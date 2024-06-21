经过1778天的不懈努力与创新，华为鸿蒙生态迎来了其重要的里程碑，正式迈入了新阶段——HarmonyOS NEXT开启测试。在这一关键时刻，华为开发者大会聚焦于鸿蒙的成长和盘古大模型的赋能，展现了鸿蒙生态的全新篇章。

这不仅是对过往成就的一次回顾，更是对未来发展的一次展望。在国产软件自主研发的浪潮中，华为鸿蒙操作系统正以其独特的跨端能力、强大的AI支持和创新的安全特性，引领着国产操作系统的前进方向，也为用户带来了iOS 和安卓之外的第三选择。

鸿蒙生态最新进展

HarmonyOS操作系统从2019年8月9日正式发布，历时1778天，历经4代，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，已有254万 HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来，鸿蒙学堂学习人次435万，开发者服务调用次数827亿次/月。

最值得关注的是，基于OpenHarmony打造的全场景智能操作系统HarmonyOS NEXT在今天启动面向开发者和先锋用户的beta升级。HarmonyOS NEXT采用端云垂直整合的全新系统架构，从操作系统内核、文件系统，到编程语言、编译器/运行时、编程框架，再到设计系统、集成开发环境，以及AI框架和大模型等，HarmonyOS NEXT都全面进行了升级，这也是HarmonyOS自诞生以来的最大一次升级换代。

此次，华为将多年积累的AI能力和鸿蒙原生应用生态相结合，带来了全新的鸿蒙原生智能（Harmony Intelligence）。HarmonyOS NEXT首次将AI能力融入系统，赋能生态。而语音助手小艺也升级为小艺智能体，可执行更复杂的操作，并在端云大模型协同和意图框架的加持下获得更好的场景感知、意图识别和用户理解能力，能够帮助用户更好地获取所需个性化服务。

HarmonyOS NEXT也为鸿蒙生态带来了强大的AI能力，围绕图像智能、通话智能、文档智能、跨应用协同等，华为全面构筑了开放给应用的AI能力，和开发者共同打造生态级的鸿蒙原生智能。

新思路下的隐私保护

AI大模型时代的隐私保护同样是华为关注的重点。在星盾安全架构下，HarmonyOS NEXT也重新构建了操作系统的安全体系与秩序，带来原生安全的系统和生态，鸿蒙内核卓越的安全能力得到业界高度认可，成为首个国际CC EAL 6+证书的通用操作系统内核。

HarmonyOS NEXT重新定义应用获取隐私数据的规则，经过全面的梳理，取消通话记录、短信、电话、读取已安装应用列表等9类不合理的权限，降低用户的管理成本，也从根源上降低隐私泄漏的风险。

全新的安全访问机制，通过改变应用获取隐私数据的机制，实现从“管权限”到“管数据”，彻底革新用户管理权限的方式，把隐私控制权真正交还给用户。例如，因为有了安全访问相机的机制，在扫码拍照的操作中，应用只能获得本次扫码的结果，用户无需给出使用相机拍照的权限。

数据高级安全方面，HarmonyOS NEXT也实现了从个人单设备安全、多设备安全到多人多设备协同安全的技术革新，推出系统级文件加密，文件在手机或平板上被分享出去后，只有授权用户才能打开。

国产替代新篇

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示：纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研，“鸿蒙是基于OpenHarmony打造的全场景智能操作系统，这是一个源自中国、自主可控的操作系统。”据介绍，华为HarmonyOS NEXT相比HarmonyOS 4可实现整机性能提升30％。

值得一提的是，HarmonyOS NEXT延续了天生跨端的基因，手机、平板和智能屏等都能共享一个系统。一个系统造就了统一的生态，开发者仅需开发维护一个鸿蒙原生应用版本，即可在不同设备上带给消费者便捷一致的体验。

华为终端BG软件部总裁龚体表示，一直以来，操作系统软件被欧美主导，鸿蒙进行了全面换新，用10年做成了欧美30年的事。他提到，鸿蒙内核超越Linux内核，更安全，更流畅，对比之下性能提升10.7%。

以骑共享单车场景为例，美团和鸿蒙进行了深度的交流，重新设计了骑车的体验。过去骑车从解锁手机到完成开锁，至少需要5步。现在通过鸿蒙的扫码直达能力，1键解锁，5步变一步，还租的时候也不需要再进入打开 APP操作，在锁屏状态上面就可以直接还车，非常便捷。

龚体还表示，鸿蒙的典型特征是全场景体验，与很多合作伙伴进行了联合创新，利用鸿蒙提供的产品统一构建应用模板和代码样例，开发出与骑共享单车类似的体验很简单。可以一次开发，多端部署，一套工程满足多种终端形态，大量的代码可以复用，而且还能做到多端的差异化体验。

鸿蒙将与伙伴联合开发的经验总结成了18个垂类的代码样例，如电商服务类应用、娱乐类应用、汽车出行类应用，只要照着来就可以开发出和一样好的体验的应用。

测试升级节奏

据了解，HarmonyOS NEXT今日面向开发者启动Beta版测试，今年 8 月华为将开启鸿蒙Next系统的消费者测试版本，机型包括Mate 60 系列、Pura 70 系列、Mate X5 系列、Pocket 2 系列、FreeBuds Pro 3 系列、MatePad Pro 13.2 英寸、MatePad Pro 11 英寸 2024 款等。

今年四季度，华为将发布HarmonyOS NEXT正式版，并在Mate70系列首发搭载，同时面向用户正式开启商用。