革与人才培养”为题，写一篇议论文。

社区治理与基层民主

热点话题：上海在基层社区治理方面的创新实践，如加装电梯、垃圾分类等。

作文题目：从社区治理的角度出发，分析基层民主的重要性和实践效果。

文心一言

数字时代的文化印记

写作要求：随着数字技术的迅猛发展，我们的生活、学习和文化体验都发生了深刻的变化。请以“数字时代的文化印记”为话题，探讨数字技术如何影响我们的文化传承、创新以及个人文化体验，并思考如何在数字时代中保持文化的多样性和独特性。

人工智能与伦理的边界

写作要求：人工智能技术的快速发展带来了许多便利，但也引发了关于伦理、隐私和安全的讨论。请以“人工智能与伦理的边界”为话题，阐述你对人工智能技术发展中的伦理问题的看法，并讨论如何在科技进步与伦理道德之间找到平衡。

从“网红”现象看当代青年价值观

写作要求：近年来，“网红”现象盛行，反映了当代青年的一些价值观和生活方式。请以“从‘网红’现象看当代青年价值观”为话题，分析“网红”现象产生的原因，探讨其中体现的当代青年价值观，并思考这些价值观对社会的影响。

绿色发展与未来生活

写作要求：随着全球气候变化的加剧，绿色发展已成为国际社会共同关注的议题。请以“绿色发展与未来生活”为话题，阐述你对绿色发展的理解，探讨绿色发展对未来生活的影响，并提出你认为可行的绿色发展措施。

传统文化的现代演绎

写作要求：在全球化背景下，如何保护和传承传统文化成为了一个重要议题。请以“传统文化的现代演绎”为话题，选取一种或多种传统文化形式，探讨其在现代社会中的传承现状和发展趋势，并思考如何以现代方式演绎和传承传统文化。

科技创新与社会责任

写作要求：科技创新是推动社会进步的重要动力，但也带来了一些社会问题。请以“科技创新与社会责任”为话题，阐述科技创新对社会的影响，讨论科技创新者应承担的社会责任，并提出你对科技创新与社会责任关系的看法。

青春梦想与家国情怀

写作要求：青春是追梦的年纪，也是培养家国情怀的重要时期。请以“青春梦想与家国情怀”为话题，阐述你对青春梦想的理解，探讨青春梦想与家国情怀之间的联系，并分享你为实现个人梦想和贡献国家而努力的经历或感悟。

kimi

技术与人文关怀：

题目：在人工智能和机器人技术日益成熟的今天，你认为人类如何平衡技术创新与对个体的关怀？

网络时代的隐私保护：

题目：随着数字化生活的普及，个人隐私保护成为一个重要议题。请谈谈你如何看待网络时代下的隐私权问题。

可持续发展与环境保护：

题目：面对全球气候变化和环境恶化，你如何看待可持续发展的重要性？请结合实际，谈谈你的想法和建议。

文化传承与创新：

题目：在全球化的背景下，如何保护和传承我们的文化遗产，同时又不断创新？请就此话题发表你的观点。

教育公平：

题目：教育公平是社会进步的基石。请探讨在当前社会中，我们如何实现教育资源的公平分配。

健康生活与科技：

题目：科技的发展极大地影响了我们的生活方式，尤其是健康领域。请以“科技与健康生活”为话题，写一篇文章。

青年一代的责任与担当：

题目：作为新时代的青年，你认为应该如何承担起对社会、对未来的责任？请结合个人经历和时代背景，谈谈你的思考。

通义千问

科技与人文的交响

阅读下面的材料，根据要求写作。随着人工智能技术的飞速发展，我们的生活正发生着前所未有的变革。有人担忧机器将取代人类的诸多职能，导致人性的退化；也有人认为科技为人文精神的传播提供了新平台，是促进文化多样性的动力。请围绕“科技与人文的和谐共生”这一主题，写一篇文章。

绿色生活，低碳未来

近年来，“碳达峰”与“碳中和”成为国际社会的共识，环保行动在全球范围内兴起。请结合个人体验与社会观察，以“我为地球减负的一天”为题，描述并反思我们的生活方式如何影响自然环境，并探讨可持续发展的具体实践路径。

文化自信与国际交流

在全球化的背景下，中华文化如何在保持自身特色的同时，与世界其他文化交流互鉴？请以“当东方遇见西方：文化的桥梁与对话”为题，论述在全球化语境下如何构建文化自信，促进文化的相互理解和尊重。

数字时代的隐私边界

数字技术的普及让生活更加便捷，但同时也引发了个人隐私泄露的问题。请围绕“数字足迹：在便利与隐私之间的平衡”这一议题，探讨在享受数字便利的同时，如何界定和保护个人隐私权。

平凡英雄的光辉

在抗击新冠疫情、自然灾害救援等事件中，无数普通人展现出非凡勇气与无私奉献。请以“疫情下的温暖瞬间”或“身边的英雄”为题，讲述一个触动心灵的故事，展现普通人在特殊时期的精神风貌和人性光辉。

教育的未来与创新人才培养

面向未来社会的需求，教育该如何转型以培养具有创新能力和批判性思维的人才？请围绕“教育4.0：创新人才培养的新路径”为主题，分析当前教育体系的挑战与机遇，并提出你的见解。

历史记忆与城市发展

城市化进程加速，许多老建筑、老街区面临着拆与留的抉择。请以“留住城市的记忆：历史文化保护的重要性”为题，探讨在现代化进程中如何平衡发展与保护的关系，以及历史文化遗产对城市身份认同的意义。

讯飞星火

数字时代的人际关系

提示：随着社交媒体和即时通讯软件的普及，人们的交流方式发生了巨大变化。请以“数字时代的人际关系”为题，探讨这种变化给个人和社会带来的影响。

环境保护与可持续发展

提示：全球气候变化和环境破坏日益严重，环保意识的提升成为全人类共同的责任。请结合自己的理解，谈谈环境保护的重要性及其对可持续发展的影响。

科技与伦理的边界

提示：人工智能、基因编辑等前沿科技的发展引发了众多伦理问题。请以“科技与伦理的边界”为题，讨论科技进步如何影响人类的伦理观念。

传统文化的传承与创新

提示：在全球化背景下，如何保护和传承传统文化，同时又不失创新精神，是一个值得深思的问题。请以此为题，阐述你的看法。

疫情后的世界

提示：新冠疫情改变了世界的许多方面，包括工作、教育和生活方式。请以“疫情后的世界”为题，描述你认为疫情结束后世界将会发生的变化。

公平与正义的社会追求

提示：社会公平与正义是构建和谐社会的基石。请结合当前社会现象，谈谈你对公平与正义的理解及其在现代社会中的重要性。

多元文化的交流与融合

提示：随着全球化的深入发展，不同文化之间的交流与融合日益频繁。请以“多元文化的交流与融合”为题，探讨这种现象对个人和社会的意义。

总结

近十年，高考上海卷的作文题呈现出较强的思辨性，但各大国产主流聊天机器人都没有给到让笔者觉得特别契合上海卷风格的作文题押题。

这两年人工智能，尤其是聊天机器人，在基于大量数据和算法进行学习和生成内容之下，给予了一些工作更多的助力。它们能够处理结构化的信息，进行模式识别，并在一定程度上模仿人类的交流方式。然而，涉及到创新思维、情感表达和深层次的人文关怀，这些还是当前人工智能难以触及的领域。

人工智能通常受限于它们所训练的数据集，这意味着它们生成的内容往往局限于已知的模式和范例。人工智能虽然能够学习和模仿一些背景信息，但它们缺乏对这些背景的内在理解和内省能力。

当然，笔者此次的问法或许也有疏漏之处，比如没有直接地提供一篇作文题供其参考，抑或是没有将上海卷的风格具象化描述……不过，我们也可以借此窥见人工智能的潜力和局限，并需要学会合理利用它们的优势，同时也积极发挥人类的主观能动性，才能在工作中游刃有余。