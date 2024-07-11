扫码支付由于其低成本、易用性、广泛的用户基础和强大的市场推广，在中国市场上占据了主导地位。随着技术的发展和用户需求的变化，声纹支付、刷脸支付等也短暂地出现，但并未流行开来，而是成为移动支付的有机组成部分。7月8日，支付宝在上海正式宣布推出“碰一下”（通过“NFC”）支付，用户无需展示付款码，仅需解锁手机后碰一下商家收款设备，即可一步完成支付。

NFC支付通常有“仿真卡”和“读卡器”两种模式，支付宝采用的“读卡器式”NFC支付适应面更广，无论品牌和机型，只要支持NFC的支付宝用户，都能体验这一新方式。

实际上，NFC支付早已不是新鲜事，早在2010年左右支付宝就开始推进，将NFC用于支付的研发。但受限于时代（当时大部分手机不具有NFC功能），支付宝最终选择了推进普适性更强的二维码支付。而当前市面上销售的手机，大部分均内置NFC模块，由此可以畅想，NFC支付很有潜力成为二维码之后的又一流行支付方式。

NFC 支付的优势

据技术专家介绍，“碰一下”不是完全的新鲜事物，它的根本原理是基于NFC技术。比如，苹果、华为等手机自带的“碰一下”支付，中国银联云闪付的“碰一下”支付，手机内置门禁卡，手机内置交通卡等，都与NFC技术相关。只不过在不同应用场景下，数据读取、验证的方式有所不同：有的是带有NFC芯片的手机作为虚拟卡终端，被读取；有的是手机作为读卡器，读取设备里的NFC芯片等等。随着NFC技术的普及，带有NFC芯片的设备越来越多，设备之间的信息交换也更加便捷，从而推动了“碰一下”支付的普及。

比起“扫一扫”支付，“碰一下”省去在界面中找App、点开付款码等步骤，全程不到3秒。”碰一下“付款，也不会影响打电话、打游戏、刷视频等现有场景。”到付款环节，消费者可以电话接着打、游戏接着玩、视频接着刷。”支付宝有关负责人称。

在体验过后，动点科技发现 NFC 支付就是将二维码支付的打开App并出示二维码给商家或消费者扫商家二维码这个过程简化为“碰一碰”。目前，大部分手机都支持面容解锁，所以“解锁手机”的环节非常快，结合“碰一碰”，支付便捷性进一步提升。

移动互联网时代，支付安全备受关注，作为手机支付的“新方式”，NFC 支付是否容易被盗刷的问题牵动消费者的心。对此，支付宝方面解释“碰一下’必须要解锁手机才能完成支付。手机被别人碰一下，或者别人拿你的手机无法解锁，也不能付款。

2024年3月，国务院发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，指导支付服务主体不断提升老年人、外籍来华人员等群体的支付服务便捷性和满意度；此外中国人民银行也召开优化支付服务推进会，指出针对不同群体的支付习惯，统筹力量补齐短板弱项，持续深化支付服务场景建设，不断提升支付服务的包容性，着力完善多层次、多元化的支付服务体系。支付宝带来的全新 NFC 支付，正当其时。

未来想象力

在沟通会上，红旗连锁总经理曹世如表示，此前扫码支付很难兼顾会员权益一站式解决，接入了 NFC 支付后，新用户最快3秒钟完成入会，会员碰一下就能享受会员价、积分，破解了商家同时快捷收银、拉新和会员运营、私域精准营销的“不可能三角”。经首批合作商家测算，“支付宝碰一下”有效提升品牌经营效率10%-40%不等。

对商家而言，“支付宝碰一下”相关收银设备也具有良好的适配性和兼容性，5大特点包括：适配多业态收银场景，台式、手持兼可；适配多种商家收银系统，即插即用；适配多种支付交互方式，“扫一下”和“碰一下”都行；适配用户多种手机系统，安卓和苹果手机都行；还能兼容支付宝之外的支付平台等。

支付宝副总裁李佳佳表示：“高度普及的国内数字基础设施建设以及发展迅猛的中国手机产业，为支付的持续创新创造了条件。这一基础上创新的‘碰一下’在优化提升用户支付便利性的同时，‘碰’也有更开放的可能性，为商家数字化经营‘碰’出更多商业火花，为用户和商家创造新价值。”

NFC 支付未来的商业想象力可能还不止于此，产业时评人张书乐告诉动点科技记者：“随着智能设备的NFC覆盖度提升，尤其是智能手表等可穿戴设备，很难像智能手机那样操作上支付，更加需要实现NFC的支付功能，这也使得第三方支付因势利导来完成自身的迭代，确保市场覆盖和用户体验，同时抢占可穿戴智能设备的支付市场。”