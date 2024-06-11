今日凌晨，苹果在加州总部召开了今年的开发者大会（WWDC 2024），由于此前苹果就预告了将在此次大会上宣布众多重磅更新，外界对此分外期待。其中，备受瞩目的“苹果智能（Apple Intelligence）”套件和升级版的Siri功能，预示着苹果在AI领域迈出了重要一步。此外，新推出的密码管理工具、通话录音功能以及更加个性化的设置，也让苹果产品越来越贴近安卓。然而，这些变化是否能进一步改善苹果产品的体验并拉开和竞争对手的差距，仍是业界关注的焦点。

在此，动点科技选取了一些此次更新项目的亮点内容。

Apple Intelligence

在会上，苹果推出了名为“苹果智能”的套件。Apple Intelligence功能下，用户只需要对Siri说出具体要求，比如找一张照片、调取一个文件、规划一个行程、预判交通状况并做相应规划等等，Apple Intelligence便能基于相关信息和具体情境，检索分析相关度程度最高的数据，为用户提供各类智能化的帮助。另外，用户通过AirPods配合Siri使用时有电话进入，只需要摇头或者点头，Siri就可以明白是否需要接通来电。

Apple 软件工程高级副总裁Craig Federighi称，随着iOS 18、iPadOS18和 macOS Sequoia的推出，Apple Intelligence将强大的生成式模型置于iPhone、iPad和Mac的核心，根据每个用户的具体情境来提供智能协助，实用性、相关性都很高，并且深度整合到各种平台。

比如，集成了Apple Intelligence后，iOS 18内置可以全系统调用的全新Writing Tools，帮助用户重写、校对和总结文本。利用照片APP的“回忆”功能，用户只需输入一段描述文本，便可快捷地创作出自己想要看到的故事。

据悉，这一举措与荣耀此前提出的“荣耀 AI 四层架构”有一定相似之处。荣耀 CEO 赵明对苹果的 AI 战略给予了高度评价，他认为苹果在端侧 AI 方面紧密跟进了荣耀的业务逻辑和思路。

Siri 有望更聪明

升级后的Siri将能够更好地理解自然语言，处理上下文信息，避免用户在后续指令中重复提供信息。苹果宣称“新 Siri 将能够理解和发现前所未有的内容”。例如，用户在浏览网页时，Siri 可以理解当前内容并提供相关建议。

Siri 还可以在应用程序中或跨应用程序执行操作，例如Siri可以为用户删除邮件甚至修图。而“App 指令”功能的加入让 Siri 可以与苹果自家以及第三方应用进行更深入的交互。

同时，Siri 还将具备“屏幕感知”功能，能够理解用户正在浏览的内容并针对相关应用程序提供操作建议。比如，当你填写表格需要输入驾照号码时，Siri 可以自动找到你的电子驾照并提取相关号码，帮助你完成表单填写。

此外，Siri还将利用ChatGPT的专业知识，并在查询之前征求用户许可。值得注意的是，全新 Siri 针对用户指令的回应则会以内容丰富的卡片形式呈现。

密码应用推出

互联网时代，用户需要关注的账户越来越多，为了便于用户管理，苹果宣布了名为“Passwords”的全新密码管理工具，会率先在 macOS 平台上线，后续会登陆 iOS / iPadOS 18 系统以及 Windows 平台。

据悉，25 年前苹果就有了钥匙串服务，如今，macOS Sequoia 在此基础上推出全新 App Passwords，集密码、通行密钥、无线局域网密码和其他凭证于一处，取用更方便。该应用程序还能建议何时需要更改密码，并识别在多个位置使用的重复密码。

苹果公司表示，安全的端到端加密支持 iCloud 同步功能。Passwords 与 Safari 浏览器合作得心应手，且能与用户的 Apple 设备和已下载 iCloud for Windows App 的 Windows 设备无缝同步。

通话录音功能千呼万唤始出来

让众多果粉期待的通话录音功能，也借助此次Apple Intelligence发布而推出。在通话过程中，用户可以轻松启动录音功能，记录对话内容，并借助AI技术实现语音转文字以及关键信息摘要的提取。

苹果公司强调，在用户选择录音通话时，系统会自动通知通话对方，确保了通话双方的知情权。这一做法展现了苹果对用户隐私保护的重视，但也让一些互联网上的用户觉得尴尬并表示难以买账。

不得不提的是，通话录音功能在安卓各大厂商早已有之，苹果此举令人惊喜但并不惊艳。

个性化设置

长久以来，安卓系统一直以系统和界面设置的灵活性和个性化著称。现在，苹果也开始逐渐借鉴其思路，iOS 17上，iPhone 的个性化设置已有所突破，将在秋季正式推出的 iOS 18 ，更让手机界面的个性化设置有了可喜的变化。

用户将能自由地在主屏的空白区域随心所欲地布置应用图标和小组件，比如把常用程序放在 Dock 栏上方，便于一键触达，或是将壁纸周边巧妙利用起来。而且，一旦开启深色模式，应用图标和小组件将能根据壁纸色调来调整图标色彩，或是尝试全新的配色方案。应用图标尺寸也提供了更多选择。此外，全新的控制中心也支持调整位置和图标的大小，

另外，苹果手机用户首次获得了自定义锁屏快捷方式的权限。这意味着用户可以从丰富的控件库中挑选心头好，不再局限于默认的手电筒和相机快捷键。若用户觉得某个快捷方式不常用，完全可以将它移除。

iPhone 镜像

新版MacOS引入了”iPhone 镜像（iPhone Mirroring）”功能，该功能可以看作是连续互通(Continuity)功能的延续和发展，其允许用户将iPhone的界面镜像映射到Mac上，并可直接在Mac上操作iPhone，这一点看似与华为的”多屏协同”功能相似。

iPhone 镜像支持将iPhone屏幕无线镜像到Mac中，作为窗口支持用户操作（可以通过Mac的触摸板像操作手机一样来滑动屏幕，甚至还可以用Mac键盘在手机上进行打字），以及通过拖拽等方式完成Mac与iPhone的文件传输和编辑。iPhone中收到的通知也会同步到Mac中，点击开启后直接打开iPhone的镜像窗口。

visionOS 2

此次大会，苹果宣布6月28日起，Apple Vision Pro将登陆中国大陆和香港地区。同时，苹果也宣布了visionOS 2将于今秋提供更新。

据苹果官方介绍，visionOS 2将空间计算技术推向了新的高度，并且极大地改变了用户欣赏照片的方式。如今，iPhone图库中的普通2D照片可以被转换成具有自然深度感的空间照片。

此外，visionOS 2还引入了一项直观的手势控制功能，显著提高了操作效率。举例来说，Mac用户只需简单地抬起手臂并轻点两根手指，就能快速打开主屏幕视图，而无需进行任何物理接触。

在性能方面，visionOS 2利用先进的体积API技术实现了多个复杂3D应用程序的并行运行，从而提升了多任务处理能力。同时，在使用场景上也有了进一步扩展。除了原先支持的飞机环境外，现在新增了对火车环境的支持，这将给通勤者和旅行者带来便利。

隐私安全

在 iOS 18 中，新加入的隐私保护功能允许用户单独为某些应用加上锁，解锁它们之前必须通过面容识别、触控 ID 或输入密码进行身份验证。一旦应用被锁定，它就会从主屏幕上消失，同时也不会展示任何通知详情，甚至在搜索结果中也找不到它的踪迹。这个应用会被藏在一个同样需要验证身份才能打开的秘密文件夹里。此外，当应用想要获取你的通讯录权限时，你现在可以精细控制，只授权访问部分联系人，而非整个通讯录。

苹果表示，其构建的人工智能以隐私为核心，将结合设备上的处理能力和云计算来增强AI功能。苹果计划使用自己的芯片来驱动苹果设备上的AI功能，并推出“私有云计算”，称其人工智能可以利用基于服务器的更大的模型，同时保护用户隐私。如果一个请求需要发送到云服务器，它只会以“加密”的安全方式发送有限数据。

但在苹果今日主题演讲上宣布与OpenAI构建合作伙伴关系后，特斯拉CEO马斯克连发多条推文，称苹果和OpenAI的合作将会导致用户信息泄露。“苹果不够聪明，无法开发自己的人工智能，却能确保OpenAI保护你的安全和隐私，这显然是荒谬的！一旦苹果把你的数据交给OpenAI，他们就根本不会知道会发生什么。他们正在出卖你。”

他特别表示，“如果苹果在操作系统层面整合ChatGPT，那么苹果设备将被禁止进入我的公司，这是不可接受的安全违规行为。使用苹果设备的人员进入公司前，需在入口处进行检查。”

结语

总而言之，苹果今年拿出的多项更新堪称后乔布斯时代之最，然而苹果近年来产品迭代变化过小，而此次更新的功能多为安卓阵营和鸿蒙系统早已有之，因此市场难免对苹果的更新反应冷淡。股价是投资者和消费者情绪的晴雨表，6月11日，苹果股价收盘跌1.91%。WWDC 2024虽然展示了苹果在AI领域的雄心，但其未来的市场表现和用户接受度仍需时间来验证。