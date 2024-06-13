根据Canalys发布的报告，2024年第一季度，非洲地区智能手机出货量同比猛增24%，达1820万部。这主要得益于各大供应商的新品发布和大多数市场通胀缓解。这也使非洲跻身于该季度全球智能手机增长速度第三的地区。与2023年第一季度相比，非洲大多数国家的经济增长速度均有所提升。

尽管面临汇率波动和经济不确定性，非洲智能手机出货量仍逆势激增

撒哈拉以南的非洲智能手机市场增长迅猛，其中尼日利亚表现抢眼，同比增长42%。尽管尼日利亚货币(奈拉)汇率呈现波动趋势，但由于电信技术的发展、金融业的稳步提升和政府的利好举措(如，尼日利亚央行的无现金政策)，市场需求依旧强劲，南非市场的增长19%，这得益于占据重大市场份额的预付费市场的大量需求，反映出在高利率和电力限制的环境下，消费者对价格实惠的手机更加青睐。相比之下，由于进口税和增值税上调，肯尼亚的智能手机出货量下降7%。此外，本地组装手机的推广活动也面临零售价格上涨的挑战。在北非，在稳定的埃及镑和海湾合作委员会（GCC）资金的支持下，埃及以 39% 的增长率领先。阿尔及利亚在强劲的消费和投资拉动下增长16%，而摩洛哥则因关税上调，导致市场下滑17%。

小米和传音推动低端市场增长，而其他厂商需寻求重新立足

Canalys驻迪拜高级分析师Manish Pravinkumar表示：“随着大众市场厂商加强产品供应，预计2024年超低端市场（低于100美元）将增长13%。2024年第一季度，传音在入门级机型和来自低平均售价非洲市场的消费者升级的推动下，保持强劲的增长势头。值得注意的是，得益于红米数字系列和A系列机型的热销，小米在超低端市场实现333%的惊人增长。在汇率波动和利润下降的双重压力下，小米持续的投入促成这一显著增长，并在不久的将来继续提振渠道信心。同时，realme 通过推出新的 Note 系列和采用“物超所值”的策略，重新进军入门级市场。尽管OPPO出现1%的小幅下滑，但预计其将通过加强入门级产品组合来恢复到2022年前的出货水平。另一方面，虽然三星低端产品出货量有所下滑，但其将寻求在南非和埃及合理调整机型定价来重振增长势头。”

谨慎乐观，温和的经济活动预示长期增长潜力

Pravinkumar说：“价格适中的智能手机将使非洲人能够积极参与数字经济，推动政府、电信运营商和智能手机厂商的长期增长。到2025年，在地区政府和电信运营商的各种计划支持下，4G普及率预计将达到出货量的近75%。目前，非洲是世界上功能手机渗透率最高的地区，达到46%。但向智能手机转变有望推动市场持续增长，而设备融资计划在进一步推动智能机普及率方面将发挥重要作用。短期内，Canalys预测，厂商将面临因汇率波动带来的运营挑战，但各别市场的通胀压力可能会得到缓解，2024年市场将实现4%的增长。从长远来看，可持续的市场实践对厂商至关重要，例如埃及的本地制造，有可能也适用于尼日利亚等市场。此外，与政府主导的数字化和消费者科技推广计划保持一致，对于持续发展也至关重要。