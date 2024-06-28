人工智能应用的日益普及和生成式人工智能的飞速发展，加深了移动行业与其他领域之间的联系，建立强大的基础设施以支持人工智能的发展是当下至关重要的任务。普华永道会计师事务所此前发布报告，到2030年人工智能将为全球经济贡献15.7万亿美元。在这块红利蛋糕中，相关技术将推动中国的GDP增长26%。

随着对生成式人工智能的迷恋阶段逐渐过去，业界更呼唤能切实落地的AI应用及服务。企业和消费者开始寻求那些能够直接解决现实问题、提高效率、增强体验的人工智能解决方案。这种转变标志着人工智能发展的一个重要转折点——从概念验证和实验性探索，到实际集成和广泛应用的过渡。

AI 引领内容交互变革和万物互联发展

在快速发展的现代社会中，AI正日益成为推动社会进步和创新的关键力量。在2024 MWC上，华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示：“AI技术通过其强大的数据处理和学习能力，正在引领内容交互的再次变革。从提升交互效率到提高交互质量，再到扩展交互对象的数量，AI正推动着移动通信流量的爆炸式增长。”

例如，生成式内容将取代传统的检索式内容，AI助理能够在几秒钟内自动检查海量文档并生成图片，极大地提高了信息获取的效率。同时，随着IPC技术的发展，全模态内容的生产方式将使得交互的信息量达到百倍以上的提升。此外，随着每个终端内置超百个甚至更多的本地小模型，终端交互对象将从单一的人机交互扩展到更多的机器交互，进一步推动了流量的增长。

AI技术在汽车领域的应用，将彻底改变人们的出行方式。智能网联汽车不仅能够提供更为愉悦和安心的出行服务，还将通过智能座舱和自动驾驶技术，颠覆传统的驾驶模式。车载流量的百倍增长，以及自动驾驶模式下每月百GB的数据上传，将极大地推动移动通信产业的发展。

AI技术将极大地拓展万物互联的边界。随着机器获得了内容的思维和移动性，网络连接将从碳基人扩展到硅基人，创造出数百亿的新人员。在个人层面，未来每个人将拥有AI助理来实时响应各种需求，实现从工具到伙伴的进化。在行业层面，智慧工厂将配备多个AI大脑，驱动AI机器员工深入到每个生产环节，实现提质增效。预计到2030年，AI机器人将进入发达国家的80%以上的工厂，渗透全球三分之一以上的生产岗位，与人类共同生产和工作。

端侧 AI 加速普及

端侧AI的发展是近年来科技领域的一大热点，它代表了人工智能技术在终端设备上的深度集成与应用。

具体而言，端侧AI是在终端设备上实现人工智能技术的运行与处理。与传统的云侧AI相比，端侧AI将数据处理和分析的能力下放到终端设备，如智能手机、智能家居设备等。这种转变带来了多重意义：首先，它降低了对云端服务器的依赖，提高了数据处理的速度和效率；其次，它增强了数据的安全性，因为用户数据在本地进行处理，减少了数据泄露的风险；最后，它推动了智能设备的普及和应用，使得更多设备能够具备智能化功能。

端侧AI的发展离不开一系列核心技术的支持。其中，机器学习算法是端侧AI的基础，它使得终端设备能够自主学习和改进；深度学习框架提供了高效的模型训练和推理能力；神经网络优化技术则针对端侧设备的计算能力进行了优化，提高了模型的运行效率；硬件加速技术则通过利用硬件资源来加速计算过程，进一步提升了端侧AI的性能。

端侧AI的应用场景广泛且多样化。在智能手机领域，端侧AI可以实现人脸识别、语音识别、自然语言处理等功能，为用户提供更加便捷和智能的交互体验；在智能家居领域，端侧AI可以实现对家居设备的智能控制和管理，提高家庭生活的舒适度和便捷性；在自动驾驶领域，端侧AI可以实现车辆的自主导航和决策功能，提高交通安全性；在医疗领域，端侧AI可以辅助医生进行疾病诊断和治疗方案制定，提高医疗质量和效率。

近期苹果在 WWDC 2024 上披露的Apple Intelligence重构了iOS 18的底层操作系统，并将AI深度融入苹果的智能终端全产品线。业内人士认为，苹果这一战略与荣耀提出的四层AI架构有着相似之处，对此，荣耀 CEO 赵明表示：“所有的厂家一定都会跟随我们这条路，因为这才是手机厂家在AI上正确的发展方向和策略……未来端侧AI的道路一定会越走越宽，不仅是把网络侧AI的能力放在硬件上，而是真的用AI来重构操作系统，跟各种底层硬件相结合。”

尽管端侧AI具有广阔的发展前景和巨大的应用潜力，但它也面临着一些挑战和机遇。挑战主要包括：硬件性能的限制、数据隐私和安全的保护、模型复杂度和计算资源的平衡等。为了解决这些问题，需要不断探索新的技术和方法，提高端侧AI的性能和安全性。同时，随着5G、物联网等技术的不断发展，端侧AI也迎来了新的发展机遇。这些技术为端侧AI提供了更加丰富的数据源和更加高效的通信方式，使得端侧AI能够更好地发挥其在各个领域的作用，为人们带来更多的便利和智能化体验。

AI 的挑战与对策

随着人工智能技术的迅猛发展，我们迎来了一个前所未有的变革时代。然而，AI技术的发展并非一帆风顺。在AI技术发展的过程中，目前面临着三个主要的挑战：一是算力的供给瓶颈，二是AI在关键场景应用中的准确性问题，三是AI技术商业闭环的构建挑战。这些挑战需要我们共同面对，寻找解决方案。

为了克服这些挑战，中兴通讯总裁、执行董事徐子阳提出了若干思路。具体来说，通过构建更大规模的算力集群，实现算力的有效供给。这需要加强芯片、服务器、数据中心等各个层面的连接和协作，共同打造一个高效、可靠的算力网络；在AI技术的研发和应用中，需要注重训练与推理的并举。训练是AI技术创造能力的基础，而推理则是实现价值变现的关键。只有训练与推理并重，才能确保AI技术在实体经济中发挥更大的作用。

当然，AI技术的发展也离不开整个产业链的共同努力。因此还需要加强产业链上下游的合作，共同推动AI技术的研发、应用和推广。通过合作，上下游企业可以共享资源、降低成本、提高效率，共同推动AI技术的发展。

英特尔中国区网络与边缘事业部CTO及首席 AI 工程师张宇认为：“AI需要整个产业链的通力合作，它是需要有智谱AI、百度这样的企业去构建大模型这样的一些服务，需要有联想这样的公司让这些服务能够在具体的硬件里落地，也需要有英特尔这样的芯片公司去提供底层的算力网络支撑。”

结语

展望未来，AI技术将继续在各个领域发挥其潜力，不仅为中国乃至全球经济贡献巨大的增长动力，也将为人们的工作和生活带来深远的变化。随着技术的不断成熟和应用的不断深入，一个由AI驱动的智能新纪元将向我们走来。